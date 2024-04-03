老年人的体格检查应包括所有主要系统，但要特别注意病史中确定的关注领域（另见老年人评估概述和接受老年人的历史）。

观察患者及其活动（如步入诊室、入座或从椅子上起身、上或下检查台、脱穿鞋袜）都能提供有价值的关于功能评估的信息。 他们的个人卫生（如衣着、整洁度、气味）可以提供关于他们精神状态和自理能力的信息。

如果患者觉得疲劳，需终止体格检查，待下次就诊时继续。老年患者需要额外的脱衣和转运到检查台的时间，不应该催促。检查台需调节到适应患者的高度；也要安装脚凳。一定不能将虚弱的病人一个人留在检查台上。体弱患者坐于椅上完成部分检查可能更感舒适。

医生应该描述患者的一般情况（如舒适、不安、营养不良、精神不集中，脸色苍白、呼吸困难、发绀）。如果在床旁检查病人，应注意使用保护垫或床垫保护，护栏（部分或全封闭式），限制措施，导尿管或成人纸尿裤。

老年人的皮肤和指甲 初步观察包括颜色（正常发红、苍白、发绀）。检查包括寻找癌前病变和恶性病变、组织缺血和压疮。老年患者中需考虑到以下情况： 由于真皮层老化变薄，当皮肤受到伤害时，随时可能出现瘀斑，往往出现在前臂。

由于黑色素细胞随着老化逐渐消失，不均匀的晒黑可能是正常的。

指甲出现纵脊和缺乏月牙形标记是正常年龄相关的表现。

由于老化甲板变薄，可能出现甲板断裂。

指甲中间或远端三分之一的黑色线性出血更可能是外伤而不是菌血症。

趾甲增厚变黄提示灰指甲，一种真菌感染。

脚趾边界上下弯曲表示向内生长的脚趾甲 （甲隐症）。

容易脱落，有时有凹痕的发白指甲提示银屑病。

无法解释的淤痕可能提示滥用。

老年人的胸部和背部 对肺的所有区域进行叩诊和听诊检查。健康病人也可闻及肺底啰音，但当患者深呼吸几次后，啰音消失。应注意呼吸动作（膈肌运动和胸廓扩张的能力）的幅度。 背部主要检查脊柱侧弯和压痛。严重的腰背、臀部、腿部疼痛伴有明显的骶尾部压痛可能提示自发性骶骨骨质疏松骨折，该疾病可发生于老年人。 乳房 如果乳头回缩，应在乳头周围适当施力；如果压力使回缩的乳头恢复可能是由于老化的原因，如果不能恢复，可能由于潜在的疾病。尽管一些临床医生通过体格检查筛查乳腺癌，但各大专业协会对于是否应该进行乳房检查来筛查乳腺癌并不一致。 心脏 (参见 心血管检查.) 心脏的大小通常通过心尖的触诊估计。但是由于心脏向侧后移位可能导致评估困难。 应做系统性的听诊检查（心率、心律、杂音、咔嗒音以及摩擦音）。在看起来健康的老年人中，不能解释的没有症状的窦性心动过缓可能没有什么重要的临床意义。心律绝对不齐提示房颤。 在老年人中，收缩期杂音最常出现于基底部（心尖和胸骨之间）听到的 主动脉瓣硬化：通常情况下，这种杂音没有显著的血流动力学改变，尽管卒中的风险可能增加。在收缩早期最响，很少在颈动脉处闻及。主动脉瓣膜硬化很少进展到血流动力学改变和钙化;尽管不常见，主动脉瓣硬化现在是导致有症状的主动脉瓣狭窄 的最主要的病变。并且需要治疗。 然而收缩期杂音也可见于其他疾病，考虑如下： 主动脉瓣狭窄 ：这种杂音，与主动脉瓣硬化杂音相比，在收缩后期最响，向颈动脉传导，一般较响（超过2级）；第二心音减弱，脉压变小，颈动脉上行血流速度减缓。但是在老年患者中，主动脉瓣狭窄的杂音可能很难鉴别，因为杂音可能更轻，第二心音很少能听得到，脉压差变小也很少见。此外，在许多主动脉瓣狭窄的老年患者中，因为血管顺应性降低的原因，颈动脉上行血流速度也不慢。

二尖瓣关闭不全 ：杂音通常在心尖部最响，向腋下传导。

肥厚梗阻性心肌病：当患者做Valsalva动作时杂音变响。 舒张期杂音在任何年龄发生都是不正常的。 第四心音在没有心血管疾病的老年患者中常能听到，而有心血管疾病的老年患者往往听不到。 安装心脏起搏器的患者，若出现新的心血管系统症状，则需要对心音、杂音和脉搏变化，以及低血压和心力衰竭进行评估。这些症状和体征可能由于房室失同步化引起。可能出现神经系统症状（例如晕厥、认知障碍、眩晕、头晕，罕见中风），通常继发于房室不同步或心内血流淤滞导致栓塞。

老年人的胃肠系统 腹部触诊用以检查有无腹肌薄弱，这在老年患者中很常见，易导致疝气。大部分 腹主动脉瘤的患者可触及搏动性肿块；然而检查过程中只能评估横向宽度。一些患者（尤其是消瘦的人）也能触及正常的主动脉，但是血管和搏动不会向横向延伸。腹主动脉瘤的检查诊断准确率不够高，不能作为筛查指标。触诊有无肝脾肿大。检查肠鸣音的频率和音调，耻骨上区叩诊胀痛、不适提示尿潴留。 从外部检查肛肠区域有无裂隙、痔疮和其他病变。检查感觉和肛门反射。无论男女，做直肠指检（DRE）以发现有无肿块、狭窄、压痛或粪便嵌塞。也做粪隐血检查。结直肠癌的筛查建议 值得审查。

老年男性生殖系统 触诊前列腺，检查有无结节、压痛，有无连贯性。通过DRE估计前列腺大小是不准确的，并且大小与尿道梗阻无关；然而，DRE可以提供前列腺体积的定性估计。大多数专业组织不推荐 DRE 作为前列腺癌的筛查工具。（有关前列腺癌的筛查建议，请参阅 前列腺癌筛查。） 应检查生殖器区域是否有性传播感染 (STI)、其他感染和异常的迹象。

老年女性的生殖系统 盆腔双合诊时，髋部不能活动的患者可左侧卧位。绝经后雌激素减少导致阴道和尿道黏膜萎缩；阴道黏膜干燥，缺乏皱褶。卵巢在绝经后10年不应该扪及，可扪及的卵巢提示肿瘤。应检查患者有无尿道、阴道、宫颈及子宫脱垂的证据。要求患者咳嗽以检查有无尿漏和间歇性脱垂。 一些医疗保健从业者建议≥21岁的患者每年进行骨盆检查。其他人建议间隔 3 年，直到 65 岁。但是，没有证据支持或驳斥对无症状，低风险患者进行盆腔检查。因此，对于此类患者，应个体化决定检查的频率。 不建议对年龄≥65岁且过去10年检查结果正常的女性进行巴氏涂片检查或人乳头瘤病毒(HPV)检测进行宫颈癌筛查 。 应检查生殖器区域是否有STIs、其他感染和异常症状。

老年人的肌肉骨骼系统 检查关节压痛、肿胀、半脱位、摩擦音、皮温、发红和其他异常 ：确定关节主动和被动活动范围。注意有无关节挛缩。有时随着老化会出现四肢被动活动时会出现不同的阻力（非自主抗拒）。 某些异常，尤其是手部异常，可能表明存在特定疾病： Heberden结节（远端指间关节骨质增生）或 Bouchard结节（近端指间关节骨质增生）：骨性关节炎

手指尺偏掌指关节半脱位：慢性类风湿性关节炎

鹅颈样畸形（近端指间关节过伸，远端指间关节屈曲）和 钮孔花样畸形（近端指间关节屈曲，远端指间关节过伸）：类风湿性关节炎 这些畸形可能会影响功能或日常活动。

老年人的脚 常见的与年龄相关的关节表现包括拇外翻、第一跖骨头内侧突出、外侧偏斜和大脚趾旋转（拇趾囊肿），以及第五跖骨头部的侧向偏移。锤状趾（近端指间关节过度屈曲）和爪状趾（近端和远端趾间关节过度屈曲）可能影响功能和日常活动。 脚趾畸形可能由于多年穿着不合脚的鞋子，或由于类风湿性关节炎、糖尿病、神经系统疾病（如Charcot-Marie-Tooth病）引起。 有时足部问题可能提示全身性疾病（见表全身性疾病的足部表现）。例如，足背触诊和胫骨后脉搏是心血管检查的重要内容，发现水肿可能提示静脉功能不全或心脏、肝脏或肾脏功能障碍。 有足部疾病的患者应该由足科医生做常规评估和治疗。

老年人的神经系统 老年患者的神经系统检查与其他年龄组成年人的检查相似。但老年人中常见的非神经系统疾病可能使神经系统检查更复杂化。视觉和听觉障碍可能会妨碍脑神经的评价，某些关节，特别是肩关节和髋关节周围炎（关节周围组织炎症），可能会干扰运动功能的评价。 检查中发现的体征必须与患者的年龄、病史及其他检查结果综合考虑。在老年患者中可能会出现对称性发现，例如踝部抽动减弱和远端振动感觉减弱，但不伴有功能丧失和其他神经系统症状和体征。医生必须决定是否要对这些阳性体征作详细评估以确定神经系统病变。对于患者的功能性改变，不对称的和新的症状，应该定期重新评估。 颅神经 颅神经的评估可能很复杂。 老年人常有小瞳孔；他们的瞳孔对光反射可能迟钝，近视时瞳孔调节反射减弱。向上凝视，并在较小程度上，向下凝视也可略有限制。当在评估视域范围，追踪检查者的手指时的眼球震颤且不规则。Bell现象（闭眼是眼球反射性向上运动）有时消失。这些都是正常的老化改变。 许多老年人，由于嗅觉神经元的日渐减少、反复的上呼吸道感染或慢性鼻炎嗅觉减退。但是不对称的减退（一个鼻孔的嗅觉减退）是不正常的。味觉可能因为嗅觉减退或患者服用使唾液分泌减少的药物也发生变化。 视力和听力功能障碍可能由于眼或耳的异常而非神经通路的异常引起。 运动功能 在握手等简单活动中评估患者有无震颤。若发现震颤，需注意震颤的幅度、节奏、分布、频率以及发生的时间（休息时，活动时或有意向）。 肌力 老年人，特别是不常规进行阻力训练的人可能在常规肌肉力量检查中发现肌力减退。比如，尽管患者努力维持肘部屈曲，医生也可轻易地使其伸直。如果这种肌力减退是对称性的，没有干扰到患者，没有改变患者的功能或日常活动，那么可认为是废用所引起的，而不是神经性疾病。这种肌力减退可以通过阻抗训练来治疗;尤其是腿部，这种锻炼可以改善活动度并降低跌倒风险。加强上肢训练也有利于整体功能。在肘或膝关节弯曲和伸直的检查中发现肌张力增高在老年人中可认为是正常的；在检查中发现抖动运动和齿轮样强直是不正常的。 肌肉减少症（肌肉量的减少）是一种正常的年龄相关发现。它并不总是病态的，也可能不会导致功能衰退或改变（例如，患者如果不使用椅子扶手就无法从椅子上站起来）。 肌肉减少症通常影响手部肌肉（如骨间肌和鱼际肌）。在使用轮椅的患者中手腕、手指和拇伸肌肌力减退是很常见的，因为扶手对手的压迫容易损伤桡神经。手臂功能可以通过让患者拿起一个餐具或用双手触摸他们的头后部来检测。 协调性 检查运动协调性。协调能力会因中枢机制的变化而下降，可在神经学检查中测量到；这种下降通常是细微的，也不损害正常功能。 步态和姿势 步态的所有组成部分都应该评估；包括起步；步长、高度、匀称性、连续性和韵律（节奏）；速度（步行速度）；步幅宽度和走路的姿势。感觉、肌肉骨骼和运动控制及注意力是这些独立协调步行所必需的，也必须要考虑到。跌倒风险评估 建议所有 65 岁或以上的成年人每年使用一次。 正常年龄相关的表现可能包括： 可能因为小腿肌力减退或平衡差的原因步伐较小

因为步伐较小，＞70岁患者的步态速度降低

可能因为平衡功能障碍或害怕跌倒，双足站立（双脚同时在地面上）的时间延长

一些关节的运动减少（如在后面脚抬起前踝关节跖屈，骨盆的额面和横向运动）

走路姿势略有变化（如可能由于腹部脂肪增加、腹部肌肉无力和髋屈肌肌肉的原因骨盆更向下旋转；由于髋关节内旋功能减退或企图增加横向稳定性而造成的拇趾略外翻） 步行速度<1米/秒的人，死亡风险显著增加。 衰老对走路的节奏或姿势几乎没有影响；通常，老年人会直立行走，除非出现障碍（参见 桌子）。 表格 一些步态功能障碍的原因 表格 通常采用Romberg试验（患者闭眼双脚并拢站立）评估整体姿势控制。安全是最重要的，临床医生在做闭目直立试验必须处于能保护防止患者跌倒的位置。随着老化，姿势控制能力常减退，姿势晃动（患者保持静止和挺直运动时的前后平面运动）可能会增加。 反射 检查深肌腱反射。 老化通常对腱反射的影响不大。 然而，引出跟腱反射可能需要特殊技巧（例如，检查时患者跪于床边，双手紧握床沿）。近一半的老年患者会出现反射减弱或消失的情况，但这可能并不代表有病变，尤其是在检查结果对称的情况下。可能是由于肌腱弹性下降以及肌腱长反射弧神经传导速度减慢引起。 不对称的跟腱反射通常提示疾病（如坐骨神经痛）。 皮质释放反射（称为病理反射），其中包括撅嘴反射、吸吮反射和掌颏反射的，常出现在没有检测到脑部疾病（如老年痴呆症）的老年患者。老年患者出现Babinski反射（伸跖反射）是不正常的，它提示上运动神经元病变，常伴部分脊髓受压的颈椎病。 感觉 感觉评估包括触觉（皮肤针刺试验）、皮层感觉功能（如皮肤书写觉、实体辨别）、温觉、本体感觉（关节位置感）和振动觉。衰老对感觉的影响有限。许多老年患者报告麻木，尤其是脚部。这可能是由于周围神经中纤维的尺寸减小，特别是大纤维。尽管如此，麻木的患者仍应检查有无周围神经病变。许多患者没有发现麻木的原因。 许多老年人会失去膝盖以下的振动感。它丢失是因为脊髓后柱中的小血管硬化。但是，本体感觉，也被认为是类似的传导途径，是不受影响的。 精神状态 精神状态检查 对于≥65岁的人群或担心认知能力下降的年轻人很重要。对这个检查感到不安的患者应该放心，这是一个常规检查。检查者必须确保患者能听到；听力障碍，患者听不到会产生理解问题，可能被误认为认知功能障碍。评价有发音或语言障碍（如构音障碍、言语失用症、失语症）患者的心理状态可能很困难 (参见 如何评估精神状态)。 许多老年痴呆症或其他认知功能障碍患者的定向力可能是正常的。因此，评估可能需要识别意识、判断、计算、言语、语言、实践、执行功能或记忆以及方向的异常的问题。这些方面的异常不能完全归咎于年龄。一旦发现异常，需进一步评估，包括正式的精神状态检查。 随着老化，信息处理和记忆检索的速度减慢，但本质上并不影响。给予额外的时间和鼓励，患者也能圆满地完成任务（除非目前有精神系统异常）。

老年人的营养状况 衰老改变了许多反映年轻人营养状况的测量结果的解释。例如，衰老会改变身高。体重变化可以反映营养、体液平衡或两者的变化。瘦体重和身体脂肪含量比例也发生变化。尽管有这些年龄相关的变化，体质指数（BMI）仍适用于老年患者，尽管此指数可能低估了肥胖。已经用腰围及腰臀比代替了BMI。男性的腰围大于102cm（>40 英寸），女性的腰围大于88cm(>35 英寸)，或男性腰臀比>0.9，女性>0.85，上述疾病发生的危险性将大为增加。 如果营养史异常（如体重减轻、怀疑缺乏必需的营养素）或BMI异常，应进行包括实验室检查在内的彻底的营养评估。 临床计算器 体质指数（凯特勒指数）