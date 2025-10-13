吞噬细胞缺陷
疾病状态
遗传方式
致病基因
临床表现
常染色体隐性遗传
LYST（CHS1）
眼部皮肤白化病，反复感染，发热，黄疸，肝脾肿大，淋巴结肿大，神经系统病变，全血细胞减少，出血倾向
X连锁或常染色体隐性遗传
gp91phox (CYBB; X连锁）
p22phox，p47phox，p67phox（常染色体隐性）
肺、肝、淋巴结、消化道和泌尿生殖系统肉芽肿（可造成阻塞），淋巴结炎，肝脾肿大，皮肤、淋巴结、肺、肝和肛周脓肿，骨髓炎，肺炎；葡萄球菌属，革兰氏阴性菌，曲霉菌属感染
常染色体隐性遗传
ITGB2 基因，编码beta2 整合素CD18（1型）
GDP-岩藻糖转运蛋白基因（2型）
软组织感染，牙周炎，伤口愈合困难，脐带脱落延迟，白细胞增多，无脓液
发育迟滞（2型）
孟德尔易感分枝杆菌病（MSMD）
常染色体显性或隐性遗传
编码IFN-gamma 受体、IL-12或IL-12受体的基因缺陷
分枝杆菌感染
临床症状的严重程度取决于遗传缺陷
周期性中性粒细胞减少
常染色体显性
ELA2
反复中性粒细胞减少期间（如，每14〜35天）发作化脓性细菌感染
CD =clusters of differentiation（分化集群）; CHS =Chédiak-Higashi syndrome（Chédiak-Higashi综合征）; CYBB =cytochrome b-245, β polypeptide（细胞色素b-245，β亚基）; ELA =elastase（弹性蛋白酶）; GDP = glucose diphosphate（葡萄糖二磷酸盐）; gp =glycoprotein（糖蛋白）; IFN=interferon（干扰素）; IL=interleukin（白介素）；ITGB2 =integrin beta-2（整联蛋白β -2）; LYST =lysosomal transporter（溶酶体转运蛋白）。