白细胞黏附功能缺陷是由黏附分子缺陷所导致的粒细胞和淋巴细胞功能障碍和反复软组织感染。

（参阅免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗）

白细胞粘附不足是一种原发性免疫缺陷病，涉及 吞噬细胞缺陷。白细胞黏附功能缺陷为常染色体隐性遗传。

白细胞粘附缺陷是由白细胞表面粘附糖蛋白（如整合素、选择素）缺乏引起的；这些糖蛋白促进细胞相互作用、细胞与血管壁的粘附、细胞运动以及与补体片段的相互作用。这些分子缺陷影响粒细胞（和淋巴细胞）向血管间隙迁移，细胞毒性作用和对细菌的吞噬作用。缺陷的不同可造成疾病的严重程度不同。

已发现3种不同类型：

白细胞黏附缺陷症 1型：beta2整合素家族不足或有缺陷

白细胞黏附缺陷症 2型：选择素岩藻糖基碳水化合物配体缺乏

白细胞黏附缺陷症 3型：所有beta整合素（1，2和3）活化缺陷

1型是整合素beta2 基因（ITGB2）突变，该基因编码beta2 整合素的CD18。2型是二磷酸葡萄糖（GDP） - 岩藻糖转运蛋白基因突变。3型是由FERMT3基因（11q13.1）突变引起的，该基因编码造血细胞的kindlin-3。

白细胞黏附分子缺陷的症状和体征 白细胞黏附缺陷通常在婴儿期起病。 严重感染的患儿表现为反复的或进行性的坏死性软组织葡萄球菌和革兰氏阴性菌感染，牙周炎，伤口愈合不佳，无脓液形成，白细胞增多和脐带脱落延迟（>3周）。即使没有感染，白细胞计数也增高。感染变得越来越难以控制。 影响不严重的婴儿，可以很少有严重感染，血细胞计数轻度改变。 2型智力发育迟缓常见。

白细胞黏附功能缺陷的诊断 检测白细胞表面粘附糖蛋白。 白细胞黏附缺陷症的诊断主要依据流式细胞仪和单克隆抗体如抗（CD11或抗CD18抗体）对白细胞表面的黏附分子的缺失或严重缺陷的检测。全血细胞计数检测白细胞增多是常见表现，但不具有特异性。 推荐兄弟姐妹进行基因检测。