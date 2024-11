苯丙酮尿症(PKU)

常规新生儿筛查

苯丙氨酸水平

(参见 the American College of Medical Genetics and Genomics Therapeutic Committee's 2013 diagnosis and management guidelines for phenylalanine hydroxylase deficiency.)

在美国和许多发达国家,出生后24至48小时内均接受苯丙酮尿症新生儿筛查,所采用的是数个血液检查之一;结果被不正常的新生儿将接受直接苯丙氨酸水平检测以证实诊断。对于经典的苯酮尿症,新生儿的苯丙氨酸水平常 > 20mg/dL(1.2 mM/L)。那些有部分缺陷通常有水平 < 8〜10毫克/分升,而在正常饮食(水平 > 6毫克/分升需要治疗);与经典PKU的区别需要突变分析来识别基因中的轻度突变,或者较少的情况下,肝苯丙氨酸羟化酶活性测定显示活性在正常的5%和15%之间。

BH4缺乏与其他形式的PKU的区别在于尿液、血液、脑脊液或所有3种物质中生物蝶呤或新蝶呤的浓度升高;基因检测也可以使用。确立该诊断是非常必要的,因为标准的PKU治疗不能预防神经系统的损害,所以在最初诊断时应常规测定尿生物蝶呤谱。

家族史阳性的患儿可经羊水细胞或绒毛膜标本直接分析基因突变情况,在产前得到诊断。