如何做E-FAST考试

E-FAST（创伤超声扩展聚焦评估）是一种床边超声检查方案，旨在检测外伤患者的腹腔积液、心包积液、气胸和/或血胸。

FAST（创伤超声聚焦评估）检查寻找液体的存在——在适当的临床环境中被假定为血液——在四个区域显示 10 个结构或空间：

心包的

肝周

脾周

盆腔

E-FAST (extend - fast)还可检查胸膜前部和外侧间隙(胸腔镜)，以评估创伤患者是否存在气胸或胸腔积液，假设是外伤患者的血胸。

E-FAST 具有较高的敏感性和特异性（尤其是对于低血压患者）。它可以快速、无创、无辐射地完成，并且可以重复。由于这些好处，超声检查基本上取代了诊断性腹膜灌洗 (DPL)在评估创伤患者。

对于血流动力学不稳定的患者，E-FAST 阳性可能表明需要立即干预（例如， 管胸腔造口术、心包窗、诊断性剖腹手术）。

对于血流动力学稳定的患者，E-FAST 可以指导进一步的诊断测试。

尽管 E-FAST 旨在加快受伤患者的护理，但这些组件已被证明可用作低血压非受伤患者的床旁超声 (POCUS)，以识别其他原因（例如，异位妊娠破裂）的游离液体，破裂的腹主动脉瘤）。

E-FAST 检查的适应症 评估创伤患者的损伤、低血压和/或未知病因的休克，以确定干预的必要性

无创伤患者不明原因低血压或休克的评估

识别异位妊娠破裂

E-FAST 检查的禁忌症 绝对禁忌证 明确需要时间敏感的确定性护理（这会因超声检查而延迟） 相对禁忌证 无

E-FAST 检查的并发症 超声检查是一种无创手术，因此不太可能出现手术并发症。

E-FAST 考试设备 床头超声机

低频（例如 2 至 5 MHz）探头（换能器），曲线或相控阵*

高频（例如，5 至 10 MHz）线性探头，用于检查胸膜

超声凝胶(非无菌)或水基手术润滑剂

手套，覆盖探头尖端（提供屏障保护） * E-FAST 通常首选相控阵探头，因为其占地面积小，可以更容易地放置在肋骨之间。

E-FAST 考试的其他注意事项 E-FAST 检查应在 < 5 分钟内完成。

首先评估心包囊，尤其是在穿透性创伤后，因为创伤后的心包积液可立即危及生命并取代其他损伤的治疗。

E-FAST 检查通过对液体优先积聚的腹膜腔中的相关位置进行成像来最大限度地提高灵敏度。这种液体表现为填充潜在腔内的消声（黑色）区域。该检查还侧重于实体器官之间的界面，以最大限度地提高液体的可见度。

E-FAST 考试定位 患者仰卧。

操作者站在靠近腹部的患者一侧。 （传统上，操作者在患者的右侧，以便可以使用右手，但这个位置是不必要的，操作者的位置可以根据操作者的喜好而定。）

如果可能，可以将患者置于约 5 度的特伦德伦伯卧位，以提高检测右上腹腹腔积液的灵敏度。

E-FAST 检查的相关解剖 右侧结肠旁沟比左侧更深，阻塞更少。液体优先向右流动。因此，这个区域应该是腹膜中要评估的第一个区域（通常在心包成像之后）。

男性从直肠到膀胱或女性从直肠到子宫的腹膜反折形成潜在qiang'xi。液体优先从右侧或左侧结肠旁沟流入该区域。骨盆是腹腔中最依赖且最容易看到的部分之一；因此，液体ji'ju在这里比其他区域更早可见。

E-FAST 考试的分步说明 使用曲线探头或相控阵探头。

标准探头方向： 确保屏幕图像与您握住和移动探头时的空间方向相关。探头尖端上的探头方向标记对应于超声监视器上的标记点。如果需要，调整显示器设置和探头位置以获得准确的左右方向。传统上，在获取用于 E-FAST 检查的图像时，将探头方向标记放置在患者右侧，并检查超声监视器上的标记点是否位于监视器的左上角。

在探头尖端涂上超声凝胶，将手套或探头盖紧紧拉在探头尖端上以消除所有气泡，并将手套/gai固定到位（例如，用橡皮筋）。

用凝胶大量涂抹覆盖的探针；凝胶使用不当会限制相关解剖结构的视野。 心包视窗（心脏） E-FAST 检查的心脏部分寻找心包积血，在创伤中，最容易从剑突下位置成像。* * 注意：传统的心脏病学方向与所有其他扫描相反，标记点位于显示器右侧。获取短轴视图时，探头方向标记将位于患者左侧，获取长轴视图时，探头方向标记将指向患者头部。 使用急诊医学或放射学方向时，将探头横向握在几乎与皮肤平行的肋下区域，并指向患者胸骨的左侧和头部。探头方向标记应位于患者右侧。

将换能器进一步移至患者右侧；肝脏边缘应进入视野，使肝脏左叶可用作声窗。

将探头压在患者的皮肤上，轻轻向下推，将其指向患者的头部和左肩之间。

将探头尽可能高地移入剑突下空间。

在超声监视器上，从上到下观察肝脏、右心室和左心室。右心室与肝脏相邻，因为它比左心室更靠前。两个心室在监视器的右侧上方，心房在下方和左侧。

要改善图像，请增加控制台上的探头深度设置，或者让患者深呼吸并保持心脏靠近探头的位置。

心包积液表现为心包白线之间的黑色（低回声）空间。

胸腔积液可与心包积液混淆，并可通过其在心脏胸骨旁长轴切面上出现在降主动脉后面的外观加以区分。

心外膜脂肪垫也可能与心包积液混淆。心外膜脂肪垫看起来是回声透明的，但随着心脏移动，而不是静止的心包液。 肝周观（右上象限） 将探头移至右上象限，以识别游离腹腔液。 将探头放在第 10 或第 11 肋间，就在腋中线的前面。指向探头方向标记头端。要消除肋条阴影，请旋转探头并查看肋条之间的情况。

对右肾和肝脏之间的界面（潜在腔）进行成像，称为 Morison 囊。如果只有肾脏可见，则沿着腋中线一次一个肋骨空间滑动探头头部，直到肝脏可见。如果只有肝脏可见，则将探针尾骨一次滑动一个肋骨空间，直到肾脏可见。初学者通常将探头放在腹部太靠前；将探头向后滑动可以帮助观察肾脏。

在右上象限视图中，Morison 囊是观察游离液体最常见的位置。扫过肾脏的整个长度，以避免遗漏少量液体聚集。

移动探头寻找血胸。横膈膜显示为一条明亮的白色曲线，右侧是肝脏，左侧是正常肺。正常肺会散射超声波，看起来像“雪”。

血胸表现为高回声。此外，在监视器底部可见的棘线将继续穿过隔膜并进入胸部。半胸腔内的血液充当声窗，使脊柱可视化。这一发现被称为棘线的异常延续（“脊柱征”），在没有血胸时不会发生，因为肺部的空气会散射超声波，使棘线的可视化变得模糊。 脾周观（左上象限） 将探头移至左上象限以识别游离腹腔液。 左肾的位置比右肾稍靠后和靠头，因此将探头放在第 9 和第 10 肋间隙之间的腋后线上，探头方向标记为头。

左上象限是右侧的镜像，脾脏出现在显示器的顶部，隔膜在左侧，肾脏在右侧。

与脾脏和肾脏之间相比，脾脏周围更容易积液，左上腹积液通常代表脾脏损伤。

再次，通过寻找横膈膜上方的积液和棘线的异常延续来评估血胸。 骨盆视窗（耻骨上） 将探头移至骨盆。该位置对于检测腹腔液最为敏感。 将探头横向放置在耻骨联合上方，探头方向标记位于患者右侧。将探头向下倾斜到骨盆中并将其保持在中线。现在从上到下扫描整个膀胱以识别游离液体。

接下来，将探头顺时针旋转 90 度，使探头方向标记指向头侧。在此矢状（纵向）视图中，继续从右向左扫描探头以评估整个膀胱。

膀胱在前方可见并且由于充满液体而呈低回声。在男性患者中，液体最有可能积聚在膀胱和直肠之间的囊袋中。在女性患者中，液体最有可能积聚在膀胱和子宫之间的囊袋中。慢慢地左右摇动探头会增加检查的灵敏度。 胸观 评估胸膜以确定气胸。 使用线性探头（高频、高分辨率、浅穿透）。

保持探头垂直于肋骨，探头方向标记指向头侧；从锁骨中线的第 3 或第 4 肋间开始。 应该获得额外的图像。

为提高检查的灵敏度，请沿前胸壁和外侧胸壁在多个位置对胸膜表面进行成像。

在创伤中，当患者经常仰卧且脊柱运动受限时，最有可能发现气胸的部位是前方。然而，患者可能有孤立的侧向气胸。因此，观察肺部的多个位置很重要。

保持探头垂直于肋骨。一根肋骨会在它后面投下阴影。胸膜线（白色）是可见的。三个正常的发现是肋骨滑动、彗尾和 A 线。 肋骨滑动会在胸膜线下方表现为闪烁的粒状混合回声。它有时被称为“木头上的蚂蚁”。 M型胸膜线以下的颗粒状外观表现为沙滩上的沙粒，称为“海滨征”。 彗尾从胸膜线向下投射，垂直移动。 A 线是胸膜线的人为反射，出现在胸膜线和显示器底部之间的大约一半处。

如果外伤患者出现气胸，胸膜线不会有滑动，不会出现彗尾，也不会出现 A 线。

如果不确定肺滑动，请在胸膜区域使用 M 模式。在 M 模式下，不会出现正常的海滨标志。取而代之的是，一个所谓的“条形码标志”将是可见的，它显示为从显示器顶部到底部的多条水平线。 E-FAST 垂直于肋骨的探针放置 探头应垂直于肋骨放置。另请注意，探针方向标记是指向头侧的。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 肋骨和胸膜线的超声表现 肋骨（黄色箭头）表现为高回声（白色）结构，肋骨下方有阴影。胸膜线（红色箭头）在肋间可见。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 正常胸膜线 胸膜线是高回声（红色箭头）。在呼吸期间，肋骨滑动会导致胸膜线闪烁，并在实时视频（绿色箭头）中显示时会产生行走的“木头蚂蚁”外观。由于超声波的人为反射，出现了 A 线（黄色箭头）。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 垂直于肋骨的探针放置 探头应垂直于肋骨放置。另请注意，探针方向标记是指向头侧的。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 肋骨和胸膜线的超声表现 肋骨（黄色箭头）表现为高回声（白色）结构，肋骨下方有阴影。胸膜线（红色箭头）在肋间可见。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 正常胸膜线 胸膜线是高回声（红色箭头）。在呼吸期间，肋骨滑动会导致胸膜线闪烁，并在实时视频（绿色箭头）中显示时会产生行走的“木头蚂蚁”外观。由于超声波的人为反射，出现了 A 线（黄色箭头）。 Copyright Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. 创伤中使用超声检查的扩展重点评估 (E-FAST) 隐藏详情 Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org.

E-FAST 考试的警告和常见错误 表面和底层解剖结构的知识对于确定换能器的初始正确放置至关重要。

正常的 E-FAST 检查不能排除外伤性腹内损伤。

注意解剖变异。