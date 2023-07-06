扭伤和其他软组织损伤概述

扭伤是韧带撕裂，拉伤是肌肉撕裂。肌腱也可发生撕裂（断裂）。
除了扭伤、拉伤和肌腱损伤外，肌肉骨骼损伤还包括
肌肉骨骼损伤常见，在机制、严重程度和治疗方法上差别很大。四肢、脊椎和骨盆都会受到影响。
骨骼肌肉损伤可以单独发生，也可以作为多系统损伤的一部分存在（参见创伤病人的治疗方法)。大多数的肌肉骨骼损伤由钝器伤造成的，但穿透伤也会损伤骨骼肌肉结构。
（参见运动损伤的处理。）
扭伤和其他软组织损伤的病理生理学
扭伤和拉伤
韧带或肌肉撕裂可分级为
1度：最小（纤维过拉伸，但仍保持完整的，或只有很少的纤维断裂）
2度：部分（部分纤维断裂）
3度：完全（所有纤维均断裂）
肌腱损伤
肌腱撕裂可以是部分的或完全的。
完全撕裂 时，由原本连接肌肉产生的运动功能通常会丧失。
部分撕裂 可能是由一个单一的创伤性事件（如穿透性创伤）引起或反复的压力（通常为慢性，可造成肌腱末端病）导致。运动功能可以保留，但部分撕裂可能进展为完全撕裂，尤其是当巨大或重复的外力作用时。
愈合
韧带，肌腱，肌肉的部分撕裂 会自发愈合。
完全撕裂常需手术治疗，恢复解剖和功能。
预后和治疗很大程度上取决于损伤位置和严重程度。
并发症
扭伤、拉伤和肌腱损伤的严重并发症少见，但可能会导致永久性肢体功能障碍。
急性并发症包括：
出血:所有明显的软组织损伤都伴有出血（如瘀伤、瘀斑）。
血管损伤： 很少，严重扭伤可能为自发脱位（例如膝关节），这可能伴有肢体动脉损伤。
神经损伤： 当由于骨折或脱位或钝器打击或挤压伤而拉伸或损坏时，可能发生神经损伤。当神经擦伤时（称为神经麻痹），神经传导被阻断，但神经并没有断裂。神经麻痹会导致短暂的运动和/或感觉功能的缺失；完全的神经功能恢复需要约6~8周时间。当神经被挤压时（称为轴索断伤），轴突受伤，但髓鞘却没有。这种伤害比神经麻痹更加严重。神经再生的时间可为数周至数年，取决于损伤的程度，神经撕裂（称为神经衰弱）通常是由开放性损伤引起的。断裂的神经不会自发愈合，需要手术修复。
间室综合征: 很少有肿胀会严重到足以导致间室综合征。在封闭的筋膜间隙组织压力增加，可使血供及组织灌注减少。未经治疗的间室综合征可以导致横纹肌溶解症，高钾血症和感染。它还可能导致挛缩，感觉障碍以及瘫痪。间室综合征可威胁肢体存活（可能需要截肢）以及患者生命。
远期并发症 包括：
不稳定性： 各种韧带损伤，特别是3度扭伤，可导致关节不稳定。不稳定会导致失能，且增加骨关节炎的风险。
关节强直和运动范围受损：长时间制动可引起关节强直。膝，肘和肩在创伤后易引起关节强直，尤其是在老年人中。
骨关节炎： 反复关节压力导致关节不稳定的损伤会导致关节软骨变形和骨关节炎。
扭伤和其他软组织损伤的评估
严重损伤评估
病史和体格检查
若需要确认骨折，采用X线
诊断扭伤、拉伤和肌腱损伤需进行完整的病史采集及体格检查，这些通常对诊断已经足够。
在急诊，如果造成外伤的方式，如高速机动车撞击或高处坠落等，提示存在可能的严重伤或多发伤时，应先从头到脚评估患者所有系统的损伤情况，如已出现心脏骤停，需进行复苏。（参见创伤病人的治疗方法)。
患者应检查骨折和脱位以及韧带，肌腱和肌肉损伤，这些部分可排除骨折之后进行。
损伤关节的上、下方关节都应检查。
病史
病史询问重点在于
损伤机制
既往损伤
疼痛起始的时间
活动之前、活动期间和活动之后的疼痛程度和持续时间
临床医师还应询问是否使用了增加肌腱撕裂风险的药物（如氟喹诺酮类、皮质类固醇）。
损伤机制（如外力的方向和大小）往往提示损伤类型。然而多数病人不能回忆或不能准确描述。
如果病人诉肢体有畸形但在干预前已经恢复，应认为是可自行修复的畸形。
损伤时可感觉到噼啪声提示韧带或肌腱损伤（或骨折）。严重的韧带损伤通常会立即导致疼痛;在受伤后几小时到几天出现疼痛提示轻微伤。
体格检查
检查包括
血管和神经系统的评估
视诊是否存在畸形、肿胀、淤斑、开放伤以及活动能力下降或异常的迹象
触诊是否存在压痛，捻发音和骨或肌腱的严重缺损
检查关节上方及下方损伤区域
骨折与脱位排除后（通过临床和/或影像），可进行受累关节疼痛和稳定性的应力测试。
如果肌肉痉挛和疼痛限制体格检查（特别是应力测试），在给予全身止痛剂或局部麻醉后进行检查会相对容易。或固定损伤部位，直到肌肉痉挛和疼痛缓解，通常需要数天时间，再对患者进行体检。
畸形 提示脱位，半脱位（关节组成的骨骼部分脱位），或骨折。
肿胀 通常提示严重肌肉骨骼受伤，但可能需要几个小时才会出现。如果这段时间内无肿胀，严重的韧带断裂就几乎不可能。
几乎所有的损伤都有压痛，大部分患者触诊损伤部位可引起不适。然而，局部一点明显压痛（点状压痛）提示扭伤（或骨折）。关节受压时，局部韧带压痛也提示扭伤。某些完全性肌肉或肌腱撕裂时，受累关节触诊可以摸到明显的缺损。
大关节不稳定 提示严重的韧带断裂（或脱位，可能自发修复）。
应力测试 可评估受伤关节的稳定性；但是，如果怀疑骨折，或者患者有明显的疼痛、肿胀或痉挛，应力测试需被推迟到X射线排除骨折后进行。床旁应力测试包括被动地打开关节，方向通常垂直于运动的正常范围内（应力）。因为疼痛时的肌肉痉挛可掩盖关节不稳定，因此需要尽可能放松周围的肌肉，后轻轻的开始测试，然后重复，每次稍许加力。检测结果与对侧（健侧）进行比较，健侧的活动会因为固有特性而受限。
以下体检发现可以帮助区分II度和III度扭伤：
II度扭伤： 压力时会疼痛，关节打开受限。
III度扭伤：因韧带完全撕裂且没有被牵拉，故压力时疼痛感不强烈，关节打开不受限。
使用镇痛剂或麻醉剂后肌肉痉挛仍较剧烈时，可在数天后痉挛缓解后再开始测试。
经验与提示
一些 部分肌腱撕裂因似乎可保持完整功能而无法在最初临床检查时被诊断出。以下症状提示部分肌腱撕裂：
肌腱压痛
活动范围内的关节运动导致疼痛
功能障碍
无力
可触及的缺损
如果患者继续使用受伤关节，则部分肌腱撕裂可能进展为完全撕裂。如果病史和检查支持部分肌腱损伤或体检不能完全除外，应该进行夹板固定制动避免进一步损伤。后续的检查，必要时MRI，可进一步明确损伤程度。
对一些特殊部位进行检查有助于一些易遗漏部位损伤的诊断(见表表常见软组织损伤的检查)。
常见遗漏的软组织损伤的检查
症状
特征病史
表现
外伤
肩膀疼痛
癫痫
电休克
屈肘被动外旋受限
肩关节后脱位（盂肱关节），双侧可能
40岁以上患者有肩关节脱位史
轻微向下压时，手臂不能维持外90°（垂臂试验）
急性完全性肩袖撕裂
受伤方式（例如，打橄榄球时的堆积伤（pile-on injury），关节接受直接打击等）
胸锁关节压痛
胸锁关节损伤
大多数情况下，倒地时肩端点（point of shoulder）着地
肩锁关节区压痛
肩锁关节扭伤或破裂（肩分离）
膝关节疼痛或肿胀
各种机制
膝关节主动伸展困难且X线检查正常
股四头肌肌腱撕裂
膝关节肌腱撕裂
对于其他常见的遗漏损伤，请参阅表一些常见遗漏骨折的检查和一些常见遗漏的软组织损伤的检查。
如患者自觉疼痛的关节体格检查正常，其病因可能是牵涉痛。例如，患者胸锁关节损伤时，可能会觉得肩膀疼痛。因此，临床医生应常规检查损伤上方和下方的关节。
影像学
并非所有的肢体损伤都需要影像学检查。踝关节扭伤初始评估时多数情况下不需要X线检查，因为通过X线确诊骨折且需要改变治疗方式的概率过低。踝关节扭伤的渥太华准则（Ottawa ankle rules）已被广泛接受，用于判断什么样的患者更可能是骨折，需要X线检查。如果需要影像学检查，首先进行X线平片检查。
X线平片, 主要显示骨（继发于出血或隐匿性骨折的关节积液），可以检查错位和骨折;不显示扭伤，但可能表现出异常的解剖关系，表明扭伤或其他软组织损伤。X线平片检查应包括在不同的平面拍摄至少2次（通常正位和侧位片）。
需进行其他角度的摄片（如倾斜位）的情况
当评估显示骨折但2张X平片的结果为阴性时
附加视图是某些关节的常规视图（例如，脚踝面评估脚踝，斜面评估足部）。
如果怀疑异常
手指或足趾侧位片检查时，需将怀疑有问题的指（趾）与其他分开。
MRI 也可用于鉴定软组织损伤，包括韧带，肌腱，软骨和肌肉损伤。
MRI或CT也可以做检查微小的骨折。
扭伤和其他软组织损伤的治疗
相关损伤治疗
复位，夹板固定，镇痛
RICE原则（休息、冰敷、压迫和肢体抬高）或PRICE原则（保护、休息、冰敷、压迫和肢体抬高）
常规制动
有时需手术治疗
初始治疗
如果存在严重的相关问题应首先进行处理。失血性休克应立即开始治疗。受伤动脉需手术修复，除非动脉较小且侧支循环丰富。断裂的神经需要手术修复。失神经症和轴索断裂者的处理则为：观察病情，支持治疗，以及进行物理治疗。
可疑开放性骨折或脱位需要
无菌伤口敷料
预防破伤风
广谱抗生素（例如，第二代头孢菌素加氨基糖苷） 应在到达急诊科后一小时内启动
手术进行冲洗和清理（从而防止感染）。
大多数中重度损伤，尤其是严重不稳定的患者，需立即夹板固定（非刚性或非环绕装置），以减轻疼痛，防止进一步损伤软组织。
尽快治疗疼痛；有时 阿片类药物 是必须的。
初始处理后，对软组织损伤需根据症状进行处理，并根据需要进行制动。
许多III度扭伤和肌腱撕裂需要手术修补。
PRICE 原则
有软组织损伤者，无论有无肌肉损伤，治疗原则为PRICE（保护、休息、冰敷、压迫、抬高）。虽然并没有强有力的证据证明PRICE有效。
保护 有助于防止进一步的损伤。这包括限制使用损伤肢体，应用夹板或石膏，和/或使用拐杖。
休息防止进一步损伤，并有助于愈合。
冰敷 和 压迫 可减少肿胀和疼痛。塑料袋或毛巾包裹冰块，在第一个24至48小时内，间歇地敷于伤处（每次15至20分钟，尽可能多次）。夹板，弹性绷带，或对于可引起严重肿胀的外伤时，使用琼斯压缩敷料进行压迫。琼斯压缩敷料共有4层;层1（最内层）和3是棉絮，层2和4是弹性绷带。
抬高患肢损伤后最初2天抬高患肢于心脏水平之上，理想情况下利用重力促使水肿液回流，促进水肿消退。
48小时后也可用间断给予热敷（加热板）缓解疼痛和促进愈合，热敷每次15～20分钟。
制动
制动可减少疼痛，预防进一步损伤，促进恢复。
如果I度扭伤需短暂制动。建议早期运动。轻度II度扭伤通常需悬带或夹板固定几天。严重II度和III度扭伤和肌腱断裂需要制动几天或几周，有时需要石膏固定。许多III度扭伤需要手术治疗;通常制动只是辅助治疗。
石膏 通常用于需要数周固定的损伤。很少，石膏内肿胀严重到发生 间室综合征。 如临床医生怀疑石膏内存在严重肿胀，应考虑在石膏套内侧和横向（双活瓣形）行首尾纵行切开。
石膏固定的患者须书面告知，如下：
保持石膏干燥
套内不可放置其他物体
定期观察石膏边缘与皮肤，如有发红或疼痛需告知医生
用软粘胶带、布料或其他软物垫住石膏粗糙边缘防止损伤皮肤。
休息时，小心放置石膏，尽可能使用一个小枕头或垫子，防止边缘损伤皮肤。
尽可能抬高石膏，防止肿胀发生。
如疼痛持续或感觉石膏套过紧需立即就医。
如果石膏套内出现异味或出现发热等症状，提示存在感染可能，应立即就诊。
疼痛持续进展或任何新发生的麻木或无力感都需要立即就医。
良好的卫生习惯非常重要。
夹板 （见图关节固定作为急性治疗：一些常用的技术）可以用于固定一些稳定的损伤，包括一些疑似但未经证实的骨折、快速愈合的骨折、扭伤和其他需要固定几天或更短时间的损伤。夹板不能包绕伤处，因此允许冰敷和适当活动。同时，夹板允许发生一些肿胀，不会产生间隔综合征。有些损伤可以先用夹板固定待浮肿消退后再用石膏固定。
急诊处理中的关节制动：一些常用的技术
悬带 提供一定程度的支持且限制活动; 它有利于减少完全制动引起的副作用（例如，肩部受伤如完全固定，可迅速导致粘连性关节囊炎[肩周炎]）。
绷带 （一块布或带）可以与吊带一起用于防止手臂向外摆动，尤其是在夜间。该绷带自后背至伤处缠绕一周。
长时间关节制动（年轻人超过3-4周）会引起强直，挛缩，肌肉萎缩。并发症很快发生并且可能是永久性的，尤其对于老年人而言。在开始的几天或几周内，一些迅速愈合的损伤最好通过恢复主动运动来治疗;早期运动可以使挛缩和肌肉萎缩最小化，从而加速功能恢复。 物理治疗师可以建议患者在制动过程中可以做些运动以保持尽可能多的功能（例如，如果肩部固定不动，则进行肘关节，腕关节和手部动作范围练习）。
物理治疗师在制动后可以帮助患者恢复或改善运动范围和肌肉力量，并且可以提供锻炼以加强和稳定受伤的关节，从而有助于防止复发和长期损伤。早期的运动锻炼对所有患者都很重要，尤其是年龄>40岁的患者。随着年龄的增长，不能活动的患者可能会出现更多的并发症和发病率，特别是对于 40 岁以上的患者。
手术治疗
许多III度扭伤和肌腱撕裂需要手术修补。
有时使用关节镜手术。此手术最常用于修复膝关节韧带或半月板。
老年病学要点：扭伤和其他软组织损伤
老年人易出现肌肉骨骼损伤的原因如下：
易跌倒（例如，由于年龄相关的本体感觉缺失，药物或毒品对本体感觉或姿势反射的不良反应，体位性低血压）
跌倒时保护性反射受损
老年人肌肉骨骼损伤治疗重点在于快速恢复每日基本生活。
老年人制动（关节制动）更易发生副作用(如僵硬、挛缩、肌肉萎缩)。
早期运动和理疗对功能恢复非常必要。
一些合并的疾病，如关节炎会影响恢复。
关键点
隔室综合征和破坏动脉供应的损伤威胁肢体存活能力，并可能最终危及生命； 这些问题在扭伤和拉伤中非常罕见。
检查骨折和脱位，同时尽量将脱位进行复位，检查韧带，肌腱和肌肉损伤；有时，部分评估推迟到排除骨折时进行。
如果体格检查发现关节正常但患者诉疼痛（例如胸锁关节损伤患者诉肩部疼痛），应考虑牵涉痛，并检查损伤区域上方及下方的关节。
对于包括脚踝扭伤在内的许多损伤，不需要进行 X 光检查。
MRI可用于软组织损伤的诊断。
立即治疗严重合并伤，夹板不稳定损伤，并尽快止痛。
轻微损伤治疗遵从PRICE原则（保护，休息，冰敷，加压，抬高）。
提供患者明确的书面的石膏治疗注意事项。
鼓励患者，特别是老年人做推荐的练习，以保持运动范围和肌肉力量。