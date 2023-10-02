自然流产 是指妊娠20周前的妊娠流产。通过骨盆检查、检测人绒毛膜促性腺激素β亚单位和超声检查进行诊断。治疗可以是期待治疗或药物治疗或子宫清宫术。

大约 10% 至 15% 的确诊妊娠会自然流产，超过 80% 的自然流产发生在妊娠早期（1）。

胎儿死亡或早产可分为以下类型 (2, 3)：

美国妇产科医师学会将早孕期流产定义为在妊娠前 12 6/7 周内出现无法存活的宫内妊娠，妊娠囊为空，或者孕囊内含有胚胎或胎儿，但没有胎心活动（3）。

堕胎的术语因多种因素而异。定义说明了发育阶段：胚胎（≤ 10 周妊娠）或胎儿（≥ 11 周）。对于自然流产，描述是基于胎儿和其他受孕产物的位置以及是否存在宫颈扩张（见表） 堕胎的分类）。

表格 流产的分类 表格

自然流产的诊断 经阴道超声检查

人绒毛膜促性腺激素(β - hcg)定量亚基

盆腔检查 妊娠是通过尿液或血清β - hCG测试来诊断的。经阴道超声检查是评估自然流产的主要方法。如果无法进行超声检查，hCG 结果可能会提供信息。没有单一的 hCG 水平可以诊断自然流产；多次测量中连续 β-hCG 水平下降与妊娠失败一致。 经阴道超声检查用于确认宫内妊娠并检查胎儿心脏活动，通常在妊娠5.5至6周后可检测到。然而，胎龄往往有些不确定，通常需要连续超声检查。如果心脏活动不存在，并且在当前妊娠期间已被检测到，则诊断为胎儿死亡。 在妊娠早期，对于疑似自然流产的患者，诊断妊娠失败的经阴道超声检查结果符合以下一项或多项（1）： 头臀长du≥7毫米且无心跳

平均囊直径≥25毫米且无胚胎

当前妊娠的上次扫描后，没有出现有心跳的胚胎：≥ 2 周前显示孕囊 没有 卵黄囊或当前妊娠 ≥ 11 天前显示孕囊 和 一个卵黄囊 有许多超声检查结果会引起怀疑但不能诊断妊娠失败，包括妊娠或卵黄囊的特征、胚胎或心跳的缺失以及头臀长度。如果存在这些结果，则需要进行系列评估以确认妊娠是否可行。 传统上，堕胎过程的状态分为以下几类： 先兆流产： 患者有子宫出血，评估胎儿是否存活和宫颈是否闭合还为时过早。有可能继续妊娠而不会出现并发症。

难免流产: 子宫颈扩张。如果宫颈扩张，应评估出血量，因为出血量有时是很大的。

不完全流产： 妊娠产物被部分排出。

完全流产： 受精产物排出，宫颈闭合(见表自然流产的特征性症状和体征 )。

稽留流产： 确认胚胎或胎儿死亡，但没有出血或宫颈扩张，并且受孕产物尚未排出。 表格 自然流产的症状和体征 表格 一个 无胚胎妊娠 （以前称为枯萎卵）是指具有妊娠囊但在经阴道超声检查中未看到卵黄囊或胚胎的无法存活的妊娠。 为了 复发性流产，通常进行测试以确定流产的原因。 鉴别诊断 流血的 常见于妊娠早期（鉴别诊断见表 怀孕早期阴道流血的一些原因）。 表格 孕早期阴道流血的原因 表格 骨盆疼痛 或压力也是常见的怀孕症状（见表 怀孕早期盆腔疼痛的一些原因 用于鉴别诊断）。 表格 孕早期盆腔疼痛的原因 表格 诊断参考文献 1.Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, et al: Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. N Engl J Med 369(15):1443-1451, 2013.doi:10.1056/NEJMra1302417