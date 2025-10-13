苯丙氨酸和酪氨酸代谢紊乱疾病
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
苯丙酮尿症 (PKU)，典型和轻度(261600*)
苯丙氨酸羟化酶
生物化学检测清单：血浆苯丙氨酸升高
临床特征：智力障碍、行为问题
治疗：限制苯丙氨酸饮食、酪氨酸补充
二氢蝶啶还原酶缺乏(261630*)
二氢蝶啶还原酶
生化特征：高血浆苯丙氨酸、高尿生物喋呤、低血浆生物喋呤
临床特征：与轻度PKU相似，但如果神经递质缺乏未被识别，可发展为智力障碍、癫痫发作和肌张力障碍
治疗：限制苯丙氨酸饮食、补充酪氨酸、亚叶酸、神经递质替代
喋呤-4alpha-甲醇胺脱氢酶缺乏(264070*)
喋呤-4alpha-甲醇胺脱氢酶
生化特征：血浆苯丙氨酸升高、高尿新蝶呤和7-生物蝶呤、低血浆生物喋呤
临床特征：与轻度PKU相似，但如果神经递质缺乏未被识别，可发展为智力障碍、癫痫发作和肌张力障碍
治疗：限制苯丙氨酸饮食、酪氨酸补充、神经递质替代
生物喋呤合成缺陷
GTP-环化水解酶(233910*)
生化特征：血浆苯丙氨酸升高、低尿生物蝶呤、低尿新喋呤(GCH)或高尿新喋呤(PTS和SPR)
临床特征：与轻度PKU相似，但如果神经递质缺乏未被识别，可发展为智力障碍、癫痫发作和肌张力障碍
治疗：四氢生物蝶呤和神经递质补充
6-丙酮酰-四氢蝶呤合成酶(261640*)
二氢蝶啶还原酶(182125*)
酪氨酸血症I型 (肝肾的；276700*)
延胡索酰乙酰乙酸水解酶
生化特征：血浆酪氨酸升高、血浆和尿液中琥珀酰丙酮升高
临床特征：肝硬化、急性肝衰竭、外周神经病变、范科尼综合征
治疗：限制苯丙氨酸、酪氨酸、甲硫氨酸饮食；尼替西农(NTBC)；肝移植
酪氨酸血症II型（眼皮肤型；276600*）
酪氨酸转氨酶
生化特征：血浆酪氨酸和苯丙氨酸升高
临床特征：智力障碍、掌跖角化病、角膜溃疡
治疗：限制苯丙氨酸和酪氨酸饮食
酪氨酸血症III型(276710, 609695*)
4-羟苯基丙酮酸双加氧酶
生化特征：血浆酪氨酸升高、尿中4-羟基苯衍生物升高
临床特征：发育延迟、癫痫、共济失调
治疗：限制苯丙氨酸和酪氨酸饮食、抗坏血酸补充
4-羟苯基丙酮酸双加氧酶
生化特征：血浆苯丙氨酸和酪氨酸升高
临床特征：通常在早产儿中发生；大多数无症状
偶尔拒食和嗜睡
治疗：仅对有症状的患者进行酪氨酸限制和抗坏血酸补充
Hawkinsinuria尿症(140350*)
4-羟苯基丙酮酸双加氧酶复合物
生化特征：轻度高酪氨酸血症、尿霍金素升高
临床特征：生长迟缓，酮症性代谢性酸中毒
治疗：限制苯丙氨酸和酪氨酸饮食、抗坏血酸补充
尿黑酸尿(203500*)
尿黑酸氧化酶
生化特征：尿中尿黑酸升高
临床特征：黑尿、黄褐病、关节炎
治疗：无；抗坏血酸补充降低色素沉着
眼皮肤白化病I型(A和B；203100*)
酪氨酸酶
生化特征：血浆和尿液中氨基酸无异常，酪氨酸酶缺少(IA)或降低(IB)
临床特征：皮肤、头发、虹膜、视网膜中色素缺少(IA)或降低(IB)；眼球震颤；失明；皮肤癌
治疗：保护皮肤和眼睛免受光化辐射
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。