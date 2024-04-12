在美国，胸部创伤占创伤死亡人数的约 25%。许多胸外伤在数分钟或数小时内死亡；通常未经外科训练的人员也可对胸外伤做出暂时的治疗。
胸部创伤的病因
胸部创伤的病理生理
多数胸外伤引起的疾病及死亡是由于呼吸、循环或两者共同受到外伤影响。
影响呼吸的因素包括
直接损伤肺或气道
呼吸力学改变
肺或气道的直接损伤包括肺挫伤和气管支气管破裂。损伤引起呼吸力学改变包括 血胸、气胸和连枷胸。损伤肺、气管支气管树或食道时，空气进入胸腔、颈部软组织（皮下气肿）或纵隔（纵膈气肿）。空气本身不会造成生理性损伤，但其进入软组织后引起的损伤方为重点。张力性气胸 可同时影响呼吸和循环。肺挫伤 由于肺出血和水肿造成通气和灌注不匹配。
循环 受影响的原因包括：
出血
静脉回流减少
直接心脏损伤
血胸可引起大量出血导致 休克（大量血胸也可影响呼吸）。静脉回流减少引起心脏充盈不足，导致低血压。张力性气胸引起胸腔内压增高或心包填塞引起心包内压力增加可导致静脉回流减少。b钝性心脏损伤 可导致心脏衰竭 和/或传导异常，从而引起心肌或心脏瓣膜受损。
并发症
胸bu创伤的症状和体征
症状包括疼痛，如胸壁受损疼痛会随呼吸加重，有时会出现气促。
常见表现包括胸部压痛、瘀斑和呼吸窘迫；也可伴有低血压或休克。
容量充足的患者发生张力性气胸 或心包填塞 时可见颈静脉怒张。
气胸或血胸时呼吸音减低，血胸时叩诊呈浊音，气胸时叩诊呈过清音。
张力性气胸可见气管健侧移位。
连枷胸可见节段胸壁呈矛盾运动，也就是说，该节段胸壁与其余胸壁呈反方向运动（呼气膨出，吸气凹陷）；连枷节段是可触及的。
皮下气肿触诊时可及捻发感或紧缩感。皮下气肿可呈局限性或广泛分布于整个胸壁甚至累及颈部。气胸是引起皮下气肿常见的原因，大面积气胸应考虑气管支气管树或上气道损伤。纵膈中的气体可引起典型的吱吱音并与心率同步（Hamman征或Hamman音）Hamman征提示纵膈气肿 以及气管支气管树损伤，或者较为罕见的食道损伤。
胸部创伤的诊断
病史和体格检查
胸部X线检查
其他影像学检查（如，CT、超声、主动脉影像学检查）
初步评估
以下5种情况通常危及生命需要立即处理：
在初步调查期间开始诊断和治疗（见 创伤患者的治疗方法) ，并且首先基于临床发现。评估胸壁偏移的程度，进行肺部听诊，并对整个胸壁和颈部进行视诊和触诊。 应对呼吸困难患者持续进行临床表现、氧合及通气情况的评估（例如，脉搏血氧饱和度，动脉血气分析，插管后监测二氧化碳水平）。
胸部穿透伤不应用探针探查。受伤的部位可以帮助预估损伤的程度。位于乳头或肩胛骨内侧的伤口以及从一侧横穿胸部至另一侧的伤口（即由半边胸廓穿透至另一半胸廓的伤口）属于高危伤口。这种伤口可能会损伤肺门或大血管、心脏、气管支气管树，偶尔会损伤食道。
钝器伤出现部分或完全性气道梗阻症状的患者，应立即给予气管插管保护气道。
对于呼吸困难的患者，应在初步检查时考虑到严重的外伤，包括以下内容：
张力性气胸
开放性气胸
大咯血
连枷胸
有一种简化、快速的方法可以帮助区分这些损伤（见图 评估胸部外伤患者的简化、快速方法）。
初步评估胸外伤和呼吸窘迫患者的简单、快速方法
对于有胸外伤并损伤循环 (休克征象)的患者，初步检查出现以下症状可认为是严重外伤：
大咯血
张力性气胸
心包填塞
其它胸部外伤（如闭合性心脏损伤，主动脉破裂）可引起休克，但在初步检查中并不会处理。简化、快速的方法有助于区分因胸部损伤引起的可快速纠正的休克原因（见图休克患者胸部损伤的简化、快速评估...）。然而，无论胸外伤是否导致休克，外伤后休克的患者都应先除外出血。
初步评估胸外伤班休克患者的简单、快速方法
*无论胸外伤是否导致休克，外伤后休克的患者都应先除外出血。
†低血容量性休克患者通常没有颈静脉怒张。
初步检查时就应开始对影响气道、呼吸及循环的损伤进行处理。初步检查后，应进行更细致的临床检查以明确有无其他严重外伤以及在初步检查时发现的不严重的损伤。
影像学
严重胸外伤患者应进行影像学检查。通常进行胸片检查。 可通过影像学检查进行诊断（如气胸，血胸，中度或重度肺挫伤，锁骨骨折，肋骨骨折），同时可提示其他损伤（如主动脉破裂，膈肌破裂）。 然而，症状可能在数小时内发生进展（例如，肺挫伤和膈肌损伤）。当肩胛骨或胸骨有压痛时，需要进行相关部位的X线平片检查。
在创伤中心，在E-FAST（创伤超声扩展重点评估）检查，心脏超声检查通常在复苏阶段进行，以寻找心包填塞物；也可见一些气胸。
当怀疑主动脉损伤并诊断小气胸、胸骨和肋骨骨折或纵隔（例如心脏、食管、支气管）损伤时，通常会做胸部 CT；胸椎损伤也将被识别。
实验室及其他检查
全血细胞计数可作为评估是否有活动性出血的基础值。动脉血气分析有助于监测有无缺氧或呼吸窘迫。正常的心脏标志物（例如肌钙蛋白）可以帮助排除胸部创伤患者的钝性心脏损伤。
严重胸外伤或伴有心脏损伤时应行心电图检查。心脏损伤可能会导致心律失常，传导异常以及ST段异常。
胸部创伤的治疗
支持治疗
特定损伤的治疗
一旦发现危及生命的损伤应立即处理：
呼吸窘迫伴疑似张力性气胸：进行针刺减压或指状胸腔造口术。
呼吸窘迫或休克伴呼吸音减弱和疑似血胸：胸腔置管
呼吸窘迫伴疑似开放性气胸：胸腔置管后予敷料覆盖。
疑似连枷胸伴呼吸窘迫：机械通气
休克伴心包填塞：心包穿刺
疑似低血容量性休克： 进行液体复苏和有条件的话使用血液制品
如果临床医生精通手术，并且患者存在以下任何一种情况应立即行急诊开胸手术：
需要心肺复苏 (CPR) < 15 分钟的穿透性胸部损伤
非胸部穿透性创伤需要进行<5分钟的心肺复苏
钝性创伤需要进行<10分钟的心肺复苏
由于可疑心包填塞、出血或空气栓塞引起收缩压持续<60mmHg
经验与提示
由于手术风险（例如，血源性疾病的传播，医源性损伤）以及成本较大，若无这些标准，急诊开胸术是禁忌的。
应对外伤进行针对性治疗。支持治疗通常包括止痛药，补充氧气以及机械通气 (1, 2)。
治疗参考文献
1.Torres CM, Kent A, Scantling D, et al: Association of whole blood with survival among patients presenting with severe hemorrhage in US and Canadian adult civilian trauma centers.JAMA Surg 158(5):532-540, 2023. doi: 10.1001/jamasurg.2022.6978
2.Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al: Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial.JAMA 313(5):471-482, 2015.doi: 10.1001/jama.2015.12