避免使用华法林、血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂（ARBs）、醛固酮拮抗剂和某些抗心律失常药（如，胺碘酮）

对于纽约心脏协会 (NYHA) III 级或 IV 级，20 周后限制活动并可能卧床休息

心衰和心律失常的其他常规治疗方法

经常产检、充分休息、避免体重过度增长和压力、治疗贫血是需要的。 对妊娠期心脏病熟悉的麻醉师应该参与分娩过程并对分娩给予指导。 分娩期，要积极治疗疼痛和焦虑，以减少室性心动过速。 产后要立即对女性密切监测，并由心脏病专家对其进行产后为期数周的随访。

在NYHA3类或4类的女性怀孕前，心脏病应该用药物进行优化治疗，如果需要的话（如心脏瓣膜疾病），进行外科治疗。 III或IV级心衰或者其他高风险疾病（以上列表）的女性可能被建议进行早期治疗性流产。

一些患有心脏病和心功能差的妇女需要地高辛0.25毫克，每天口服一次，加上卧床休息或有限的活动，从20周开始。 强心苷类药物（如地高辛、洋地黄毒苷）能穿过胎盘，但是新生儿（及儿童）对其毒性具有相对的抗性。 由于能造成胎儿肾损伤，因此ACE抑制剂以及血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂是禁忌的。 由于能造成男性胎儿女性化，因此，要避免使用醛固酮拮抗剂（如螺内酯、依普利酮）。 心衰的其他治疗方法（如，非噻嗪类利尿剂、硝酸盐、正性肌力药物）要依据心脏病专家和围产期专家确定的疾病严重程度和胎儿风险如何，来确定是否可以在妊娠期继续使用。

心律失常 心房颤动可以伴随心肌病或心脏瓣膜疾病发生。 孕妇的心率控制方法通常和非孕妇相似，应用beta-受体阻滞剂、钙通道阻滞剂或地高辛(见治疗心律失常的药物)。 某些抗心律失常药（如胺碘酮）应该被禁止使用。 如果孕妇有新发心房颤动或血流动力学不稳定或药物不能控制心律，可以使用心脏复律来恢复窦性心律。 由于妊娠期的相对高凝状态使得心房血栓（和随后的全身或肺栓塞）更易发生，因此需要抗凝治疗。 标准或低分子量肝素使用。 不管是标准肝素还是低分子量肝素都能穿过胎盘，但是，低分子量肝素具有较低的血小板减少风险。 华法林可以穿过胎盘并导致胎儿异常（见表有些药物在怀孕期间会有不良反应），尤其在早孕期的时候。 然而，风险是剂量依赖性的，如果剂量≤5毫克每天，发病率很低。 妊娠最后一个月使用华法林具有风险。 因产伤导致胎儿或新生儿颅内出血，或因产妇出血，所以需要快速的去除华法林的抗凝影响，但这是困难的（如，从产伤到紧急剖宫产）。 孕妇的急性室上性或室性心动过速的治疗与非孕妇的治疗相同。