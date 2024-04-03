临床评估

神经影像学检查

闭锁综合征的诊断主要依据临床。 因患者缺乏运动反应，如遇疼痛刺激无肢体回避，常被误认为存在意识障碍。因此所有无法活动的患者应该通过要求患者眨眼或垂直眼球运动检测他们的理解能力。

根据植物状态，神经影像学来判断可治疗的疾病。行CT或MRI颅脑影像帮助发现桥脑功能异常。如果诊断有疑问，可以进行正电子发射断层扫描（PET）、单光子发射计算机断层扫描（SPECT）、功能性MRI或诱发反应来进一步评估脑功能。

闭锁综合征患者，脑电图（EEG）检查显示正常的睡眠 - 觉醒模式。