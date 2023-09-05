缺乏因子的替代治疗

有时需使用抗纤溶药

如果有症状提示出血，应立即开始治疗，甚至在诊断试验完成之前。例如，头痛可能提示颅内出血，在CT完成之前即应给予治疗。

缺乏因子的替代治疗是主要的治疗手段。

在 血友病A， 因子 VIII 谷值（即在下一次给药前立即测量的因子 VIII 水平）应提高至

正常水平的50%，以防止拔牙后出血或早期关节出血

严重关节或肌肉内出血为正常值的 50% 至 80%

大手术之前或颅内的、心内或其他危及生命的大出血则应升至100%

在大手术或危及生命的出血后的7至14天内，应每8至12小时进行一次初始计算剂量的重复输注，以使最低水平保持在正常水平的50%至80%。神经外科或心脏手术后，术后前 3 天因子谷水平应维持在正常值的 100%。术后第 4 至 7 天的目标是 80 至 100% 的低谷水平，其次是术后第 8 至 14 天的 目标是50 至 80% 。颅内出血后，前 7 天谷zhi因子水平应维持在正常值的 100%。第 8 至 14 天的目标应为 80% 至 100%，第 15 至 21 天的目标应为 50% 至 80%。颅内出血后，建议终生使用因子预防。1U/kg的Ⅷ因子可使其水平升高约2%。因此需要25U/kg的Ⅷ因子才可使其水平从0%升至50%。

因子VIII可作为纯化血浆衍生因子VIII浓缩物给予，该浓缩物来自多个供者。然后需对其进行病毒灭活，但微小病毒或甲型肝炎病毒可能无法被灭活。重组Ⅷ因子是无病毒的，因此它更具优势。

针对血友病B，应每12-24小时给予纯化或重组病毒灭活的 IX因子。该因子纠正的目标水平与血友病A相似。然而，为了达到上述水平，Ⅸ因子要比血友病A所需的剂量高，因为IX因子要比VIII因子分子量小，与 VIII因子相比，IX因子有较广泛的血管外分布。每单位/公斤 因子IX 增加了 因子IX 水平 1%。由于血管外分布，初始剂量 因子IX 一般比后续剂量高 25%。

新鲜的冷冻血浆包含Ⅷ因子和Ⅸ因子。然而，除非进行血浆置换，否则通常不能给予严重血友病患者足够的全血浆，以将因子VIII或因子Ⅸ提高到预防或控制出血的水平。因此，只有在无法获得浓缩因子时，才应使用新鲜冷冻血浆。

冷沉淀含有因子 VIII，如果没有因子 VIII 浓缩物，可以用作替代产品。每个单位的冷沉淀物含有 80 个单位的因子 VIII。由于血浆和冷沉淀通常未经过病毒灭活，因此这些血液制品仅应在无法获得浓缩因子的紧急情况下使用。

重组因子VIII-Fc融合蛋白（1），重组因子IX-Fc融合蛋白（2）、聚乙二醇化（PFG）重组因子IX（3）和聚乙二醇化因子IX(4)在体内的存活时间更长，被报道用于控制血友病A和B的出血症状。

对于A型血友病，emicizumab是一种重组人源化双特异性单克隆抗体，可与IX因子和X因子 结合，将它们连接成因子Xase样的活性复合物，从而抵消了对VIII因子的需求，可能是A型血友病的有效治疗方法（5)。艾美珠单抗 每 1、2 或 4 周皮下注射一次。半衰期为28天。

在血友病A和B的临床试验治疗药物包括菲图西兰和康珠单抗（6, 7)。Fitusiran是一种小的抑制性RNA，可抑制天然抗凝蛋白、抗凝血酶的产生。Concizumab是一种人源化单克隆抗体，可阻断另一种天然抗凝蛋白组织因子途径抑制剂（TFPI），并增加血友病A和B中的凝血酶产生。

临床试验表明，使用腺相关病毒 (AAV) 载体的基因治疗可产生持续的因子 VIII 和 因子IX 表达式 (8, 9)。最近，一种治疗B型血友病的腺相关病毒载体基因治疗产品问世。目前正在评估针对 A 型血友病的 AAV 载体基因疗法（10）。

VWF和VIII因子均储存在内皮细胞的Weibel-Palade小体内，可在内皮细胞受到相应刺激后分泌（11)。因此，轻度A型血友病的辅助治疗包括用合成的加压素 类似物DDAVP（去氨基 -D-精氨酸加压素, 也被称为去氨加压素）刺激患者内皮细胞。正如所描述的 血管性血友病, 去氨加压素 可能会暂时提高因子 VIII 水平。在治疗性应用去氨升压素之前，应对患者的应答反应进行检测。在轻微创伤后或择期牙科手术前使用它可以避免替代治疗的需要去氨升压素仅应用于有应答的轻度血友病A患者（Ⅷ因子基础水平≥5%）。

抗纤维蛋白溶解剂（氨基己酸或氨甲环酸）也可用作血友病 A 或 B 的辅助治疗，以抑制纤维蛋白溶解并预防拔牙或其他口咽粘膜创伤（例如舌头撕裂伤）后的晚期出血。