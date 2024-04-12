心包囊内的血液逐渐积聚到一定的体积和压力时使得心脏充盈不足可引起心包填塞。患者通常有低血压、心音低远和颈静脉怒张。可根据临床表现及床旁心超以明确诊断。治疗方法是立即心包穿刺或心包切开。

(参见胸外伤概述。）

心包囊内液体积聚引起心脏充盈不足，心排血量降低，有时可导致休克和死亡。 如果液体缓慢增加（例如，由于慢性炎症），在心输出量受影响前心包最多可容纳1-1.5L液体。但是，如果液体迅速增加，如创伤性出血时，只需150mL液体即可导致填塞。

在创伤中，病因通常是穿透性外伤而不是钝性外伤。伤口往往在乳头内侧（前部伤口）或肩胛内侧（后部伤口）。钝性损伤引起的填塞可引起心脏破裂，通常在患者得到治疗前就可致命。

心脏压塞的症状和体征 典型的Beck三联征包括： 低血压

心音低远

静脉压增高（例如，颈静脉怒张） 然而，外伤患者发生低血压的原因多样，在复苏期间判断心音低远十分困难，并且在低血容量时颈静脉怒张也不明显。奇脉，吸气时收缩压下降10mmHg也具有提示作用，但在嘈杂环境中难以评估。

心脏填塞的诊断 病史和体格检查

床旁超声心动图 诊断十分困难。 Beck三联征有诊断意义，但可能并不完全存在或不易识别。此外，对于低血压伴颈静脉怒张的患者也要考虑张力性气胸，尽管张力性气胸通常会导致呼吸音明显减低和受累胸廓过清音。E-FAST（外伤超声的扩展聚焦评估）可以进行诊断，并且可以在初始评估和复苏期间进行，但可能会出现假阴性。容量复苏无效时应怀疑心包填塞。

心脏填塞的治疗 心包穿刺

心包切开或心包开窗术。 怀疑心包填塞时 ，对生命体征不稳定的患者应立即床旁行剑突下心包穿刺。在穿刺过程中行心电图监测ST段抬高的水平（提示穿透外膜及需要退针）。床边超声引导心包穿刺有时可能会有所帮助。心包穿刺是暂时的治疗措施。引流10mL血液即可使血压恢复正常。然而，由于心包内常发生凝血，无法抽出血液并不能除外心包填塞。 对于确诊或高度怀疑心包填塞的患者应进行开胸心包切开术或剑突下心包开窗术，这些是根治措施。如果有经过充分培训的人员可用，并且患者不稳定且对其他复苏措施无反应，则可以在紧急情况下在床边进行开胸术和心包切开术。否则，应尽早在手术室内完成这些操作。