胎儿基因诊断检测的指征
指征
注释
检测意愿
美国妇产科医师学会（ACOG）建议，无论孕妇年龄如何，都应向所有孕妇提供无创和侵入性检测，以评估胎儿的核型。
既往复发性自然流产
父母双方均可进行染色体分析。
以往生育过染色体异常的子女
父母双方均可进行染色体分析。
父亲年龄>50岁
检测是有争议的，因为尽管父亲年龄较大会增加某些致病基因变异的风险，但可能的新发致病基因变异的数量和位点是广泛的，这使检测变得困难。但是，正在研究的外显子组测试可能有用，因为它使用单一实验室检测来识别许多致病基因变异。
父母染色体异常
根据具体的异常，并非所有父母的染色体重排都会与后代的风险相关。
疑似父母性连锁孟德尔遗传病
必须知道父母的特定致病基因变异才能提供检测。
父母双方明确诊断或疑似常染色体隐性孟德尔遗传病
必须知道父母的特定致病基因变异才能提供检测。
母体血浆游离DNA分析结果异常
孕早期进行绒毛膜绒毛取样，或者孕中期进行羊膜穿刺术。
孕妇甲胎蛋白升高和不确定的超声检查结果
进行羊膜穿刺术。
超声检查提示胎儿结构异常（包括孕早期的颈项透明层增厚）
胎儿染色体异常的风险取决于具体的解剖学发现。
*在孕早期或孕中期检查。
ACOG=美国妇产科协会。