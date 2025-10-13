skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

单纯性酸碱平衡紊乱的主要变化和代偿

单纯性酸碱平衡紊乱的主要变化和代偿

紊乱类型

pH值

碳酸氢盐（HCO3)

Pco2

预期代偿

代谢性酸中毒

<7.35

下降

代偿性下降

Pco2下降1.2mmHg 当 HCO3每下降1 mEq/L (1 mmol/L) 时

或者*

Pco2= (1.5 × HCO3) + 8 (± 2)

Pco2= HCO3+ 15

Pco2=pH最后2位数×100

代谢性碱中毒

>7.45

增高

代偿性增高

HCO3每升高1mEq/L (1 mmol/L)，Pco2升高0.6-0.75mmHg（Pco2的代偿性升高不应大于55mmHg）

呼吸性酸中毒

<7.35

代偿性增高

增高

急性: Pco2每升高10 mmHg，HCO3升高1-2 mEq/L (1-2 mmol/L)

慢性：Pco2每升高10mmHg，HCO3升高3–4 mEq/L (3–4 mmol/L)

呼吸性碱中毒

>7.45

代偿性下降

下降

急性： Pco2每下降10 mmHg，HCO3下降1-2 mEq/L (1-2 mmol/L)

慢性： Pco2每下降10mmHg，HCO3下降4-5 mEq/L (4-5mmol/L)

*不够精确但便捷的方法。

HCO3- = 碳酸氢盐；PCO2 = 二氧化碳分压。

*不够精确但便捷的方法。

HCO3- = 碳酸氢盐；PCO2 = 二氧化碳分压。

在这些主题中