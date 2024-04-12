看法 进行患者培训
肺挫伤是外伤引起的肺出血和水肿，但无撕裂伤。
(参见胸外伤概述。）
肺挫伤是一种由钝性或穿透性胸外伤引起的常见的致命性胸部损伤。患者可能伴有肋骨骨折、胸骨骨折、气胸或其他胸部损伤。大面积挫伤会影响氧合。晚期并发症包括肺炎和急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。
肺挫伤的症状包括疼痛（主要由于胸壁损伤）以及呼吸困难。 胸壁紧张，其他体征与相关损伤相关。
肺挫伤的诊断
影像学检查，常规胸片
胸外伤后发生呼吸窘迫逐渐加重应怀疑肺挫伤。一般行胸部X线及脉搏氧饱和度检查。 肺挫伤影像学表现为受累肺组织渗出，但由于渗出随时间延长而加重，24-48小时内渗出可不明显。CT 非常敏感，但通常用于评估正在考虑的其他损伤。
对呼吸衰竭患者应监测脉搏氧饱和度及其他临床表现。 如果存在低氧血症或呼吸困难，应检测二氧化碳水平或动脉血气分析。
肺挫伤的治疗
支持治疗包括止痛和氧疗
有时需要机械通气
根据需要给予镇痛剂以促进肺挫伤患者的深呼吸。 为轻度低氧血症（例如，SaO2 91%至94%）给予补充氧气 (O2)。机械通气的指征是中度或重度低氧血症（吸空气时PaO2 <65%或SaO2 <90％）和高碳酸血症。 患者 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 或者 慢性肾病 需要的风险增加 机械通气。