全身真菌感染的药物
药物治疗
适应症
潜在的不良反应
两性霉素B
绝大多数真菌感染
常规制剂：急性输液反应、神经病变、胃肠道（GI）不适、肾功能衰竭、贫血、血栓性静脉炎、听力丧失、皮疹、低钾血症、低镁血症
脂质制剂：输注反应*、肾衰竭*
阿尼芬净
侵袭性念珠菌病，包括念珠菌血症
肝炎、腹泻、低钾血症、输注反应
卡泊芬净
侵袭性念珠菌病，包括念珠菌血症
静脉炎、头痛、胃肠不适、皮疹
氟康唑
黏膜及系统性念珠菌病
球孢子菌脑膜炎
胃肠不适、皮疹、肝炎、QT间期延长
氟胞嘧啶†
骨髓抑制所致全血细胞减少、神经病变、恶心、呕吐、肝肾损害、结肠炎
艾沙康唑鎓硫酸盐（艾沙康唑）‡
恶心、呕吐、肝炎、QT间期缩短（无心脏疾病风险证据）、输注相关反应
伊曲康唑
皮肤真菌病
肝炎、胃肠道不适、皮疹、头痛、头晕、幻觉、低钾血症、高血压、水肿、QT 间期延长、心力衰竭。
米卡芬净
侵袭性念珠菌病，包括念珠菌血症
静脉炎、肝炎、皮疹、头痛、恶心、急性血管内溶血
骨康唑
外阴阴道念珠菌病
头痛，恶心，消化不良，潮热，尿痛，月经过多，阴道刺激
泊沙康唑§
侵袭性真菌感染的预防
组织胞浆菌病
肝炎、胃肠不适、皮疹、QT间期延长
瑞扎芬净
侵袭性念珠菌病，包括念珠菌血症
光敏性、肝脏检查异常、输液相关反应（潮红、温热感、荨麻疹、恶心、胸闷）
伏立康唑
念珠菌病，包括念珠菌血症
镰刀菌病
赛多孢菌属感染
胃肠道不适、短暂性视力障碍、外周水肿、皮疹、肝毒性、幻觉、QT 间期延长。
* 含脂质制剂的这些不良反应比常用普通制剂少见。
† 两性霉素 B 与氟胞嘧啶一起用于严重 Candida 和隐球菌感染。
‡ 艾沙康唑以其前药艾沙康唑鎓硫酸盐形式给药；372 mg 的 艾沙康唑鎓硫酸盐 相当于 200 mg 的 艾沙康唑。
§ 由于剂量差异，泊沙康唑缓释片、缓释口服混悬液和速释口服混悬液不可互换。