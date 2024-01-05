行绒毛膜绒毛采样（CVS）时，用注射器吸取绒毛膜绒毛进行培养。CVS跟羊膜穿刺术提供一样的关于胎儿基因和染色体状态的信息，准确性亦相仿。然而，CVS在孕10周和孕早期末之间进行，因此较早得到结果。如果需要，也可以较早结束妊娠（更安全简便），如果检查结果是正常的，夫妻俩也可以较早放下心理的负担。

与羊膜穿刺术不同，CVS检查并不能使临床医师获得羊水，也不能进行甲胎蛋白的检测。因此，对于CVS孕妇，在孕16～18周时进行母源性血清甲胎蛋白筛查，评估胎儿有无神经管缺陷的风险。

超声检查了解胎盘位置后，可以将导管通过宫颈或者用穿刺针通过腹壁完成CVS。CVS后，应给予Rh阴性且未致敏的孕妇注射Rho(D)免疫球蛋白300mcg。

由于母体细胞污染而造成误诊的情况很少见。 一些局限于胎盘的镶嵌型的染色体异常（例如四倍体）的检出并不一定能反应胎儿的真实情况。局限于胎盘的镶嵌型染色体异常在CVS标本中出现的几率是1%。建议向熟悉这些异常的专家咨询。少数情况下，还需要进一步行羊膜穿刺术以获得其他信息。

因CVS而流产的比例跟羊膜穿刺术相仿（即约0.2％） (3)。CVS可造成四肢横向缺损和口下颌支发育不全，但如果CVS在孕10周以后进行操作者又经验丰富则发生率很低。