血栓栓塞的获得性病因
疾病/状况
注释
自身免疫性疾病伴静脉或动脉血栓风险增加以及由于抗磷脂抗体的存在而导致的妊娠并发症
动脉血栓形成风险增加
既往存在血管狭窄患者的风险更高
当动脉粥样硬化斑块破裂时，可暴露或释放组织因子，激活凝血系统，启动局部血小板的黏附和聚集，形成血栓
癌症（胰腺、胃、肺、乳腺、前列腺、结肠、早幼粒细胞白血病）
可通过在膜表面表达和暴露组织因子、分泌 X因子激活蛋白酶或两者同时来激活凝血
与针对肝素-血小板因子4复合物的抗体的产生相关，这类抗体激活血小板、内皮细胞、中性粒细胞和单核细胞，导致消耗性血小板减少症和静脉或动脉血栓形成
可能的原因
由于叶酸、维生素B12或维生素B6缺乏，或胱硫醚β合成酶（同型胱氨酸尿症）或亚甲基四氢叶酸还原酶基因突变
严重的感染（如，败血症）
静脉血栓栓塞的风险增加
单核细胞和巨噬细胞表达/暴露的组织因子增加
减少活化蛋白C的形成，并通过增加C4B结合蛋白而降低游离蛋白S水平
Ⅷ因子水平增加
口服含雌激素的避孕药
静脉血栓形成的绝对风险较低（3-9/10000），但高于非妊娠期非使用者（1-5/10000）
在具有易致静脉血栓栓塞的基因异常的患者中，以及在吸烟或年龄≥35岁的患者中更为常见。
雌激素可增加VIII因子和血管性血友病因子水平，并降低游离蛋白S水平，从而诱发促血栓形成的表型。
组织损伤
由于外伤或手术
静脉淤滞
由于手术、骨科或瘫痪导致的制动、心力衰竭、妊娠、卧床、长途旅行或肥胖。