遗传性凝血缺陷的实验室筛查结果和治疗*
缺乏
筛查试验结果
注释
Ⅻ因子，高分子激肽原，或激肽释放酶原
PTT延长
PT正常
实验检查异常，但临床无出血症状
应使用特殊的检测方法与Ⅺ因子缺乏进行鉴别，后者在创伤后或围手术期可能引起出血。
无需治疗
Ⅺ因子
PTT延长
PT正常
常染色体隐性遗传
德系犹太人血统患者的发病率增加
创伤后和围手术期出血
诊断有赖于特异性因子分析
治疗出血：重组人凝血因子VIIa或新鲜冰冻血浆，联合氨甲环酸或氨己酸抑制纤维蛋白溶解
血浆XI因子半衰期= 50小时
Ⅷ因子或Ⅸ因子
PTT延长
PT正常
Ⅷ因子缺乏（血友病A）
Ⅸ因子缺乏（血友病B）
X连锁遗传
男性患者发生轻度或重度出血取决于VIII因子或IX因子的水平
治疗出血：因子替代
血浆VIII因子半衰期= 8–12小时
血浆IX因子半衰期= 18小时
Ⅶ因子
PTT正常
PT延长
常染色体隐性遗传，罕见
诊断有赖于特异性因子分析
治疗出血：重组活化的VII因子或血浆来源的VII因子浓缩液
血浆VII因子半衰期= 4–6小时
因子X，因子V或凝血酶原
PTT延长
PT延长
常染色体隐性遗传，罕见
轻度至重度出血
诊断有赖于特殊的检查
治疗因子X或凝血酶原缺乏引起的出血：
V因子缺乏所致出血的治疗：新鲜冷冻血浆，同时给予或不给予浓缩血小板（提供血小板V因子）
因子X的血浆半衰期=40-60小时
凝血酶原的血浆半衰期= 60–72 小时
V因子的血浆半衰期= 36小时
纤维蛋白原
在无纤维蛋白原血症中（纤维蛋白原<10 mg/dL [< 0.1 g/L]），由于不能触发仪器检测的终点，PTT及PT检查显示无凝血发生。
低纤维蛋白原血症（纤维蛋白原为70-100mg/dL[0.7-1 g/L]），PTT和PT常延长数秒，凝血酶时间也延长
常染色体隐性遗传，罕见
无纤维蛋白原血症（纯合子）可有严重的出血
低纤维蛋白原血症（杂合子）在创伤后和围手术期可有出血
出血的治疗：
纤维蛋白原的血浆半衰期= 2-4天
异常纤维蛋白原血症
PTT延长
PT延长
凝血酶时间延长
常染色体显性，罕见†
症状各异（无或轻微的外伤后及围术期出血，栓塞倾向，伤口裂开）
在凝血试验中纤维蛋白原含量减低，但免疫学检查正常
XⅢ因子
PTT正常
PT正常
凝血酶时间正常
血块可溶于5mol/L的尿素中
常染色体隐性遗传，罕见
伤口愈合不良
出血的治疗：
XIII因子的血浆半衰期= 9-12天
α2-抗纤溶酶
PTT正常
PT正常
在5mol/L尿素或盐水中血块溶解加速
常染色体隐性遗传，罕见‡
纯合子患者可有出血严重
杂合子在围手术期或创伤后可有出血
确诊需要特殊检查
治疗出血：使用氨基己酸或氨甲环酸抑制纤维蛋白溶解过度
* Winter WE, Flax SD, Harris NS.Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med.2017;48(4):295-313.doi:10.1093/labmed/lmx050
† Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M.Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost.2025;51(2):103-110.doi:10.1055/s-0044-1788898
‡ Carpenter SL, Mathew P.Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia.2008;14(6):1250-1254.doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x
PT =凝血酶原时间;PTT =部分凝血活酶时间。