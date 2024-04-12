病史和体格检查

观察到呼吸过程中连枷段呈矛盾运动即可做出连枷胸的诊断。 然而，如果由于疼痛或其他损伤引起的反应迟钝导致吸气受限，矛盾运动也并不明显。机械通气时不会发生矛盾运动，但在肺膨胀时可看到显著向外运动的连枷节段。触诊可触及连枷节段的捻发感以及不正常的胸壁运动。

胸部X线可以发现骨折，也可提示肺挫伤； X线不能显示软骨损伤。