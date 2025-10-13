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遗传性凝血缺陷的实验室筛查结果和治疗*

遗传性凝血缺陷的实验室筛查结果和治疗*

缺乏

筛查试验结果

注释

Ⅻ因子，高分子激肽原，或激肽释放酶原

PTT延长

PT正常

实验检查异常，但临床无出血症状

应使用特殊的检测方法与Ⅺ因子缺乏进行鉴别，后者在创伤后或围手术期可能引起出血。

无需治疗

Ⅺ因子

PTT延长

PT正常

常染色体隐性遗传

德系犹太人血统患者的发病率增加

创伤后和围手术期出血

诊断有赖于特异性因子分析

治疗出血：重组人凝血因子VIIa或新鲜冰冻血浆，联合氨甲环酸或氨己酸抑制纤维蛋白溶解

血浆XI因子半衰期= 50小时

Ⅷ因子或Ⅸ因子

PTT延长

PT正常

Ⅷ因子缺乏（血友病A

Ⅸ因子缺乏（血友病B

X连锁遗传

男性患者发生轻度或重度出血取决于VIII因子或IX因子的水平

治疗出血：因子替代

血浆VIII因子半衰期= 8–12小时

血浆IX因子半衰期= 18小时

Ⅶ因子

PTT正常

PT延长

常染色体隐性遗传，罕见

诊断有赖于特异性因子分析

治疗出血：重组活化的VII因子或血浆来源的VII因子浓缩液

血浆VII因子半衰期= 4–6小时

因子X，因子V或凝血酶原

PTT延长

PT延长

常染色体隐性遗传，罕见

轻度至重度出血

诊断有赖于特殊的检查

治疗因子X或凝血酶原缺乏引起的出血：

  • 新鲜冰冻血浆

  • 凝血酶原复合物浓缩物

  • 血浆来源的因子X浓缩物

V因子缺乏所致出血的治疗：新鲜冷冻血浆，同时给予或不给予浓缩血小板（提供血小板V因子）

因子X的血浆半衰期=40-60小时

凝血酶原的血浆半衰期= 60–72 小时

V因子的血浆半衰期= 36小时

纤维蛋白原

在无纤维蛋白原血症中（纤维蛋白原<10 mg/dL [< 0.1 g/L]），由于不能触发仪器检测的终点，PTT及PT检查显示无凝血发生。

低纤维蛋白原血症（纤维蛋白原为70-100mg/dL[0.7-1 g/L]），PTT和PT常延长数秒，凝血酶时间也延长

常染色体隐性遗传，罕见

无纤维蛋白原血症（纯合子）可有严重的出血

低纤维蛋白原血症（杂合子）在创伤后和围手术期可有出血

出血的治疗：

  • 冷沉淀（含纤维蛋白原，以及VWF-VIII因子复合物和XIII因子）

  • 新鲜冰冻血浆

  • 血浆纤维蛋白原浓缩物

纤维蛋白原的血浆半衰期= 2-4天

异常纤维蛋白原血症

PTT延长

PT延长

凝血酶时间延长

常染色体显性，罕见†

症状各异（无或轻微的外伤后及围术期出血，栓塞倾向，伤口裂开）

在凝血试验中纤维蛋白原含量减低，但免疫学检查正常

XⅢ因子

PTT正常

PT正常

凝血酶时间正常

血块可溶于5mol/L的尿素中

常染色体隐性遗传，罕见

伤口愈合不良

自然流产

出血的治疗：

  • 血浆来源的因子XIII浓缩物

  • 重组因子XIII A链

  • 冷沉淀（含因子XIII）

  • 新鲜冰冻血浆

XIII因子的血浆半衰期= 9-12天

α2-抗纤溶酶

PTT正常

PT正常

在5mol/L尿素或盐水中血块溶解加速

常染色体隐性遗传，罕见‡

纯合子患者可有出血严重

杂合子在围手术期或创伤后可有出血

确诊需要特殊检查

治疗出血：使用氨基己酸或氨甲环酸抑制纤维蛋白溶解过度

* Winter WE, Flax SD, Harris NS.Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med.2017;48(4):295-313.doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M.Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost.2025;51(2):103-110.doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P.Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia.2008;14(6):1250-1254.doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

PT =凝血酶原时间;PTT =部分凝血活酶时间。

* Winter WE, Flax SD, Harris NS.Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med.2017;48(4):295-313.doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M.Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost.2025;51(2):103-110.doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P.Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia.2008;14(6):1250-1254.doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

PT =凝血酶原时间;PTT =部分凝血活酶时间。

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