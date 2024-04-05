病史和体格检查

血压（BP），心率和氧饱和度监测

全血细胞计数（CBC）与分类、电解质、血肌酐、乳酸

侵入性中心静脉压 (CVP)、动脉血氧分压 (PaO2) 和中心静脉血氧饱和度 (ScvO2) 读数

血、尿及其它潜在感染部位的培养，包括手术病人伤口培养

对于有明确感染的患者，出现全身炎症或器官功能不全时应怀疑脓毒症 (1)。同样，对于出现无法解释的全身炎症症状的患者，应通过病史、体格检查、影像学或实验室检测来评估是否感染。包括尿常规和尿培养（特别是留置导尿管患者）、血培养及其它怀疑感染的体液的培养。严重脓毒症患者的血C-反应蛋白和降钙素原水平通常升高，这可便于诊断，但并非特异。对于怀疑因手术或隐匿原因引起脓毒症的患者，应进行超声检查（例如， 用于休克和低血压 (RUSH) 检查的快速超声检查)、CT 或 MRI，具体取决于可疑来源。最终诊断还是依靠临床。

应结合病史、体格检查、心电图检查和血清心肌标志物等排除其他类型的休克原因（如低血容量或心肌梗死[MI]）。即使无心肌梗死，脓毒症所致低灌注也可导致心电图心肌缺血样表现，包括非特异性ST-T波异常、T波倒置、室上性和室性心律失常。

尽早发现器官功能障碍极其重要。已有许多评分系统，但序贯器官衰竭评分（SOFA评分）和快速SOFA评分（qSOFA）证实可反映死亡风险，且操作相对简单。qSOFA 评分基于血压、呼吸频率和 格拉斯哥昏迷量表 并且不需要等待实验室结果。

对于不在重症监护病房(ICU)的疑似感染患者，qSOFA评分比SIRS标准和SOFA评分更能预测住院患者死亡率。对于重症监护病房（ICU）中的疑似感染患者，SOFA评分比全身炎症反应综合征（SIRS）和qSOFA评分更好地预测了住院死亡率 (2)。

以下标准中符合≥2条SIRS标准的患者，应进行进一步的临床和实验室检查：

体温 > 38°C（100.4°F）或<36°C 96.8°F

心率> 90次/分

呼吸频率 > 每分钟呼吸 20 次或动脉二氧化碳分压 (PaCO2) < 32 毫米汞柱

白细胞计数> 12,000/mcL（12 × 109/L），<4,000/mcL（4 × 109/L或> 10％不成熟（杆状）形式

符合≥2条qSOFA标准的患者，应进行进一步的临床和实验室检查：

呼吸频率≥22次/分

神智改变

收缩压≤100mmHg

这 SOFA 评分 当患者在 ICU 接受治疗时，评分会稍微稳健一些），但该评分需要进行实验室测试（见表格 序贯器官衰竭评估评分）。临床上还有其他评分系统（3）。

表格 序贯器官衰竭（SOFA）评分 表格

监测 CBC，动脉血气(ABGs) ，胸部 X 线，血清电解质，BUN (血液尿素氮) ，肌酐，二氧化碳分压(PCO2)和肝功能。可以测定血清乳酸水平、ScvO2 或两者，以帮助指导治疗。白细胞（WBC）计数可能下降（＜ 4,000/mcL[< 4 × 109/L]）或升高（> 15,000/mcL [> 15 × 109/L]），多形核细胞可以低至20％。在脓毒症病程中，白细胞计数的变化取决于脓毒症或休克的严重程度、患者的免疫状态、以及感染的病因。发病时使用糖皮质激素可能使白细胞计数升高，从而掩盖由于疾病进展导致的白细胞变化。

为了代偿血乳酸升高，早期有过度通气伴呼吸性碱中毒（PaCO2降低、动脉血pH升高）。血清碳酸氢盐浓度通常较低，血清及血乳酸水平上升。随着休克进展，代谢性酸中毒加重，动脉血PH下降。早期低氧血症型呼吸衰竭导致氧合指数（PaO2:FiO2 ）下降，有时导致明显的低氧血症，即PaO2< 70mmHg。出现 急性呼吸窘迫综合症时（ARDS），胸片表现为肺部弥漫性渗出。出现肾功能不全时，尿素氮和肌酐常进行性升高。尽管明显的肝衰竭在基础肝功能正常的患者中不常见，但胆红素和转氨酶可见升高。

当休克类型不明或需要大量扩容时（如，6～8小时内补充平衡晶体液＞4～5L），使用中心静脉或肺动脉导管行血流动力学监测。

在ICU，床旁心超是实用的无创血流动力学监测措施。脓毒性休克时，心排出量增加，外周血管阻力下降；而在其他类型休克时，心排出量通常降低，外周阻力增加。

与低血容量性，阻塞性或心源性休克不同，感染性休克中CVP和肺动脉闭塞压（PAOP）都可能异常。

许多严重脓毒症患者可出现相对性肾上腺功能不全（例如，基础皮质醇水平正常或稍高，但应激或外源性促肾上腺皮质激素[ACTH]刺激时无明显增加）。晨8点查血清皮质醇水平可以检测肾上腺功能，若皮质醇水平＜5mg/dL (< 138 nmol/L)说明存在肾上腺功能不全。也可在注射250ug人工合成ACTH 前后测定皮质醇水平来检测肾上腺功能，若升高＜9mcg/dL(< 248 nmol/L) 应考虑肾上腺功能不全。

休克和低血压快速超声 (RUSH) 检查 视频