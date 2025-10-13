老年评估工具
范围 (1)
项目
吃饭、穿衣、洗澡、床和椅子之间转运、使用厕所以及控制膀胱和肠道的困难程度
准备餐食、做家务、服药、外出办事（如购物）、管理财务和使用电话的困难程度
辅助设备
个人设备（如手杖、助行器、轮椅、氧气）的使用
环境设备的使用（如扶手、淋浴凳、病床）
护理人员
有薪护理人员的使用（如护士、助手）
无薪护理人员的使用（如家属、朋友、志愿者）
药物
使用的处方药物药名
使用的非处方药物药名
营养
身高、体重
体重的稳定性（如，患者是否在没有控制体重的情况下，在过去6个月内体重下降4.54kg[10lb]）
预防措施
规律的BP测量、粪隐血愈创木脂试验、乙状结肠镜或结肠镜检查、免疫接种（流感、肺炎球菌、破伤风）、促甲状腺激素评价以及牙科检查
钙和维生素D的摄入
规律锻炼
烟雾检测器的使用
认知
在1分钟后回忆3个物件以及画钟的能力试验（简易智力状态评估量表Mini-Cog©）
影响
悲伤、抑郁以及无望的情绪
缺乏兴趣或做事的乐趣
预先指示
持有预先医疗指示
医疗保健永久授权书的建立
药物滥用/误用
使用和过度使用酒精、烟草、咖啡因、处方药、娱乐性或非法药物（例如大麻）
步态和平衡
在过去6个月内跌倒的次数
从椅子上站起，步行3.05米（10英尺），转身，回来，坐下所需的时间
站立时最大前伸范围
感官功能
能够复述在头部后方0.61米（2英尺）处低声说出的3个数字的能力
能够以20/40或更好的视力阅读斯内伦视力表（如需要，可佩戴矫正镜片）
上肢活动性
能够双手交叉置于脑后和背后的能力