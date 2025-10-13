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以性能为导向的移动性评估

以性能为导向的移动性评估

组成部分

表现

评分*

临床意义

起步（告知走后的立即动作）

任何犹豫或多次尝试开始

0

帕金森病

孤立起步障碍（卒中痴呆

额叶步态障碍

没有犹豫

1

右步长和高度（右侧摆动腿）

左脚未随步法迈出或步法未完全离地

0

关节炎

足部问题

中风

超过左侧支撑腿

1

足部完全抬离地面

1

左步长和高度（左侧摆动腿）

跨步时右脚未过身或未完全离地

0

关节炎

足部问题

中风

超过右侧支撑腿

1

足部完全抬离地面

1

步伐对称

右侧和左侧步长不等（估计）

0

单侧肌肉骨骼或局灶性神经功能缺损

右侧和左侧步长相等（估计）

1

步伐连贯

步伐间停止或不连贯

0

额叶步态障碍

害怕跌倒，痴呆患者频发

步伐间大致连贯

1

路径（通过12英寸[30厘米]宽的地砖估算；观察在约10英尺[3米]行进过程中单脚的最大偏移距离）

明显偏差

0

额叶步态障碍

轻到中度偏差或使用步行辅助

1

没有步行辅助保持直线

2

躯干

明显摇摆或使用步行辅助

0

小脑、皮质下和基底节功能障碍

疼痛步态（髋或膝关节炎）

行走时仅膝盖弯曲，无身体摇晃、背痛或手臂外展

1

害怕跌倒

没有摇摆，没有弯曲，没有用到双臂，没有使用步行辅助

2

步宽（步伐宽度）

行走时两脚跟分得很远

0

骨关节炎（髋关节、膝关节或踝关节）

小脑疾病

正常压力脑积水

步行时脚跟几乎接触

1

* 满分是 12。< 10分通常与行动相关功能受限有关。

Adapted from Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients.Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986; used with permission.

* 满分是 12。< 10分通常与行动相关功能受限有关。

Adapted from Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients.Journal of the American Geriatrics Society 34:119–126, 1986; used with permission.

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