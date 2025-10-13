治疗尿失禁的药物
药物
机制
注释
压力性尿失禁中的膀胱出口功能障碍
度洛西汀
中枢5羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
度洛西汀可增加尿道括约肌横纹肌张力。
看似有效但使用经验有限。
丙米嗪
三环类抗抑郁药、抗胆碱能药和alpha-受体激动剂的作用
丙咪嗪对于夜尿和逼尿肌过度活动和膀胱出口功能不全引起的混合性尿失禁有效。
作为临时辅助疗法，可用于减少6岁以上儿童的遗尿症。
伪麻黄碱
alpha-激动剂作用
伪麻黄碱刺激尿道平滑肌收缩。
副作用包括失眠、焦虑和男性尿潴留。
不推荐有心脏疾病、高血压、青光眼、糖尿病、甲状腺功能亢进症及良性前列腺增生的患者使用。
男性急迫性或溢出性尿失禁中的膀胱出口梗阻
阿夫唑嗪
α-肾上腺素能阻滞作用
在男性中，α-肾上腺素能阻滞剂可缓解出口梗阻的症状，可减少排尿后残余尿量和出口阻力，并可能增加尿流率。数天至数周起效。
副作用包括低血压、疲乏、虚弱和眩晕。
多沙唑嗪
哌唑嗪
西罗多辛
坦索罗辛
特拉唑嗪
度他雄胺
5α-还原酶抑制作用
度他雄胺和非那雄胺能缩小前列腺体积并减轻梗阻症状，并降低经尿道切除>50g前列腺的必要性。
副作用很小，包括性功能障碍（如性欲减退、勃起障碍）。
非那雄胺
他达拉非
未确定
他达拉非还可用于治疗勃起功能障碍。
如果有可能，服用硝酸盐或alpha-肾上腺素能受体阻滞剂的患者不应使用。
逼尿肌过度活跃（急迫性或压力性尿失禁）
达非那新
抗胆碱能作用
M3 选择性毒蕈碱拮抗作用
不良反应与奥昔布宁相似，但由于膀胱选择性，可能不那么严重。
双环胺
平滑肌松弛、抗胆碱能（抗毒蕈碱）作用
双环胺尚未得到充分研究。
非索罗定
抗胆碱能作用
M3选择性毒蕈碱拮抗作用
此前药与托特罗定具有相同的活性代谢产物。
肾功能不全的患者，剂量不应超过每日一次4mg。
不良反应与奥昔布宁类似。
黄酮哌酯
平滑肌松弛
抗胆碱能（抗毒蕈碱）效应
黄酮哌酯常无效。
副作用包括恶心、呕吐、口干、视力模糊。
最大剂量1200mg/d时副作用仍可耐受。
莨菪碱
抗胆碱能作用
莨菪碱尚未很好研究。
丙米嗪
三环类抗抑郁药、抗胆碱能药和alpha-受体激动剂的作用
丙咪嗪可用于治疗因逼尿肌过度活动及膀胱出口功能不全引起的夜尿症和混合性尿失禁。
米拉贝隆
beta3肾上腺素能激动剂
米拉贝隆可以用于治疗膀胱过度活动症（尿急伴或不伴有急迫性尿失禁，通常伴有尿频）。
它可能会增加血压。
Vibegron
β-3肾上腺素能激动剂
维贝格龙用于治疗膀胱过度活动症（尿急伴或不伴急迫性尿失禁，通常伴有尿频）。
如果出现尿潴留，应停用维贝格龙。
肉毒杆菌素A（肉毒素产品）
通过结合神经末梢的受体结合位点，抑制乙酰胆碱的释放，阻止神经肌肉传递
通过膀胱镜注射肉毒杆菌素A。
用于治疗对抗胆碱能药物反应不足或不能耐受的成人膀胱过度活动症或神经源性急迫性尿失禁。
奥昔布宁
平滑肌松弛剂，抗胆碱能、非选择性抗毒蕈碱、局部麻醉作用
奥昔布宁是用于治疗逼尿肌过度活跃引起的急迫性或压力性尿失禁最有效的药物。
疗效可能随时间增加。
副作用包括抗胆碱能效应（如口干、便秘），可影响依从性、加重尿失禁。
长效和经皮制剂的副作用较轻。
丙胺太林
抗胆碱能作用
丙胺太林已被副作用更小的药物广泛替代。
此药必须空腹服用。
索利那辛
抗胆碱能作用
选择性M1与M3毒蕈碱拮抗作用
不良反应与奥昔布宁相似，但由于膀胱选择性，可能不那么严重。
托特罗定
抗胆碱能作用
选择性M3毒蕈碱拮抗作用
有效性和副作用与奥昔布宁相似，长期使用的经验不足。
由于M3受体的靶向选择性，所以副作用比奥昔布宁更小。
肾功能严重受损的患者需减量。
曲司氯铵
抗胆碱能作用
不良反应与奥昔布宁类似。
肾功能严重受损的患者需减量。
逼尿肌活动低下（溢出性尿失禁）
乌拉胆碱
胆碱能效应
氨甲酰甲胆碱通常无效。
副作用包括皮肤潮红、心动过速、腹部痉挛和不适。