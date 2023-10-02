自然流产 是指妊娠20周前的妊娠流产。通过骨盆检查、检测人绒毛膜促性腺激素β亚单位和超声检查进行诊断。治疗可以是期待治疗或药物治疗或子宫清宫术。
大约 10% 至 15% 的确诊妊娠会自然流产，超过 80% 的自然流产发生在妊娠早期（1）。
美国妇产科医师学会将早孕期流产定义为在妊娠前 12 6/7 周内出现无法存活的宫内妊娠，妊娠囊为空，或者孕囊内含有胚胎或胎儿，但没有胎心活动（3）。
堕胎的术语因多种因素而异。定义说明了发育阶段：胚胎（≤ 10 周妊娠）或胎儿（≥ 11 周）。对于自然流产，描述是基于胎儿和其他受孕产物的位置以及是否存在宫颈扩张（见表） 堕胎的分类）。
流产的分类
类型
定义
早期
孕12周前流产
晚期
孕12～20周间流产
自然流产
妊娠<20周时的妊娠流产
孕20周前出现阴道流血，不伴宫口扩张
妊娠20周前伴有宫颈扩张的阴道出血或膜破裂
子宫颈扩张和一些妊娠产物排出
排出所有受孕产物后关闭子宫颈
确认胚胎或胎儿死亡，但没有出血或宫颈扩张，且受孕产物尚未排出
无法存活的妊娠，有孕囊，但经阴道超声检查未见卵黄囊或胚胎
≥ 2 至 3 次自然流产
人工流产
用药物或手术中断妊娠
流产合并感染
宫腔内容物在流产前、流产时或流产后短期内发生的严重感染。
参考文献
1.Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, et al: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: Prospective register based study.BMJ 364:l869, 2019.doi: 10.1136/bmj.l869
2.First- and Second-Trimester Pregnancy Loss. In: Cunningham F, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM, eds. Williams Obstetrics, 26e.McGraw Hill; 2022.访问时间：2023 年 8 月 28 日。
3.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 200 Summary: Early Pregnancy Loss. Obstet Gynecol 132(5):1311-1313, 2018.doi:10.1097/AOG.0000000000002900
自然流产的病因
早期自然流产往往是由 染色体异常 引起的。母体生殖道异常（如双角子宫、纤维瘤、粘连）也可能导致妊娠20周的流产。孤立的自然流产可能是由某些病毒感染引起的，最明显的是巨细胞病毒、疱疹病毒、细小病毒和风疹病毒。其他原因包括免疫异常和重大身体创伤。但多数情况下病因不明。
自然流产的危险因素包括
在一项国家数据库研究中，不同孕产妇年龄组的流产风险如下： < 20 岁（17%）； 20 至 24（11%）； 25 至 29（10%）； 30 至 34（11%）； 35 至 39（17%）； 40 至 44（33%）； > 45 (57%) (1）。
亚临床甲状腺疾病、后倾子宫，以及轻微创伤，尚未证实可造成自然流产。
病因参考文献
1.Magnus MC, Wilcox AJ, Morken NH, et al: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: Prospective register based study.BMJ 364:l869, 2019.doi: 10.1136/bmj.l869
自然流产的症状和体征
自然流产的症状包括盆腔痉挛盆腔疼痛、子宫出血，以及最终排出组织。
怀孕初期出血 常见;在一项针对 4500 多名女性的研究中，大约 25% 的妊娠早期发生出血，12% 的妊娠出血导致流产（1）。
晚期自然流产可表现为胎膜破裂时突然阴道流液大量出血少见。宫口扩张提示流产不可避免。
如果自然流产后妊娠产物仍留在子宫内，可能会发生子宫出血，有时会延迟数小时至数天。 也可发生感染，造成发热、疼痛，有时甚至发生脓毒血症(称为脓毒性流产)。
症状和体征
1.Hasan R, Baird DD, Herring AH, et al: Patterns and predictors of vaginal bleeding in the first trimester of pregnancy. Ann Epidemiol 20(7):524-531, 2010.doi:10.1016/j.annepidem.2010.02.006
自然流产的诊断
经阴道超声检查
人绒毛膜促性腺激素(β - hcg)定量亚基
盆腔检查
妊娠是通过尿液或血清β - hCG测试来诊断的。经阴道超声检查是评估自然流产的主要方法。如果无法进行超声检查，hCG 结果可能会提供信息。没有单一的 hCG 水平可以诊断自然流产；多次测量中连续 β-hCG 水平下降与妊娠失败一致。
经阴道超声检查用于确认宫内妊娠并检查胎儿心脏活动，通常在妊娠5.5至6周后可检测到。然而，胎龄往往有些不确定，通常需要连续超声检查。如果心脏活动不存在，并且在当前妊娠期间已被检测到，则诊断为胎儿死亡。
在妊娠早期，对于疑似自然流产的患者，诊断妊娠失败的经阴道超声检查结果符合以下一项或多项（1）：
头臀长du≥7毫米且无心跳
平均囊直径≥25毫米且无胚胎
当前妊娠的上次扫描后，没有出现有心跳的胚胎：≥ 2 周前显示孕囊 没有 卵黄囊或当前妊娠 ≥ 11 天前显示孕囊 和 一个卵黄囊
有许多超声检查结果会引起怀疑但不能诊断妊娠失败，包括妊娠或卵黄囊的特征、胚胎或心跳的缺失以及头臀长度。如果存在这些结果，则需要进行系列评估以确认妊娠是否可行。
传统上，堕胎过程的状态分为以下几类：
先兆流产： 患者有子宫出血，评估胎儿是否存活和宫颈是否闭合还为时过早。有可能继续妊娠而不会出现并发症。
难免流产: 子宫颈扩张。如果宫颈扩张，应评估出血量，因为出血量有时是很大的。
不完全流产： 妊娠产物被部分排出。
完全流产：受精产物排出，宫颈闭合(见表自然流产的特征性症状和体征 )。
稽留流产： 确认胚胎或胎儿死亡，但没有出血或宫颈扩张，并且受孕产物尚未排出。
自然流产的症状和体征
流产类型
阴道出血
宫口扩张*
妊娠产物排出†
先兆流产
是
N
N
难免流产
是
是
N
不完全性
是
是
Y†
完全面瘫
是
是或否
是
稽留流产
是或否
N
N
*指诊时可发现宫颈内口扩张，可容一指尖。
†阴道内可见妊娠物。有时需要组织学检查以鉴别血块和妊娠物。有时在检查前，妊娠物就已在病人不自觉的情况下排出了。
一个 无胚胎妊娠 （以前称为枯萎卵）是指具有妊娠囊但在经阴道超声检查中未看到卵黄囊或胚胎的无法存活的妊娠。
为了 复发性流产，通常进行测试以确定流产的原因。
鉴别诊断
流血的 常见于妊娠早期（鉴别诊断见表 怀孕早期阴道流血的一些原因）。
孕早期阴道流血的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
产科疾病
阴道出血，伴或不伴腹部或盆腔疼痛（通常是突然的、局部的、持续的、非痉挛性的）
宫颈口闭合
无胎心音
若异位妊娠破裂则可能血流动力学不稳定
有时，可触及的附件肿块
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
有时，子宫内膜取样
腹腔镜检查，如果患者血流动力学不稳定，则进行剖腹手术
先兆流产
阴道流血伴或不伴腹部痉挛性疼痛
宫颈口闭合
胎心率听诊
beta-hCG定量分析
全血细胞计数
盆腔超声检查
难免流产
阴道出血伴绞痛腹痛
宫颈口开（宫颈扩张）
先兆流产的评估
不全流产
阴道出血伴绞痛腹痛
宫颈口开放或闭合
宫颈口处可见妊娠物或有妊娠物排出
先兆流产的评估
完全流产
就诊时有轻微阴道出血，但就诊前通常有明显阴道出血史；有时伴有轻微的腹痛
闭合性宫颈口；子宫未怀孕时的大小
先兆流产的评估
通常，近期有人工流产或自然流产史（如果在没有经过适当培训的临床医生和设备的情况下进行人工流产或自行流产，风险更高）
发烧、发冷、持续腹部或盆腔疼痛
阴道出血和/或脓性阴道分泌物
子宫压痛
宫颈口开
妊娠滋养细胞疾病 （葡萄胎）
阴道流血伴或不伴腹部痉挛性疼痛
子宫大于正常孕周，血压升高，呕吐严重
如果更严重，有时会从阴道排出葡萄状组织
评估先兆流产加甲状腺检查、肌酸酐、肝脏检查、胸部x光检查
黄体囊肿破裂
局部腹痛、阴道流血、有时恶心和呕吐
症状突然发作
评估同异位妊娠
妇科或其他疾病
外伤
有身体创伤史或怀疑有身体创伤（例如，机动车事故、由于器械或性侵犯导致子宫颈或阴道撕裂，有时是绒毛膜绒毛取样或羊膜穿刺术的并发症）
全血细胞计数
盆腔超声检查（评估胎儿）
其他影像学检查（评估损伤或内出血）
如果怀疑可能存在亲密伴侣暴力或性侵犯的问题
阴道分泌物有斑点或少量出血
有时，性交困难
阴道炎和性传播感染的评估
粘液性宫颈分泌物
有时，阴道少量出血
有时宫颈活动性触痛，腹痛，或两者都有
性传播感染和阴道炎的评估
阴道少量出血，无痛
息肉从宫颈脱出
盆腔检查
标本活检或切除后的组织学
β-hCG = 人绒毛膜促性腺激素β亚基； STDs = 性传播疾病。
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。
骨盆疼痛 或压力也是常见的怀孕症状（见表 怀孕早期盆腔疼痛的一些原因 用于鉴别诊断）。
孕早期盆腔疼痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
产科疾病
妊娠期间的正常变化，包括由于子宫和周围结缔组织的拉伸和生长而引起的
下腹部、骨盆、下背部或其组合出现痉挛感或压迫感
有时，随着运动，突然剧烈疼痛（圆韧带疼痛）
常规产前评估，包括产妇生命体征、腹部检查，有时还有骨盆检查和胎儿心率听诊（取决于胎龄）
有时，盆腔超声检查
评估异位妊娠或其他情况（如果怀疑）
腹部或骨盆疼痛，通常是突然的、局部的、持续的（非痉挛），通常伴有阴道出血
宫颈口闭合
无胎心音
若异位妊娠破裂，可能造成血流动力学不稳定
有时，可触及的附件肿块
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
有时，子宫内膜取样
腹腔镜检查，如果患者血流动力学不稳定，则进行剖腹手术
自然流产（先兆，难免，不全，完全，稽留流产）
腹痛、弥漫性下腹疼痛，常伴有阴道出血
宫颈口的开闭取决于流产类型（见表阴道出血的一些原因）
胎心率听诊
定量β-hCG测量，如果诊断不确定，每2天重复一次
全血细胞计数
盆腔超声检查
通常，近期有人工流产或自然流产史（如果在没有经过适当培训的临床医生和设备的情况下进行人工流产或自行流产，风险更高）
发烧、发冷、持续腹部或盆腔疼痛
阴道出血和/或脓性阴道分泌物
子宫压痛
宫颈口开
妇科疾病
子宫肌瘤变性
突然发作的盆腔疼痛，呈钝痛或剧烈疼痛，通常很严重，常伴有恶心、呕吐和发烧
有时出现阴道流血
子宫压痛
超声检查
MRI（仅在诊断不确定时使用）
局部盆腔疼痛突然发作，可能是严重的间歇性疼痛（如果扭转自行缓解）
常伴恶心呕吐
多普勒超声
黄体囊肿破裂
局部腹部或骨盆疼痛
有时出现阴道流血
常常突然起病
超声检查
全血细胞计数
盆腔炎性疾病（孕期不常见）
脓性宫颈阴道分泌物
明显的宫颈运动、子宫和/或附件压痛
经常发烧和/或阴道异常出血
性传播感染和阴道炎的评估
白细胞计数
良性或恶性卵巢肿瘤
腹部钝痛或压迫感
有时候，进行减肥
有时，腹胀和腹水
有时， 卵巢癌症的危险因素
超声检查
肿瘤标志物
有时，诊断性腹腔镜检查
卵巢过度刺激综合征
妊娠期使用生育药物
腹部钝痛或压迫感
如果是中度或重度，体重增加、腹胀和腹水、急性肾脏疾病、胸腔积液或弥散性血管内凝血
超声检查
全血细胞计数
综合代谢检查
非妇科疾病
通常，持续弥漫性或局部腹痛、压痛
与未怀孕患者相比，可能不典型的位置（如右上象限）或性质（较轻，痉挛，无腹膜征象）；由于子宫增大，阑尾可能处于不同的位置
有时，腹膜征象
有时，恶心、呕吐或食欲不振
盆腔/腹部超声检查，如果超声检查无法得出结论，则进行 MRI；如果 MRI 不易获得，则考虑 CT
白细胞计数或 C 反应蛋白
耻骨上方不适，膀胱症状（例如：灼烧感，尿频，尿急）
有时，发烧、发冷和/或腹痛（妊娠期肾盂肾炎的风险增加）
尿常规和尿培养
疼痛各异（痉挛性或持续性），疼痛部位不固定，常伴腹泻，有时带黏液或血液
有时伴有发热
常IBD病史明确
有时粪便钙卫蛋白
有时行内镜检查
急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术、患有腹内恶性肿瘤或有时在检查时发现嵌顿疝的患者中
绞痛，呕吐，无肠蠕动，肠胀气
腹胀，腹部鼓音
常有腹部手术史（引起粘连）, 患有腹腔内恶性肿瘤, 或有时在检查中发现嵌顿疝
可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者
评估同异位妊娠
立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）
常呕吐，腹泻
无腹膜刺激征
有时，粪便检查（如果怀疑细菌或寄生虫感染）
β-hCG=人绒毛膜促性腺激素的β亚基;STIs = 性传播感染。
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。
诊断参考文献
1.Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, et al: Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. N Engl J Med 369(15):1443-1451, 2013.doi:10.1056/NEJMra1302417
自然流产的治疗
对于先兆流产，要进行观察
对于不可避免的、不完全的或未流产，进行观察或手术或药物清宫术
如果母亲是 Rh 阴性，可注射Rho(D) 免疫球蛋白
根据需要服用止痛药
情感支持
为了 先兆流产， 治疗主要是观察，但临床医生可能会定期评估女性的症状或进行超声检查以检查胎儿状态。尚无证据表明，卧床休息可降低完全流产的风险。
为了 不可避免的、不完全的或稽留的流产， 治疗是等待受孕产物自然排出、药物治疗或子宫排空。
在里面 前三个月，期待治疗是一种选择，但由于安全性研究有限和出血风险，不建议在妊娠中期使用这种方法（1）。期待治疗在 8 周内完全排出的成功率为 80%，有症状的女性比无症状的女性有更好的结果。可能会发生出血和痉挛，如果症状严重或确认妊娠组织通过，应建议患者何时返回医疗机构。超声波和报告的症状用于确认妊娠组织的通过；对于先前超声检查显示孕囊的患者，后续超声检查未显示孕囊是完全排出的最常见标准。对于无法返回进行超声确认的患者，通过远程医疗和/或家庭尿妊娠测试进行分类可能有用。如果在合理的时间内未能完全排出，则可能需要药物治疗或手术。
在妊娠 10 至 12 周之前，如果未发生自发排出或患者更愿意使用药物以使过程更加可预测，则可以使用医疗管理。常见的用药方案是阴道注射 800 微克米索前列醇；可能需要重复用药。如果有米非司酮可用，在使用米索前列醇前 24 小时口服 200 毫克米非司酮可以显着提高治疗成功率（1）。
自然流产不能完全排出与预期的管理或药物需要手术子宫清除。此外，一些女性可能更喜欢手术清除，因为可以更较快完成并且 不需要太多后续护理。传统上，清宫术仅通过锐性刮宫术。然而， 吸刮术 由于效果优异，现在受到青睐，并且可以在办公室环境中通过局部麻醉和/或镇静对早孕期流产患者完成。
如果出现大出血、血流动力学不稳定或感染，可能急需手术清除。
如果 完全流产 根据症状和/或超声检查，似乎可能是这样，通常不需要进一步药物治疗或清宫。如果发生出血和/或其他迹象表明妊娠产物可能保留，则可能需要子宫排出术。
应酌情给予止痛药。Rho(D) 免疫球蛋白 如果怀孕患者是 Rh 阴性，则给予。
自然流产后，父母可能会感到悲伤或内疚。应给予情感支持，对duo's自然流产者，告诉他们他们的行为不是流产的原因。如果合适，可以提供正式的咨询或互助小组。
治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 200: Early pregnancy loss.Obstet Gynecol 132(5):e197–e207, 2018.doi:10.1097/AOG.0000000000002899
2.Zhang J, Gilles JM, Barnhart K, et al: A comparison of medical management with misoprostol and surgical management for early pregnancy failure. N Engl J Med 353(8):761-769, 2005.doi:10.1056/NEJMoa044064
3.Schreiber CA, Creinin MD, Atrio J, et al: Mifepristone pretreatment for the medical management of early pregnancy loss. N Engl J Med 378(23):2161-2170, 2018.doi:10.1056/NEJMoa1715726
关键点
自然流产是指妊娠20周之前流产；大约 10% 到 15% 的已确认怀孕发生这种情况。
自然流产通常是由染色体异常或母体生殖道异常（如双角子宫、纤维瘤）引起的，但个别病例的病因通常未得到证实。
通过定量β-hCG、超声检查和骨盆检查确认自然流产并确定妊娠状态；宫颈扩张意味着流产是不可避免的。
采用预期管理（观察妊娠产物的通过）或手术或药物（米索前列醇或米非司酮）进行子宫排空治疗。
通常，完全流产不需要清宫。
为父母提供情感支持。