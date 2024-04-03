老年人的体格检查应包括所有主要系统，但要特别注意病史中确定的关注领域（另见老年人评估概述和接受老年人的历史）。
观察患者及其活动（如步入诊室、入座或从椅子上起身、上或下检查台、脱穿鞋袜）都能提供有价值的关于功能评估的信息。 他们的个人卫生（如衣着、整洁度、气味）可以提供关于他们精神状态和自理能力的信息。
如果患者觉得疲劳，需终止体格检查，待下次就诊时继续。老年患者需要额外的脱衣和转运到检查台的时间，不应该催促。检查台需调节到适应患者的高度；也要安装脚凳。一定不能将虚弱的病人一个人留在检查台上。体弱患者坐于椅上完成部分检查可能更感舒适。
医生应该描述患者的一般情况（如舒适、不安、营养不良、精神不集中，脸色苍白、呼吸困难、发绀）。如果在床旁检查病人，应注意使用保护垫或床垫保护，护栏（部分或全封闭式），限制措施，导尿管或成人纸尿裤。
老年人的生命体征
每次就诊需记录体重。在测量过程中，有平衡问题的患者需要抓住秤附近或秤上的把手。每年记录一次身高以检查由于骨质疏松导致的身高变矮。
记录体温。如果温度计无法测量低于正常体温过多的温度，体温过低可能被漏诊。在没有发热的情况下，也不能除外感染。
测量双手的脉搏和血压(BP)。测量脉搏，最好持续30秒钟，并记录各种心律不规则的情况。由于很多因素都能影响血压，因此最好在患者休息时长＞5分钟后多次测量血压。
老年患者的BP可能由于动脉硬化的关系高估。 这种罕见的情况称之为假性高血压，如果在开始降压治疗后或为了治疗收缩压持续升高而增加降压药物剂量后患者出现头晕，需警惕这种情况。
因为常见，所有的老年患者需检查有无体位性低血压 (1)。测量患者的仰卧位BP，然后在患者持续站立3～5分钟后再次测量。若在站立后患者SBP下降≥20mmHg或检测出任何低血压症状，体位性低血压诊断成立。测试低血容量或有症状的患者时需要小心谨慎。
老年人的呼吸频率因健康和生活状况而异。独立生活的老年人的正常呼吸频率为每分钟 12 到 18 次，而需要长期护理的老年人的呼吸频率更高（例如，每分钟 16 到 25 次）（2）。
生命体征参考
1.Saedon NI, Tan MP, Frith J: The prevalence of orthostatic hypotension: A systematic review and meta-analysis.Gerontol A Biol Sci Med Sci 75 (1):117–122, 2020.
2.McFadden HP, Price RC, Eastwood HD, Briggs RS: Raised respiratory rate in elderly patients: A valuable physical sign.Br Med J (Clin Res Ed) 284 (6316): 626–627, 1982.doi: 10.1136/bmj.284.6316.626
老年人的皮肤和指甲
老年人的头颈部
脸
正常年龄相关的表现可能包括：
低于眶上缘的眉毛
下巴下沉
颌下线和脖子之间的角度消失
皱纹
皮肤干燥
耳、鼻、上唇、下巴厚终毛
颞动脉触痛及增厚，可能提示巨细胞动脉炎，需要立即评估治疗。
鼻
鼻尖逐步下降是正常年龄相关的表现。可能导致上下侧软骨分离，鼻子变大变长。
眼睛
正常年龄相关发现包括：
眼窝脂肪的丢失：可能导致眼睛向后逐步下沉到眼眶（眼球内陷）。因此眼球内陷不一定是老年人脱水的迹象。眼球内陷伴上眼睑褶皱加深可轻度妨碍周围视力。
假性上睑下垂（眼睑宽度降低）
睑内翻（下睑边缘内翻）
睑外翻（下睑边缘外翻）
老年环（角膜缘的白色环）
由于神经元数量减少导致视网膜变薄
老花眼随着年龄的增长不断发展；晶体变得缺乏弹性，当聚焦近处的物体时难以改变形状。晶状体变得更加致密，使得在昏暗的光线下看东西更加困难。此外，晶状体会变黄，导致对比度降低和颜色感知方式的改变。
眼科检查应侧重于视敏度 （如使用Snellen视力表）。视野可以在床旁面对面测试——即要求患者盯着检查者，让检查者可以判断患者和检查者之间的视野差异。然而这样的测试，对于绝大部分视觉障碍的患者灵敏度较低。眼压偶尔在初级保健时测试；但是它通常作为常规眼科检查的一部分由眼科医生或验光师完成，或当临床上怀疑青光眼时由眼科医生检查。
眼底镜可用于检查白内障、视神经或视网膜黄斑变性、有无青光眼、高血压或糖尿病。由于随着老化视网膜的外观不会发生多大的改变，所以除非有疾病发生，眼底镜的观察结果改变并不显著。老年患者中，轻到中度的颅内压升高可能不会导致视乳头水肿，因为随着老化，老年人会发生皮质萎缩；当颅内压显著升高时，视乳头水肿更易发生。黄斑周围区域出现黑色或出血提示黄斑变性。
对于所有老年患者，因为眼底镜检查对于眼科常见病（如青光眼、白内障、视网膜疾病）的检出相当敏感，因此推荐每1～2年由眼科医生或验光师做一次眼科检查。
耳
检查外耳道是否有耳垢，特别在采集病史时发现患者有听力问题时。若患者戴有外部助听器，将其摘除并予以检查。将助听器的音量调大，如果没有口哨声（反馈），可能提示耳膜塑料管被蜡堵塞或电池耗尽。
为了评估听力，检查者在患者的视力范围外，在患者的每侧耳边轻声说出3～6个随机的单词或字母。如果患者每次能至少重复正确至少一半的单词，可被评定为听力有一对一对话功能。老年性耳聋（年龄相关、渐进性、双侧、对称，高频听力缺陷为主）的患者据报道相较于听到声音，在理解方面的障碍更大。如果有便携式听诊器，也推荐使用它进行评估，因为测试声音是标准化的；因此，当有多个看护共同护理一名患者时，这种评估方法可能是有用的。
询问患者听力减退是否影响社会、工作或家庭功能，或让他们进行老年人听力障碍问卷—筛查版本（HHIE），这是一种自我评估工具，旨在确定听力下降对老年人情绪和社会适应的影响。如果听力下降干扰了功能或HHIE得分为正，应该将他们转诊进行正规的听力检测。
口腔
检查口腔有无出血或牙龈红肿，牙齿松动或破损，真菌感染和肿瘤（白斑、红斑、溃疡、肿块）征象。发现可能包括
牙齿变黑：由于外在的污渍和因为老化引起的半透明珐琅质减少
口腔和舌头的裂痕以及舌头黏在颊黏膜上：由于口干症的原因
红斑、水肿、容易出血的牙龈；通常提示牙龈或牙周疾病
需检查舌背部和腹侧面。常见的与年龄相关的变化包括腹面静脉曲张，良性游走性舌炎（地图舌），舌两侧乳头萎缩。无牙患者舌头体积可能增大以便于咀嚼；然而舌体积增大也可能提示淀粉样变或甲状腺功能减退。光滑的疼痛的舌头可能提示维生素B12缺乏。
在口腔检查前应取下义齿。义齿增加口腔念珠菌和牙槽嵴骨吸收的风险。不合适的义齿可能导致腭黏膜炎症和牙槽嵴的溃疡。
触及口腔内部。肿大、质地硬、脆的腮腺可能提示腮腺炎，特别是脱水的病人；当存在细菌性腮腺炎时，脓液从腮腺管中流出。感染的病原体通常是金黄色葡萄球菌。
不戴义齿的无牙患者可在唇角发现疼痛、红肿、皲裂的区域（口角炎）；这些区域常伴随真菌感染。
颞下颌关节
应评估颞下颌关节是否有退化（骨关节病）情况，这是一种常见的与年龄有关的变化。在牙齿缺失后关节退化，关节的对抗力过高。当患者低下颌或抬下颌时髁状突处有关节摩擦音或下颌运动时疼痛或同时存在这两种情况，考虑退化改变。
颈部
头颈部参考
1.Chambers BR, Norris JW: Outcome in patients with asymptomatic neck bruits.N Engl J Med 315 (14):860–865, 1986.doi: 10.1056/NEJM198610023151404
老年人的胸部和背部
对肺的所有区域进行叩诊和听诊检查。健康病人也可闻及肺底啰音，但当患者深呼吸几次后，啰音消失。应注意呼吸动作（膈肌运动和胸廓扩张的能力）的幅度。
背部主要检查脊柱侧弯和压痛。严重的腰背、臀部、腿部疼痛伴有明显的骶尾部压痛可能提示自发性骶骨骨质疏松骨折，该疾病可发生于老年人。
乳房
如果乳头回缩，应在乳头周围适当施力；如果压力使回缩的乳头恢复可能是由于老化的原因，如果不能恢复，可能由于潜在的疾病。尽管一些临床医生通过体格检查筛查乳腺癌，但各大专业协会对于是否应该进行乳房检查来筛查乳腺癌并不一致。
心脏
(参见 心血管检查.)
心脏的大小通常通过心尖的触诊估计。但是由于心脏向侧后移位可能导致评估困难。
应做系统性的听诊检查（心率、心律、杂音、咔嗒音以及摩擦音）。在看起来健康的老年人中，不能解释的没有症状的窦性心动过缓可能没有什么重要的临床意义。心律绝对不齐提示房颤。
在老年人中，收缩期杂音最常出现于基底部（心尖和胸骨之间）听到的
主动脉瓣硬化：通常情况下，这种杂音没有显著的血流动力学改变，尽管卒中的风险可能增加。在收缩早期最响，很少在颈动脉处闻及。主动脉瓣膜硬化很少进展到血流动力学改变和钙化;尽管不常见，主动脉瓣硬化现在是导致有症状的主动脉瓣狭窄 的最主要的病变。并且需要治疗。
然而收缩期杂音也可见于其他疾病，考虑如下：
主动脉瓣狭窄：这种杂音，与主动脉瓣硬化杂音相比，在收缩后期最响，向颈动脉传导，一般较响（超过2级）；第二心音减弱，脉压变小，颈动脉上行血流速度减缓。但是在老年患者中，主动脉瓣狭窄的杂音可能很难鉴别，因为杂音可能更轻，第二心音很少能听得到，脉压差变小也很少见。此外，在许多主动脉瓣狭窄的老年患者中，因为血管顺应性降低的原因，颈动脉上行血流速度也不慢。
二尖瓣关闭不全：杂音通常在心尖部最响，向腋下传导。
肥厚梗阻性心肌病：当患者做Valsalva动作时杂音变响。
舒张期杂音在任何年龄发生都是不正常的。
第四心音在没有心血管疾病的老年患者中常能听到，而有心血管疾病的老年患者往往听不到。
安装心脏起搏器的患者，若出现新的心血管系统症状，则需要对心音、杂音和脉搏变化，以及低血压和心力衰竭进行评估。这些症状和体征可能由于房室失同步化引起。可能出现神经系统症状（例如晕厥、认知障碍、眩晕、头晕，罕见中风），通常继发于房室不同步或心内血流淤滞导致栓塞。
老年人的胃肠系统
老年男性生殖系统
触诊前列腺，检查有无结节、压痛，有无连贯性。通过DRE估计前列腺大小是不准确的，并且大小与尿道梗阻无关；然而，DRE可以提供前列腺体积的定性估计。大多数专业组织不推荐 DRE 作为前列腺癌的筛查工具。（有关前列腺癌的筛查建议，请参阅 前列腺癌筛查。）
应检查生殖器区域是否有性传播感染 (STI)、其他感染和异常的迹象。
老年女性的生殖系统
盆腔双合诊时，髋部不能活动的患者可左侧卧位。绝经后雌激素减少导致阴道和尿道黏膜萎缩；阴道黏膜干燥，缺乏皱褶。卵巢在绝经后10年不应该扪及，可扪及的卵巢提示肿瘤。应检查患者有无尿道、阴道、宫颈及子宫脱垂的证据。要求患者咳嗽以检查有无尿漏和间歇性脱垂。
一些医疗保健从业者建议≥21岁的患者每年进行骨盆检查。其他人建议间隔 3 年，直到 65 岁。但是，没有证据支持或驳斥对无症状，低风险患者进行盆腔检查。因此，对于此类患者，应个体化决定检查的频率。
不建议对年龄≥65岁且过去10年检查结果正常的女性进行巴氏涂片检查或人乳头瘤病毒(HPV)检测进行宫颈癌筛查 。
应检查生殖器区域是否有STIs、其他感染和异常症状。
老年人的肌肉骨骼系统
老年人的脚
常见的与年龄相关的关节表现包括拇外翻、第一跖骨头内侧突出、外侧偏斜和大脚趾旋转（拇趾囊肿），以及第五跖骨头部的侧向偏移。锤状趾（近端指间关节过度屈曲）和爪状趾（近端和远端趾间关节过度屈曲）可能影响功能和日常活动。 脚趾畸形可能由于多年穿着不合脚的鞋子，或由于类风湿性关节炎、糖尿病、神经系统疾病（如Charcot-Marie-Tooth病）引起。
有时足部问题可能提示全身性疾病（见表全身性疾病的足部表现）。例如，足背触诊和胫骨后脉搏是心血管检查的重要内容，发现水肿可能提示静脉功能不全或心脏、肝脏或肾脏功能障碍。
有足部疾病的患者应该由足科医生做常规评估和治疗。
老年人的神经系统
老年患者的神经系统检查与其他年龄组成年人的检查相似。但老年人中常见的非神经系统疾病可能使神经系统检查更复杂化。视觉和听觉障碍可能会妨碍脑神经的评价，某些关节，特别是肩关节和髋关节周围炎（关节周围组织炎症），可能会干扰运动功能的评价。
检查中发现的体征必须与患者的年龄、病史及其他检查结果综合考虑。在老年患者中可能会出现对称性发现，例如踝部抽动减弱和远端振动感觉减弱，但不伴有功能丧失和其他神经系统症状和体征。医生必须决定是否要对这些阳性体征作详细评估以确定神经系统病变。对于患者的功能性改变，不对称的和新的症状，应该定期重新评估。
颅神经
颅神经的评估可能很复杂。
老年人常有小瞳孔；他们的瞳孔对光反射可能迟钝，近视时瞳孔调节反射减弱。向上凝视，并在较小程度上，向下凝视也可略有限制。当在评估视域范围，追踪检查者的手指时的眼球震颤且不规则。Bell现象（闭眼是眼球反射性向上运动）有时消失。这些都是正常的老化改变。
许多老年人，由于嗅觉神经元的日渐减少、反复的上呼吸道感染或慢性鼻炎嗅觉减退。但是不对称的减退（一个鼻孔的嗅觉减退）是不正常的。味觉可能因为嗅觉减退或患者服用使唾液分泌减少的药物也发生变化。
视力和听力功能障碍可能由于眼或耳的异常而非神经通路的异常引起。
运动功能
在握手等简单活动中评估患者有无震颤。若发现震颤，需注意震颤的幅度、节奏、分布、频率以及发生的时间（休息时，活动时或有意向）。
肌力
老年人，特别是不常规进行阻力训练的人可能在常规肌肉力量检查中发现肌力减退。比如，尽管患者努力维持肘部屈曲，医生也可轻易地使其伸直。如果这种肌力减退是对称性的，没有干扰到患者，没有改变患者的功能或日常活动，那么可认为是废用所引起的，而不是神经性疾病。这种肌力减退可以通过阻抗训练来治疗;尤其是腿部，这种锻炼可以改善活动度并降低跌倒风险。加强上肢训练也有利于整体功能。在肘或膝关节弯曲和伸直的检查中发现肌张力增高在老年人中可认为是正常的；在检查中发现抖动运动和齿轮样强直是不正常的。
肌肉减少症（肌肉量的减少）是一种正常的年龄相关发现。它并不总是病态的，也可能不会导致功能衰退或改变（例如，患者如果不使用椅子扶手就无法从椅子上站起来）。 肌肉减少症通常影响手部肌肉（如骨间肌和鱼际肌）。在使用轮椅的患者中手腕、手指和拇伸肌肌力减退是很常见的，因为扶手对手的压迫容易损伤桡神经。手臂功能可以通过让患者拿起一个餐具或用双手触摸他们的头后部来检测。
协调性
检查运动协调性。协调能力会因中枢机制的变化而下降，可在神经学检查中测量到；这种下降通常是细微的，也不损害正常功能。
步态和姿势
步态的所有组成部分都应该评估；包括起步；步长、高度、匀称性、连续性和韵律（节奏）；速度（步行速度）；步幅宽度和走路的姿势。感觉、肌肉骨骼和运动控制及注意力是这些独立协调步行所必需的，也必须要考虑到。跌倒风险评估 建议所有 65 岁或以上的成年人每年使用一次。
正常年龄相关的表现可能包括：
可能因为小腿肌力减退或平衡差的原因步伐较小
因为步伐较小，＞70岁患者的步态速度降低
可能因为平衡功能障碍或害怕跌倒，双足站立（双脚同时在地面上）的时间延长
一些关节的运动减少（如在后面脚抬起前踝关节跖屈，骨盆的额面和横向运动）
走路姿势略有变化（如可能由于腹部脂肪增加、腹部肌肉无力和髋屈肌肌肉的原因骨盆更向下旋转；由于髋关节内旋功能减退或企图增加横向稳定性而造成的拇趾略外翻）
步行速度<1米/秒的人，死亡风险显著增加。
衰老对走路的节奏或姿势几乎没有影响；通常，老年人会直立行走，除非出现障碍（参见 桌子）。
一些步态功能障碍的原因
出现的问题
可能的病因
神经源性跛行（疼痛、无力、麻木，坐位时减轻）
腰椎椎管狭窄
起步困难
额叶和皮质疾病
正常颅压性脑积水
帕金森病
躯干不稳（如摇摆）
髋关节炎或膝关节炎
小脑、皮质下或基底节功能障碍
行走时身体前倾
伴脊柱后凸的骨质疏松症
步长不对称（步长不相等的步数）
局部神经功能损害
单腿疼痛或无力
单腿肌肉功能减退
步伐不连续（停下来，开始迈步）
害怕跌倒
额叶疾病
步长或高度异常
关节炎
足部问题
中风
步幅宽度异常
小脑疾病
髋部疾病
正常颅压性脑积水
通常采用Romberg试验（患者闭眼双脚并拢站立）评估整体姿势控制。安全是最重要的，临床医生在做闭目直立试验必须处于能保护防止患者跌倒的位置。随着老化，姿势控制能力常减退，姿势晃动（患者保持静止和挺直运动时的前后平面运动）可能会增加。
反射
感觉
精神状态
精神状态检查 对于≥65岁的人群或担心认知能力下降的年轻人很重要。对这个检查感到不安的患者应该放心，这是一个常规检查。检查者必须确保患者能听到；听力障碍，患者听不到会产生理解问题，可能被误认为认知功能障碍。评价有发音或语言障碍（如构音障碍、言语失用症、失语症）患者的心理状态可能很困难 (参见 如何评估精神状态)。
许多老年痴呆症或其他认知功能障碍患者的定向力可能是正常的。因此，评估可能需要识别意识、判断、计算、言语、语言、实践、执行功能或记忆以及方向的异常的问题。这些方面的异常不能完全归咎于年龄。一旦发现异常，需进一步评估，包括正式的精神状态检查。
随着老化，信息处理和记忆检索的速度减慢，但本质上并不影响。给予额外的时间和鼓励，患者也能圆满地完成任务（除非目前有精神系统异常）。
老年人的营养状况
衰老改变了许多反映年轻人营养状况的测量结果的解释。例如，衰老会改变身高。体重变化可以反映营养、体液平衡或两者的变化。瘦体重和身体脂肪含量比例也发生变化。尽管有这些年龄相关的变化，体质指数（BMI）仍适用于老年患者，尽管此指数可能低估了肥胖。已经用腰围及腰臀比代替了BMI。男性的腰围大于102cm（>40 英寸），女性的腰围大于88cm(>35 英寸)，或男性腰臀比>0.9，女性>0.85，上述疾病发生的危险性将大为增加。
如果营养史异常（如体重减轻、怀疑缺乏必需的营养素）或BMI异常，应进行包括实验室检查在内的彻底的营养评估。
关键点
通过观察患者可以得到有关患者功能的有价值信息。
体格检查应包括所有系统，尤其是精神状态，可能需要 2 次。