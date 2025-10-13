大脑功能分类评分表（成人）*
评分
分类
描述
1
正常（大脑功能表现良好）
有意识，思维敏捷，能够工作并正常生活
可能有轻微的心理或神经功能缺损（例如轻度语言障碍，非致残性偏瘫，轻微的颅神经异常）
2
中度障碍（有缺陷但能够自理）
意识清醒，有足够的大脑功能，能在庇护性环境下兼职工作，并能独立进行日常生活活动（如穿衣、乘坐公共交通工具、准备食物）。
可能有偏瘫，癫痫发作，共济失调，构音障碍，语言障碍或永久性记忆或精神改变
3
严重残疾（有意识，但有残疾并有依赖性）
有意识的，但依赖他人的日常支持的；至少有有限的认知能力
此类别包括广泛的神经功能障碍，从非卧床但患有严重记忆障碍或痴呆症（无法独立生存）的患者到瘫痪和只能用眼睛交流的患者（如闭锁综合征）。
4
无意识（昏迷或植物状态）
无意识，不知道周围环境，没有认知；与周围环境没有语言或心理互动。
5
脑死亡
符合脑死亡的标准 或按传统标准已死亡
*以任何单项标准的最差表现作为分类的依据。仅对源自神经疾患的缺陷进行评分。评价是基于病史记录和看护人员的描述。
Data from Safar P.Resuscitation after Brain Ischemia.In: Grenvik A, Safar P, editors.Brain Failure and Resuscitation.1981.pp.155–184