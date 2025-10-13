孕晚期水肿的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
生理性水肿
双腿对称性水肿
体格检查
排除其他病因
子痫前期
高血压和蛋白尿，伴有或不伴有明显的非依赖性水肿（如面部或手部），出现时不发红、不温热、不触痛
有时有子痫前期的危险因素
当子痫前期情况严重时，可伴有头痛；右上腹、上腹部疼痛；视物模糊
体检发现视神经乳头水肿，视野缺失，肺湿啰音（水肿基础上）
可能发展为子痫（癫痫发作）
血压测量
尿蛋白检测
全血细胞计数、电解质、血尿素氮、葡萄糖、肌酐、肝脏检查
一侧腿部或小腿肿胀伴压痛，红斑，皮温升高
有时有DVT的危险因素
根据怀疑程度进行 D-二聚体检测和/或下肢双工超声检查（如果水平低，D-二聚体作为筛查试验；如果水平高，则进行下肢双工超声检查）
双腿对称性水肿
颈静脉压力升高（颈静脉扩张）
心脏听诊时听到的第 3 心音 (S3)
体格检查时发现湿啰音、呼吸音减弱
胸部X光检查
心电图
超声心动图
BNP 或 NT-proBNP
蜂窝织炎
一侧腿部或小腿肿胀伴压痛，红斑（不对称），皮温升高，有时有发热
临床表现较DVT更为局限
行下肢超声检查以排除深静脉血栓，除非肿胀明显局限于局部
寻找感染源
BNP = 脑（B 型）利钠肽；DVT = 深静脉血栓形成; NT-proBNP = N-末端 pro b 型利钠肽。