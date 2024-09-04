现病史首先应询问摄入水量及尿量，以区别尿频及多尿。 如有尿频，应询问患者症状出现的具体时间，有无刺激症状（如尿急、排尿困难）、梗阻症状（如排尿踌躇、尿流慢、排尿不尽感、夜尿）及近期的性接触。

系统回顾应注意提示某些原因的症状，如发热、腰部或腹股沟痛及血尿（感染）、过期月经、乳腺肿胀、晨起恶心（妊娠）、关节炎及结膜炎（反应性关节炎）。

既往史应询问已知的病因如前列腺疾病、既往盆腔放疗或手术史。审查药物（处方药和消遣性药物）和饮食，以了解是否使用增加尿量的药剂（例如，利尿剂、酒精、含咖啡因的饮料）。