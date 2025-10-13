乳头溢液的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
良性乳房疾病
导管内乳头状瘤（最常见病因）
单侧血性（或隐血实验阳性）或浆液血性分泌物
乳腺导管扩张症
单侧性或常为双侧性血性（或隐血试验阳性）、浆液血性或多色（脓性、灰色或乳汁样）分泌物。
纤维囊性改变
肿块通常发生在绝经前妇女，常为橡皮样、有触痛感。
可能是浆液性，绿色或白色分泌物
既往有其它肿块史
脓肿或感染
急性发作出现疼痛、触痛或红斑
经常发烧
脓肿形成时，柔软肿块伴脓性分泌物
临床评估
如果治疗后仍有溢液，应进行乳腺肿块评估
乳腺癌
通常，导管内癌或浸润性导管癌
可扪及明显肿块，有皮肤改变，或淋巴结肿大
有时伴血性或愈创木隐血实验阳性分泌物
如果怀疑是乳腺癌， 进行乳腺肿块评估
高泌乳素血症
许多原因（如垂体瘤、甲状腺功能减退症、某些药物 -见表高泌乳素血症的病因）
常为双侧性，乳汁样而非血性，累及多导管，没有肿块
可能伴有月经异常和闭经
如果垂体病变是病因，可能有中枢神经系统占位性病变的症状（视野改变，头痛）或伴随其他内分泌疾病的表现。
催乳素水平，TSH，药物使用情况
如果催乳素或TSH水平升高，需做头颅MRI
CNS =中枢神经系统； MRI =磁共振成像； TSH = 促甲状腺激素。