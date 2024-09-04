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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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尿频

作者：Geetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
已审核/已修订 9月 2024
看法 进行患者培训

尿频指每天白天或晚上解尿次数很多，但尿量正常甚至少于正常。尿频可伴有尿急（即急于排尿的感觉）。尿频与多尿不同，后者指每天尿量> 3L。

尿频的病理生理学

尿频多由下尿路异常引起。膀胱或尿道炎症产生尿意。但膀胱排空后，尿意并不能缓解。因此，排空膀胱后，患者仍试图排尿，但每次尿量很少。

尿频的病因

尿频有很多病因（见表尿频的一些原因），但最常见的病因包括：

表格
表格

尿频的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

良性前列腺增生前列腺癌

进展性的排尿踌躇、尿失禁、尿流慢、尿不尽感

直肠指检

超声检查

膀胱测压

膀胱膨出

尿失禁

阴道胀感

性交时疼痛或尿溢

盆腔检查

排泄性膀胱尿道造影

妊娠

妊娠晚期

临床评估

前列腺炎

尿急、排尿困难、夜尿、脓性尿道分泌物伴发热、寒战、下背痛、肌痛、关节痛及会阴胀感

前列腺触诊时疼痛

直肠指检

前列腺按摩后分泌物培养

放射性膀胱炎

下腹部、前列腺或会阴部癌症放疗史

临床评估

膀胱镜活检

反应性关节炎

非对称的膝关节、踝关节及跖趾关节炎

单侧或双侧结膜炎

性接触后1～2周口唇、舌、阴茎头、手掌、足底小的无痛溃疡

STI检查

脊髓外伤或疾病

下肢无力、肛门括约肌张力减低、肛门收缩反射消失

横断性感觉丧失

损伤通常临床表现明显

脊柱MRI

物质和药物

  • 酒精

  • 咖啡因

  • 利尿剂

健康人中尿频

经验性的除外侵袭性物质（确定尿频有缓解）

尿道狭窄

排尿踌躇、里急后重、尿流细、无力

尿道造影

尿失禁

弯腰、咳嗽或喷嚏时，不自主排尿

膀胱测压

尿路结石

绞窄性腰部或腹股沟区疼痛

尿液分析检查有无血尿

肾脏、输尿管、膀胱超声或CT检查

尿路感染

排尿困难、恶臭性尿液、有时有发热、意识障碍、腰痛尤其是妇女及女童

在性活跃的年轻男性可有排尿困难及尿频（提示STD）

尿常规和尿培养

STI检查

膀胱逼尿肌过度活跃

夜尿，急迫性尿失禁，尿弱流，有时甚至尿潴留

膀胱测压

STI=性传播感染。

尿频的评估

病史

现病史首先应询问摄入水量及尿量，以区别尿频及多尿。 如有尿频，应询问患者症状出现的具体时间，有无刺激症状（如尿急、排尿困难）、梗阻症状（如排尿踌躇、尿流慢、排尿不尽感、夜尿）及近期的性接触。

系统回顾应注意提示某些原因的症状，如发热、腰部或腹股沟痛及血尿（感染）、过期月经、乳腺肿胀、晨起恶心（妊娠）、关节炎及结膜炎（反应性关节炎）。

既往史应询问已知的病因如前列腺疾病、既往盆腔放疗或手术史。审查药物（处方药和消遣性药物）和饮食，以了解是否使用增加尿量的药剂（例如，利尿剂、酒精、含咖啡因的饮料）。

体格检查

检查重点在泌尿系统。

注意任何尿道分泌物或与性传播疾病关联的病变。男性直肠指检注意前列腺大小及硬度、直肠张力。女性盆腔检查注意膀胱膨出。嘱患者咳嗽观察尿道有无尿液溢出。

肋脊角触诊检查有无触痛，腹部检查有无肿块或耻骨上压痛。

神经系统检查下肢肌无力及感觉丧失。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 下肢无力或脊髓损伤的迹象（例如，横断性感觉丧失，肛门括约肌张力和肛门收缩反射消失）

  • 发热和背痛

临床表现解析

尿频排尿困难提示泌尿系感染（UTI）或结石。既往盆腔手术提示 尿失禁。尿流慢、夜尿提示良性前列腺增生（BPH）。在健康年轻人，尿频可能由过度饮酒或咖啡因饮料引起。 肉眼血尿在年轻患者提示UTI和结石，在老年患者则提示泌尿生殖系统癌。

检查

所有病人需行尿液分析及尿培养，两种检查均很方便，可发现感染或血尿

膀胱镜、膀胱测压及尿道造影可用于诊断膀胱炎、膀胱出口梗阻及膀胱膨出前列腺特异抗原、超声及前列腺活检在老年男性可用于鉴别良性前列腺增生前列腺癌

尿频的治疗

治疗因病因不同而异。

老年医学精要: 尿频

在老年男性，尿频多由继发于前列腺增生前列腺癌所致膀胱颈梗阻引起。这些患者通常需要进行膀胱超声扫描，以确定排尿后残余尿量。在男女两性，泌尿系感染或利尿剂使用为可能原因。

关键点

  • 泌尿系感染是儿童或妇女尿频最常见的原因。

  • >50岁的男性，前列腺疾病多见。

  • 在健康人，过多的咖啡因饮料可导致尿频。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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