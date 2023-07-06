扭伤和其他软组织损伤概述

检查包括

血管和神经系统的评估

视诊是否存在畸形、肿胀、淤斑、开放伤以及活动能力下降或异常的迹象

触诊是否存在压痛，捻发音和骨或肌腱的严重缺损

检查关节上方及下方损伤区域

骨折与脱位排除后（通过临床和/或影像），可进行受累关节疼痛和稳定性的应力测试。

如果肌肉痉挛和疼痛限制体格检查（特别是应力测试），在给予全身止痛剂或局部麻醉后进行检查会相对容易。或固定损伤部位，直到肌肉痉挛和疼痛缓解，通常需要数天时间，再对患者进行体检。

畸形 提示脱位，半脱位（关节组成的骨骼部分脱位），或骨折。

肿胀 通常提示严重肌肉骨骼受伤，但可能需要几个小时才会出现。如果这段时间内无肿胀，严重的韧带断裂就几乎不可能。

几乎所有的损伤都有压痛，大部分患者触诊损伤部位可引起不适。然而，局部一点明显压痛（点状压痛）提示扭伤（或骨折）。关节受压时，局部韧带压痛也提示扭伤。某些完全性肌肉或肌腱撕裂时，受累关节触诊可以摸到明显的缺损。

大关节不稳定 提示严重的韧带断裂（或脱位，可能自发修复）。

应力测试 可评估受伤关节的稳定性；但是，如果怀疑骨折，或者患者有明显的疼痛、肿胀或痉挛，应力测试需被推迟到X射线排除骨折后进行。床旁应力测试包括被动地打开关节，方向通常垂直于运动的正常范围内（应力）。因为疼痛时的肌肉痉挛可掩盖关节不稳定，因此需要尽可能放松周围的肌肉，后轻轻的开始测试，然后重复，每次稍许加力。检测结果与对侧（健侧）进行比较，健侧的活动会因为固有特性而受限。

以下体检发现可以帮助区分II度和III度扭伤：

II度扭伤： 压力时会疼痛，关节打开受限。

III度扭伤：因韧带完全撕裂且没有被牵拉，故压力时疼痛感不强烈，关节打开不受限。

使用镇痛剂或麻醉剂后肌肉痉挛仍较剧烈时，可在数天后痉挛缓解后再开始测试。

经验与提示

一些 部分肌腱撕裂因似乎可保持完整功能而无法在最初临床检查时被诊断出。以下症状提示部分肌腱撕裂：

肌腱压痛

活动范围内的关节运动导致疼痛

功能障碍

无力

可触及的缺损

如果患者继续使用受伤关节，则部分肌腱撕裂可能进展为完全撕裂。如果病史和检查支持部分肌腱损伤或体检不能完全除外，应该进行夹板固定制动避免进一步损伤。后续的检查，必要时MRI，可进一步明确损伤程度。

对一些特殊部位进行检查有助于一些易遗漏部位损伤的诊断(见表表常见软组织损伤的检查)。

表格 常见遗漏的软组织损伤的检查 表格

如患者自觉疼痛的关节体格检查正常，其病因可能是牵涉痛。例如，患者胸锁关节损伤时，可能会觉得肩膀疼痛。因此，临床医生应常规检查损伤上方和下方的关节。