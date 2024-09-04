尿频指每天白天或晚上解尿次数很多，但尿量正常甚至少于正常。尿频可伴有尿急（即急于排尿的感觉）。尿频与多尿不同，后者指每天尿量> 3L。
尿频的病理生理学
尿频多由下尿路异常引起。膀胱或尿道炎症产生尿意。但膀胱排空后，尿意并不能缓解。因此，排空膀胱后，患者仍试图排尿，但每次尿量很少。
尿频的病因
尿频有很多病因（见表尿频的一些原因），但最常见的病因包括：
尿频的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
进展性的排尿踌躇、尿失禁、尿流慢、尿不尽感
直肠指检
超声检查
膀胱测压
尿失禁
阴道胀感
性交时疼痛或尿溢
盆腔检查
排泄性膀胱尿道造影
妊娠
妊娠晚期
临床评估
尿急、排尿困难、夜尿、脓性尿道分泌物伴发热、寒战、下背痛、肌痛、关节痛及会阴胀感
前列腺触诊时疼痛
直肠指检
前列腺按摩后分泌物培养
放射性膀胱炎
下腹部、前列腺或会阴部癌症放疗史
临床评估
非对称的膝关节、踝关节及跖趾关节炎
单侧或双侧结膜炎
性接触后1～2周口唇、舌、阴茎头、手掌、足底小的无痛溃疡
STI检查
下肢无力、肛门括约肌张力减低、肛门收缩反射消失
横断性感觉丧失
损伤通常临床表现明显
脊柱MRI
物质和药物
健康人中尿频
经验性的除外侵袭性物质（确定尿频有缓解）
排尿踌躇、里急后重、尿流细、无力
尿道造影
弯腰、咳嗽或喷嚏时，不自主排尿
膀胱测压
绞窄性腰部或腹股沟区疼痛
尿液分析检查有无血尿
肾脏、输尿管、膀胱超声或CT检查
排尿困难、恶臭性尿液、有时有发热、意识障碍、腰痛尤其是妇女及女童
在性活跃的年轻男性可有排尿困难及尿频（提示STD）
尿常规和尿培养
STI检查
膀胱逼尿肌过度活跃
夜尿，急迫性尿失禁，尿弱流，有时甚至尿潴留
膀胱测压
STI=性传播感染。
尿频的评估
病史
体格检查
危险信号
要特别注意以下情况：
下肢无力或脊髓损伤的迹象（例如，横断性感觉丧失，肛门括约肌张力和肛门收缩反射消失）
发热和背痛
临床表现解析
检查
尿频的治疗
治疗因病因不同而异。
老年医学精要: 尿频
关键点
泌尿系感染是儿童或妇女尿频最常见的原因。
在>50岁的男性，前列腺疾病多见。
在健康人，过多的咖啡因饮料可导致尿频。