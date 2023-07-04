孕期水肿最常见的原因

生理性水肿

生理性水肿的原因是激素引起的钠潴留。水肿也可能是由于卧位时增大的子宫间歇性压迫下腔静脉，阻断了双侧股静脉回流。

病理性水肿不太常见，但常较危险。这些措施包括

DVT在怀孕期间更为常见，因为怀孕处于高凝状态，且女性活动量可能较少。

子痫前期是妊娠高血压的一种；然而，并不是所有患有先兆子痫的女性都会出现上肢或面部水肿。

围产期心肌病是一种罕见但严重的疾病。它可以引起其他非特异性的妊娠症状，包括呼吸困难和疲劳。

广泛的蜂窝织炎，通常会引起局灶性红斑，可能类似于全身水肿。