以性能为导向的移动性评估
组成部分
表现
评分*
临床意义
起步（告知走后的立即动作）
任何犹豫或多次尝试开始
0
额叶步态障碍
没有犹豫
1
右步长和高度（右侧摆动腿）
左脚未随步法迈出或步法未完全离地
0
关节炎
足部问题
超过左侧支撑腿
1
足部完全抬离地面
1
左步长和高度（左侧摆动腿）
跨步时右脚未过身或未完全离地
0
关节炎
足部问题
超过右侧支撑腿
1
足部完全抬离地面
1
步伐对称
右侧和左侧步长不等（估计）
0
单侧肌肉骨骼或局灶性神经功能缺损
右侧和左侧步长相等（估计）
1
步伐连贯
步伐间停止或不连贯
0
额叶步态障碍
害怕跌倒，痴呆患者频发
步伐间大致连贯
1
路径（通过12英寸[30厘米]宽的地砖估算；观察在约10英尺[3米]行进过程中单脚的最大偏移距离）
明显偏差
0
额叶步态障碍
轻到中度偏差或使用步行辅助
1
没有步行辅助保持直线
2
躯干
明显摇摆或使用步行辅助
0
小脑、皮质下和基底节功能障碍
疼痛步态（髋或膝关节炎）
行走时仅膝盖弯曲，无身体摇晃、背痛或手臂外展
1
害怕跌倒
没有摇摆，没有弯曲，没有用到双臂，没有使用步行辅助
2
步宽（步伐宽度）
行走时两脚跟分得很远
0
骨关节炎（髋关节、膝关节或踝关节）
小脑疾病
步行时脚跟几乎接触
1
* 满分是 12。< 10分通常与行动相关功能受限有关。
Adapted from Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients.Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986; used with permission.