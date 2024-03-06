苯丙酮尿症(PKU)

正常情况下，过多摄入的苯丙氨酸（非用于蛋白质合成）经苯丙氨酸羟化酶作用化成酪氨酸，四氢生物蝶呤（BH4）是参与这个反应的辅助因子。当几个基因突变之一导致苯丙氨酸羟化酶缺乏或缺乏时，膳食苯丙氨酸积累；大脑是受影响的主要器官，可能是由于髓鞘形成的干扰。

部分过量的苯丙氨酸经代谢作用转变为苯丙酮酸从尿中排出，故名苯丙酮尿症。苯丙氨酸羟化酶缺陷的程度、高苯丙氨酸血症的严重程度随患儿特定的基因突变情况而不同。