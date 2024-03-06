这种疾病是一种常染色体隐性遗传疾病，由富马酰乙酰乙酸羟化酶（一种对酪氨酸代谢很重要的酶）缺乏引起。

临床可表现为新生儿期暴发性肝衰竭或为在年长儿中表现为无痛性亚临床性肝炎、疼痛性周围神经病变和肾小管功能障碍（如正常阴离子间隙性代谢性酸中毒、低磷血症、维生素D抵抗性佝偻病）。在婴儿期未死于相关肝衰竭的儿童，发生肝癌的风险显著增高。

酪氨酸血症I型的诊断根据血浆酪氨酸水平升高，根据基因检测或血浆和尿中琥珀酰丙酮升高和血细胞中或肝活检标本中延胡索酰乙酰乙酸羟化酶活性降低确诊。

急性期治疗给予尼替西农 (NTBC)有效，可以减缓病情的进展 (1)。

建议饮食低苯丙氨酸和酪氨酸。肝移植是有效的。