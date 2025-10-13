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孕晚期水肿的原因

孕晚期水肿的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

生理性水肿

双腿对称性水肿

体格检查

排除其他病因

子痫前期

高血压和蛋白尿，伴有或不伴有明显的非依赖性水肿（如面部或手部），出现时不发红、不温热、不触痛

有时有子痫前期的危险因素

当子痫前期情况严重时，可伴有头痛；右上腹、上腹部疼痛；视物模糊

体检发现视神经乳头水肿，视野缺失，肺湿啰音（水肿基础上）

可能发展为子痫（癫痫发作）

血压测量

尿蛋白检测

全血细胞计数、电解质、血尿素氮、葡萄糖、肌酐、肝脏检查

深静脉血栓（DVT）

一侧腿部或小腿肿胀伴压痛，红斑，皮温升高

有时有DVT的危险因素

根据怀疑程度进行 D-二聚体检测和/或下肢双工超声检查（如果水平低，D-二聚体作为筛查试验；如果水平高，则进行下肢双工超声检查）

围产期心肌病

双腿对称性水肿

颈静脉压力升高（颈静脉扩张）

心脏听诊时听到的第 3 心音 (S3)

体格检查时发现湿啰音、呼吸音减弱

胸部X光检查

心电图

超声心动图

BNP 或 NT-proBNP

蜂窝织炎

一侧腿部或小腿肿胀伴压痛，红斑（不对称），皮温升高，有时有发热

临床表现较DVT更为局限

行下肢超声检查以排除深静脉血栓，除非肿胀明显局限于局部

寻找感染源

BNP = 脑（B 型）利钠肽；DVT = 深静脉血栓形成; NT-proBNP = N-末端 pro b 型利钠肽。

BNP = 脑（B 型）利钠肽；DVT = 深静脉血栓形成; NT-proBNP = N-末端 pro b 型利钠肽。

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