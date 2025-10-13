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乳头溢液的原因

乳头溢液的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

良性乳房疾病

导管内乳头状瘤（最常见病因）

单侧血性（或隐血实验阳性）或浆液血性分泌物

乳腺肿块评估

乳腺导管扩张症

单侧性或常为双侧性血性（或隐血试验阳性）、浆液血性或多色（脓性、灰色或乳汁样）分泌物。

乳腺肿块评估

纤维囊性改变

肿块通常发生在绝经前妇女，常为橡皮样、有触痛感。

可能是浆液性，绿色或白色分泌物

既往有其它肿块史

乳腺肿块评估

脓肿或感染

急性发作出现疼痛、触痛或红斑

经常发烧

脓肿形成时，柔软肿块伴脓性分泌物

临床评估

如果治疗后仍有溢液，应进行乳腺肿块评估

乳腺癌

通常，导管内癌或浸润性导管癌

可扪及明显肿块，有皮肤改变，或淋巴结肿大

有时伴血性或愈创木隐血实验阳性分泌物

如果怀疑是乳腺癌， 进行乳腺肿块评估

高泌乳素血症

许多原因（如垂体瘤、甲状腺功能减退症、某些药物 -见表高泌乳素血症的病因

常为双侧性，乳汁样而非血性，累及多导管，没有肿块

可能伴有月经异常和闭经

如果垂体病变是病因，可能有中枢神经系统占位性病变的症状（视野改变，头痛）或伴随其他内分泌疾病的表现。

催乳素水平，TSH，药物使用情况

如果催乳素或TSH水平升高，需做头颅MRI

CNS =中枢神经系统； MRI =磁共振成像； TSH = 促甲状腺激素。

CNS =中枢神经系统； MRI =磁共振成像； TSH = 促甲状腺激素。

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