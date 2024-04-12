钝性心脏损伤指闭合性胸外伤导致心肌挫伤，心腔破裂或心脏瓣膜的断裂。有时对于没有任何结构性病变的患者锤击前胸壁可导致心脏骤停（心脏震荡）。

(参见胸外伤概述。）

临床表现因外伤而异。

尽管存在心动过速，心肌挫伤 可能症状轻微或无症状。有些患者可发生传导异常和/或心律失常。

心室破裂 通常快速致命，但较小的裂口，尤其发生在右侧时，可能可存活至出现心包填塞。 心房破裂导致的填塞进展缓慢。

瓣膜破裂可引起心脏杂音和心力衰竭（例如，呼吸困难，肺部啰音，有时低血压），并且进展迅速。

室间隔破裂 开始不会引起症状，但患者之后可能出现心力衰竭。

心脏震荡 是指对于既往无心脏结构异常的患者锤击前胸壁时突发心脏骤停的现象。 锤击通常快速有力（如棒球，冰球），但动能相对较低。病理生理学机制尚不清楚，但锤击与心动周期的时间关系十分重要。初始节律常为心室颤动。

钝性心脏损伤的诊断 心电图

超声心动图

心肌酶 对于严重胸外伤，伴有心悸、心律失常、新发心脏杂音或原因不明的心动过速或低血压的患者，应怀疑心脏损伤。 严重的钝性胸外伤患者应该做12导联心电图。如果存在心肌挫伤，心电图可表现出类似心肌缺血或心肌梗死的ST段改变。最常见的传导异常包括心房颤动，束支传导阻滞（通常是右束支），原因不明的窦性心动过速，以及单个或多个室性早搏。E-FAST（创伤超声的扩展重点评估） 通常在初始复苏期间进行，可能显示壁运动异常、心包积液或腔室或瓣膜破裂。因临床、ECG或E-FAST结果怀疑有钝性心脏损伤的患者应进行正规的超声心动图检查以评估功能和解剖异常。 心脏标志物（例如肌钙蛋白）是最有用的筛查指标，因此有助于排除钝性心脏损伤。如果心脏标志物和心电图正常且没有心律失常，可以安全地排除钝性心脏损伤。

钝性心脏损伤的治疗 支持治疗 心肌挫伤导致传导异常的患者需要进行24小时心电监护，因为在这段时间内突发心律失常的风险极高。治疗主要是支持性治疗（例如，治疗有症状的心律失常或心力衰竭），很少需要干预。心肌或瓣膜破裂偶尔需要手术修复。 对心律失常患者进行治疗（如心肺复苏术[CPR]和除颤，然后进行院内观察）。