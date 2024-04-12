影像学检查，常规胸片

胸外伤后发生呼吸窘迫逐渐加重应怀疑肺挫伤。一般行胸部X线及脉搏氧饱和度检查。 肺挫伤影像学表现为受累肺组织渗出，但由于渗出随时间延长而加重，24-48小时内渗出可不明显。CT 非常敏感，但通常用于评估正在考虑的其他损伤。

对呼吸衰竭患者应监测脉搏氧饱和度及其他临床表现。 如果存在低氧血症或呼吸困难，应检测二氧化碳水平或动脉血气分析。