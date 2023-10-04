步态异常有很多表现。一些异常的步态模式表明某些原因。部分异常步态的视频演示可从神经学检查网站查看。

缺乏运动的对称性及左右侧的时序常提示疾病。健康时身体运动对称；步长、节奏、躯干运动和踝、膝、髋和骨盆运动左右对称。单侧神经或肌肉骨骼疾病患者(例如，由髋关节或踝关节疼痛引起的跛行)出现规律不对称。

失去同步 可能发生。正常的步态同步性依赖于上下肢有规律、有节奏的运动和循环式的平稳协调，使重心前移。影响步态特定组成部分的神经或肌肉骨骼疾病会导致同步性丧失。不可预知的或高度可变的步态节奏、步长或步幅宽度提示由于小脑或额叶综合征或使用多种精神活性药物所造成的步态运动控制障碍。

起步或维持步态困难可能发生。当患者开始起步，他们的脚好像粘在地上，通常是因为患者不把自己的重心移到一条腿上从而允许另一条腿向前运动。此问题可能表明孤立的步态启动失败， 帕金森综合症，或额叶或皮质下疾病，包括认知异常 正常压力脑积水。一旦步态启动后，步伐应该是连续的，步伐间的时间控制很少发生变化。 僵住、停止或几乎停止通常提示谨慎步态，害怕跌倒或额叶步态障碍。脚部擦伤也是不正常的（并且是绊倒的危险因素）；这些异常可能发生在患者身上 帕金森症 或由以下原因引起的足部无力和/或麻木 神经病。

后推力 开始步态或行走时向后跌倒。患者可能伴随额叶步态障碍、震颤麻痹、中枢神经系统梅毒和进行性核上性麻痹发生。

足下垂导致脚趾拖动或踏步步态（即避免碰到脚趾夸张地抬腿）。它可能是次要的

胫骨前肌无力（例如，由膝关节外侧腓神经损伤、通常与糖尿病相关的腓单神经病或压迫性损伤引起）

小腿肌肉痉挛（腓肠肌和比目鱼肌）

由于站立侧近端肌肉（特别是臀中肌）无力而导致骨盆下降

低位脚摆动（如由于膝关节屈曲减少）可能很像足下垂。

短步长可能是非特异的，可能代表害怕跌倒或是神经系统或骨骼肌肉系统疾病。短步长侧往往是健康侧。短步长通常是由于对侧（受影响的）腿站立阶段的问题。比如左腿弱或疼痛的患者花在左腿上的单腿站立时间是较少的，花更少的力气使身体向前，导致右腿摆动时间较短和右腿步长更短。正常的右腿有正常的单腿站姿时间，导致异常左腿的正常摆动时间以及左腿的步长要长于右腿。

缩短步幅 发生于患者 帕金森症，是否是由于特发性帕金森病， 正常压力脑积水、血管疾病或药物。

宽基步态（增加的步宽）通过观察患者在12英寸（30cm）的瓷砖地上行走的步态决定的。如果患者的脚外侧没有在瓷砖宽度以内，即认为宽基步态。当步态速度降低，步态宽度轻度增加。宽基步态可由小脑疾病或双侧膝关节或髋关节疾病引起。步宽变化（倾斜向一侧或另一侧）提示运动控制弱，可能由于额叶或皮质下步态障碍导致。

环行（向前行走时脚步移动不按直线而成弧线）发生于骨盆肌肉无力或膝盖弯曲困难的患者。伸膝肌痉挛是一个常见的原因。

前倾发生于脊柱后凸以及帕金森病或痴呆相关的帕金森样疾病（特别是血管性痴呆和Lewy小体痴呆）。

慌张步态是一种渐进式的步伐加快(通常身体前倾)，病人可能会突然跑起来以防止向前摔倒。恶臭最常见于帕金森病患者，很少作为多巴胺阻断药物(典型和非典型抗精神病药物)的不良反应。

侧倾支撑腿侧连贯和可预测的降低是由于髋关节或不太常见的膝关节炎引起的关节疼痛动作（疼痛步态）。在偏瘫步态中，躯干可向肌力强的一侧倾斜。在这种情况下，患者倾向于抬起对侧的骨盆使在摆动期允许痉挛的肢体（膝盖不能弯曲）接触地面。

不规则和不可预知的躯体不稳可由小脑、皮质下或基底神经节功能障碍引起。

偏离路径强烈提示运动控制障碍。

手臂摆动 患者中可能会减少或消失 帕金森综合症 或者 血管性痴呆。摆臂功能障碍也可能是多巴胺受体阻断剂（典型和非典型抗精神病药物）的不良反应。