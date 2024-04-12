以下5种情况通常危及生命需要立即处理：

大咯血

张力性气胸

开放性气胸

连枷胸

心包填塞

在初步调查期间开始诊断和治疗（见 创伤患者的治疗方法) ，并且首先基于临床发现。评估胸壁偏移的程度，进行肺部听诊，并对整个胸壁和颈部进行视诊和触诊。 应对呼吸困难患者持续进行临床表现、氧合及通气情况的评估（例如，脉搏血氧饱和度，动脉血气分析，插管后监测二氧化碳水平）。

胸部穿透伤不应用探针探查。受伤的部位可以帮助预估损伤的程度。位于乳头或肩胛骨内侧的伤口以及从一侧横穿胸部至另一侧的伤口（即由半边胸廓穿透至另一半胸廓的伤口）属于高危伤口。这种伤口可能会损伤肺门或大血管、心脏、气管支气管树，偶尔会损伤食道。

钝器伤出现部分或完全性气道梗阻症状的患者，应立即给予气管插管保护气道。

对于呼吸困难的患者，应在初步检查时考虑到严重的外伤，包括以下内容：

张力性气胸

开放性气胸

大咯血

连枷胸

有一种简化、快速的方法可以帮助区分这些损伤（见图 评估胸部外伤患者的简化、快速方法）。

初步评估胸外伤和呼吸窘迫患者的简单、快速方法

对于有胸外伤并损伤循环 (休克征象)的患者，初步检查出现以下症状可认为是严重外伤：

大咯血

张力性气胸

心包填塞

其它胸部外伤（如闭合性心脏损伤，主动脉破裂）可引起休克，但在初步检查中并不会处理。简化、快速的方法有助于区分因胸部损伤引起的可快速纠正的休克原因（见图休克患者胸部损伤的简化、快速评估...）。然而，无论胸外伤是否导致休克，外伤后休克的患者都应先除外出血。

初步评估胸外伤班休克患者的简单、快速方法

初步检查时就应开始对影响气道、呼吸及循环的损伤进行处理。初步检查后，应进行更细致的临床检查以明确有无其他严重外伤以及在初步检查时发现的不严重的损伤。