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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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孕晚期下肢水肿

作者：Emily E. Bunce, MD, Wake Forest School of Medicine;
Robert P. Heine, MD, Wake Forest School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

孕晚期水肿很常见。主要累及下肢，但有时出现面部和手的肿胀。

病因学

孕期水肿最常见的原因

  • 生理性水肿

生理性水肿的原因是激素引起的钠潴留。水肿也可能是由于卧位时增大的子宫间歇性压迫下腔静脉，阻断了双侧股静脉回流。

病理性水肿不太常见，但常较危险。这些措施包括

DVT在怀孕期间更为常见，因为怀孕处于高凝状态，且女性活动量可能较少。

子痫前期是妊娠高血压的一种；然而，并不是所有患有先兆子痫的女性都会出现上肢或面部水肿。

围产期心肌病是一种罕见但严重的疾病。它可以引起其他非特异性的妊娠症状，包括呼吸困难和疲劳。

广泛的蜂窝织炎，通常会引起局灶性红斑，可能类似于全身水肿。

表格
表格

孕晚期水肿的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

生理性水肿

双腿对称性水肿

体格检查

排除其他病因

子痫前期

高血压和蛋白尿，伴有或不伴有明显的非依赖性水肿（如面部或手部），出现时不发红、不温热或有触痛

有时有子痫前期的危险因素

当子痫前期情况严重时，可伴有头痛；右上腹、上腹部疼痛；视物模糊

体检发现视神经乳头水肿，视野缺失，肺湿啰音（水肿基础上）

可能发展为子痫（癫痫发作）

血压

尿蛋白

全血细胞计数、电解质、血尿素氮、葡萄糖、肌酐、肝脏检查

DVT

一侧大腿或仅小腿肿胀伴压痛，红斑，皮温升高

有时有DVT的危险因素

根据怀疑程度进行 D-二聚体检测和/或下肢双工超声检查（如果水平低，D-二聚体作为筛查试验；如果水平高，则进行下肢多普勒超声检查）

围产期心肌病

双腿对称性水肿

颈静脉压力升高（颈静脉扩张）

心脏听诊时听到的第 3 心音 (S3)

体格检查时发现的噼啪声、呼吸音减弱

胸部X线检查

心电图

超声心动图

BNP 或 NT-proBNP

蜂窝织炎

一侧大腿或仅小腿肿胀伴压痛，红斑（不对称），皮温升高，有时有发热

临床表现较DVT更为局限性

除非肿胀是明显局灶性的，否则进行超声检查排除

寻找感染源

BNP = 脑（B 型）利钠肽；DVT = 深静脉血栓形成; NT-proBNP = N-末端 pro b 型利钠肽。

评估

评估妊娠晚期下肢水肿患者的目的是排除深静脉血栓形成（DVT）、先兆子痫、围产期心肌病和其他病理性水肿原因。生理性水肿靠排除法诊断。

病史

现病史 应包括预计预产期（以及是否基于上次月经或超声波检查）、产科并发症的任何风险因素以及当前妊娠期间的既往检查或并发症。它应包括症状的起病和持续状况，恶化和缓解因素（左侧卧位可以减轻生理性水肿），DVT、子痫前期和围产期心肌病的危险因素。

先兆子痫的危险因素包括

子痫前期的中等危险因素包括

  • 初次妊娠

  • 肥胖（体重指数> 30）

  • 子痫前期家族史

  • 非洲裔

  • 低收入

  • 年龄≥35岁

  • 体外受精

  • 个人历史因素（例如，以前有低出生体重或小胎龄的婴儿，以前有不良妊娠结局，>10年的妊娠间隔时间)

DVT的危险因素包括

  • 静脉功能不全

  • 外伤

  • 血液高凝状态

  • 血栓性疾病

  • 吸烟

  • 不活动

  • 肿瘤

  • 肥胖

围产期心肌病的危险因素 包括

系统回顾需寻找可能提示潜在病因的症状，包括：

  • 高血压、恶心、呕吐： 先兆子痫

  • 疼痛，泛红或某个肢体发热： DVT蜂窝织炎

  • 呼吸困难：肺水肿、围产期心肌病或先兆子痫

  • 体重突然增加或手和脸浮肿：先兆子痫

  • 头痛、精神错乱、精神状态改变、视力模糊、右上腹部疼痛或癫痫发作：先兆子痫

既往史应明确有无DVT、肺栓塞、心脏疾病、子痫前期、高血压史。

体格检查

首先检查生命体征，尤其是血压。

检查水肿发生的部位和分布（即是否是双侧的、对称的、或单侧的），有无发红、皮温升高和压痛。

全身体格检查重点观察与子痫前期有关的器官系统。眼科检查包括了解有无视野缺损，眼底镜检查应了解有无视乳头水肿。

心血管系统检查包括心肺听诊了解有无液体超负荷（例如闻及S3或S4心音、呼吸急促、水泡音、湿啰音），颈静脉有无怒张。腹部触诊了解上腹部或右上腹有无压痛。神经系统检查了解精神状态有无精神错乱，有无局灶性的神经功能缺损。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 血压 140/90 毫米汞柱

  • 一侧大腿或小腿皮温升高、发红、压痛，伴或不伴发热

  • 先兆子痫的全身症状或体征，特别是精神状态的改变

  • 肺水肿的症状或体征

临床表现解析

尽管孕期水肿常见，除外可能存在的最危险病因（子痫前期、围生期心肌病和DVT）非常重要：

  • 如血压>140/90mmHg，应考虑子痫前期。

  • 如单侧腿发生水肿，特别是合并皮肤发红、皮温升高、压痛，应考虑DVT和蜂窝织炎。

  • 双腿水肿提示生理过程、先兆子痫或围产期心肌病是病因。

  • 肺水肿的症状或体征，特别是有先兆子痫（或其他危险因素）的患者，提示围产期心肌病。

临床表现有助于提示病因（见表孕晚期水肿的一些原因）。额外的一些表现可以提示子痫前期（见表提示子痫前期的一些发现）。

表格
表格

提示子痫前期的发现

系统或部位

症状

临床表现

心血管

呼吸困难

血压 140/90 毫米汞柱

呼吸急促，水泡音，湿啰音

眼睛

视物模糊

视野缺损，视乳头水肿

胃肠道

恶心，呕吐，黄疸

上腹部或右上腹压痛

泌尿生殖系统

尿量减少

蛋白尿

少尿

神经系统

意识模糊，头痛

癫痫

精神状态异常

肢端

突然严重发生或恶化的下肢和上肢水肿

腿、脸、手部水肿

皮肤

皮疹

瘀点，紫癜

辅助检查

如果怀疑先兆子痫，则测量尿蛋白，并进行全血计数、电解质、血尿素氮、葡萄糖、肌酸酐和肝脏测试；新发高血压加蛋白尿提示先兆子痫。可以使用尿液试纸测试。很多实验室可以通过检测尿蛋白/尿肌酐比率来快速评估尿蛋白。如果诊断不明确，可进行24小时采集的尿蛋白测定。诊断先兆子痫不再需要蛋白尿；高血压患者先兆子痫的异常实验室或临床发现也可能证实先兆子痫。

如果怀疑DVT，应进行下肢多普勒超声检查。

如果怀疑围产期心肌病，则进行心电图、胸部 X 线检查和超声心动图检查。测量 BNP（脑 [B 型] 利尿钠肽）或 NT-proBNP（N 末端 b 型利尿钠肽原）。

治疗

治疗怀孕期间水肿的具体原因。

生理性水肿可以通过以下方法减轻：

  • 间歇性左侧卧位（左侧卧位），使子宫脱离下腔静脉

  • 间歇性抬高下肢

  • 穿弹力紧身袜

  • 穿着宽松的衣服，不会限制血液的流动，尤其是腿部

关键点

  • 孕晚期水肿（生理性）常见，并通常是良性的。

  • 生理性水肿可以通过左侧卧位、抬高下肢、穿弹力袜和不限制血液流动的宽松衣服来缓解。

  • 新发高血压和蛋白尿提示先兆子痫；没有蛋白尿并不能排除先兆子痫。

  • 如果患者有单侧腿部水肿、发红、发热和压痛，则评估患者的 DVT。

  • 如果患者有呼吸困难并且体格检查发现体液超负荷的证据，则评估患者的围产期心肌病。

  • 由于先兆子痫会显著增加围产期心肌病的风险，因此快速评估患有先兆子痫和可能存在心功能不全和/或肺水肿的围产期心肌病患者。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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