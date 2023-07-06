二头肌肌腱撕裂可能累及附着在肩膀或肘部的肌腱。撕裂部位有剧烈的疼痛。一般需要手术处理。

(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)

肱二头肌有两个近端连接到肩胛骨的肌腱（肩锁上结节和喙突）和一根远端附着在肘部桡骨处的肌腱（桡结节）。近端二头肌腱撕裂比远端二头肌腱撕裂更常见。

二头肌腱撕裂是由突然的暴力事件（例如，举起重物）或肘部强行拉伸或扭转引起的。 这些撕裂通常发生在肌腱因过度使用而已经变弱时（例如举重），这会导致肌腱炎，有时会导致肌腱磨损。在老年患者中，退行性肌腱炎会削弱肱二头肌肌腱，增加撕裂的风险。其他可能削弱肌腱的因素可能会增加肌腱撕裂的风险，但它们对二头肌肌腱撕裂的影响尚未得到充分研究。

撕裂二头肌腱的损伤也可能损伤肩部的其他结构（如肩袖）。

二头肌腱撕裂可能是部分的或完全的。

二头肌肌腱撕裂的症状和体征 二头肌腱撕裂会导致上臂，肩膀或肘部附近突然剧烈疼痛，具体取决于撕裂的位置。抬起或拉扯会使疼痛加剧。其他症状包括淤青、肿胀和虚弱。此外，撕脱的肌肉可能在手臂上形成凸起（Popeye畸形）。

二头肌肌腱撕裂的诊断 临床评估

超声检查

MRI 通常可以根据病史和体格检查来诊断二头肌腱撕裂。 检查和特殊测试（例如，hook试验）可以提示哪条肌腱受伤以及肌腱是否撕裂。对于hook试验，掌面朝上屈肘，检查者试图从侧面将食指钩入完整的二头肌腱下方。如果二头肌腱撕裂（远端撕脱），则没有可触及或钩住的绳状结构。 Hook试验 图片 © Springer Science+Business Media 肌肉骨骼超声检查通常用于检查肩膀，并且可以准确地诊断出近端二头肌腱完全撕裂。超声检查对于二头肌腱部分撕裂和远端腱撕裂的诊断价值较低。 MRI可以确认诊断，但通常不需要。