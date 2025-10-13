单纯性酸碱平衡紊乱的主要变化和代偿
紊乱类型
pH值
碳酸氢盐（HCO3−)
Pco2
预期代偿
<7.35
下降
代偿性下降
Pco2下降1.2mmHg 当 HCO3−每下降1 mEq/L (1 mmol/L) 时
或者*
Pco2= (1.5 × HCO3−) + 8 (± 2)
或
Pco2= HCO3−+ 15
或
Pco2=pH最后2位数×100
>7.45
增高
代偿性增高
HCO3−每升高1mEq/L (1 mmol/L)，Pco2升高0.6-0.75mmHg（Pco2的代偿性升高不应大于55mmHg）
<7.35
代偿性增高
增高
急性: Pco2每升高10 mmHg，HCO3−升高1-2 mEq/L (1-2 mmol/L)
慢性：Pco2每升高10mmHg，HCO3−升高3–4 mEq/L (3–4 mmol/L)
>7.45
代偿性下降
下降
急性： Pco2每下降10 mmHg，HCO3− 下降1-2 mEq/L (1-2 mmol/L)
慢性： Pco2每下降10mmHg，HCO3−下降4-5 mEq/L (4-5mmol/L)
*不够精确但便捷的方法。
HCO3- = 碳酸氢盐；PCO2 = 二氧化碳分压。