看法 进行患者培训
闭锁综合征是这样一种状态，即病人清醒并有意识，却无法显示面部表情、无法活动、无法言语或交流，而只有通过眼球活动来示意。
闭锁综合征通常发生于中风（脑桥出血或梗死），从而阻断并损坏了低位颅神经和介导水平凝视的中枢。 其他产生广泛性瘫痪（如格林巴利综合征）以及累及颅后窝和脑桥的癌症少见。
闭锁综合征也可能由感染、肿瘤、毒素、外伤、动静脉畸形和阿片类药物使用引起。
闭锁综合症的症状和体征
闭锁综合征患者拥有完整的认知功能，是清醒的，可睁眼，有睡眠觉醒周期。他们可以听到和看到。但是他们不能移动面部下方，咀嚼，吞咽，说话，呼吸，移动其四肢或水平移动其眼睛。病人能进行垂直眼球活动，或通过睁闭眼睛及一定的眨眼次数来回答问题。
闭锁综合征的诊断
闭锁综合征的治疗
治疗参考文献
1.Milekovic T, Sarma AA, Bacher D, et al: Stable long-term BCI-enabled communication in ALS and locked-in syndrome using LFP signals.J Neurophysiol 120 (1):343–360, 2018.
闭锁综合征的预后
闭锁综合征患者的预后取决于病因和随后提供的支持水平。 例如，因一过性缺血或椎基底动脉分布区域的小中风所致的闭锁综合征可能会完全恢复。 如病因部分可逆，如格林巴利综合征，症状在数月内可能逐渐缓解但很少完全康复。
预后良好的因素有
眼球水平运动早期恢复
磁刺激运动诱发电位的早期恢复
不可逆或进展性病情，如后颅窝和脑桥肿瘤所致通常致死率高。