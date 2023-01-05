慢性肉芽肿病的特点是患者的白细胞无法产生活性氧化合物，吞噬细胞的杀菌功能有缺陷。表现包括反复感染，肺、肝、淋巴结、消化道和泌尿生殖系统多处肉芽肿、脓肿、淋巴结炎、高丙种球蛋白血症、红细胞沉降率增高和贫血。诊断依据流式细胞仪氧化爆发试验检测白细胞中活性氧自由基的产生。治疗方法包括抗生素，抗真菌药物和gamma干扰素，也可能需要粒细胞成分输血。

(参见免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗。）

慢性肉芽肿病（CGD）是一种涉及吞噬细胞缺陷的原发性免疫缺陷病。超过50%的CGD病例为X连锁隐性遗传，男性发病，其余病例为常染色体隐性遗传。CGD常见的基因突变包括gp91phox（X连锁的形式），p22phox的，p47phox的，和p67phox基因。

CGD患者的白细胞不能产生过氧化氢、过氧化物和其他活性氧分子，因为他们的磷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化酶功能障碍。吞噬细胞的杀菌功能障碍，因此细菌和真菌在被吞噬后无法被杀灭。

CGD的症状和体征 慢性肉芽肿性疾病通常在幼年起病，表现为反复脓肿，也有少数患者在少年早期起病。 典型的病原为产过氧化氢酶的微生物（如，Staphylococcus aureus、Escherichia coli、Serratia、Klebsiella,和Pseudomonas，真菌）。Aspergillus 感染是死亡的主要原因。 多发的肉芽肿可发生在肺、肝、淋巴结、消化道和泌尿系统（导致阻塞）。化脓性淋巴结炎、肝脾肿大、肺炎和血清学慢性感染较为常见。易发生皮肤、淋巴结、肺、肝和肛周脓肿，也易发生口腔炎和骨髓炎。 CGD可能会导致发育延迟。 携带gp91 phox的慢性肉芽肿病X连锁携带者可能无症状或出现各种通常不太严重的症状，包括伴有狼疮样综合征的关节痛，口腔溃疡，脉络膜视网膜病变和光敏感（1)。 症状和体征 1.Battersby AC, Braggins H, Pearce MS, et al: Inflammatory and autoimmune manifestations in X-linked carriers of chronic granulomatous disease in the United Kingdom.J Allergy Clin Immunol 140:628–630, 2017.

CGD的诊断 流式细胞仪检测呼吸爆发 慢性肉芽肿性疾病的诊断主要依据采用DHR或NBT进行流式细胞仪检测呼吸爆发以及活性氧的产生功能。可以识别X连锁和常染色体隐性遗传慢性肉芽肿病的女性携带者。在这些形式中，使用DHR分析表明有2个吞噬细胞群，正常的和受影响的。 基因检测是用来确认基因缺陷的，但并不是诊断所必需的。通常采用DHR对兄弟姐妹进行筛查。 可发生高丙种球蛋白血症和贫血，红细胞沉降率增高。

CGD的治疗 预防性抗生素和经常抗真菌药物

通常是干扰素gamma

对于严重感染，需要粒细胞输注

造血干细胞移植 慢性肉芽肿性疾病的治疗是持续的使用预防性抗生素，特别是磺胺甲恶唑/甲氧苄啶800/160 mg，每天两次口服。 口服抗真菌药物是主要的预防措施，或哪怕只有一次真菌感染也可加用口服抗真菌药；最有效的是 伊曲康唑口服，每日一次（<13岁或体重<50 kg患者服用100 mg胶囊；≥13岁或体重>50 kg患者使用200 mg片剂）

伏立康唑每12小时口服一次（2至12岁或体重<40 kg的患者口服9 mg/kg mg混悬液；体重≥40 kg的病人口服200 mg片剂）

泊沙康唑300mg缓释片，第1天口服，每天2次，然后300mg，每天1次；体重<40 kg患者的基于体重的给药 gamma干扰素（IFN-gamma）可以降低感染的严重程度和频率，通常用于治疗方案中。通常剂量为50 mcg/m2皮下注射，3次/周。 当发生严重感染时，输粒细胞可能有效。 移植前化疗、造血干细胞移植 同种HLA(人类白细胞抗原)的干细胞移植通常获得成功。 基因治疗仍处于研究中。