乳头溢液可发生于未怀孕或哺乳期的妇女，特别是在生育年龄。尽管男性乳头溢液常常为异常，但是绝经后妇女乳头溢液并非均为异常。 自发性单侧乳头溢液无论颜色如何，都被认为是异常的。
乳头溢液(nipple discharge)可以是浆液性的（黄色）、黏液性的（透明或水样）、乳汁状的、血样的，脓性的，多种颜色的及糨糊样或黏液血性（粉红色）。可以表现为自发溢液或认为挤压时。
乳头溢液的病理生理学
乳头溢液可以是乳汁或一些情况下的排液。
非妊娠期或非哺乳期分泌乳汁（溢乳）典型妇女包括：催乳素水平增高，刺激乳腺腺管组织。 但是仅有部分高催乳素血症发展为溢乳。
乳头溢液的病因
大部分情况下，乳头溢乳为良性病变（见表乳头溢液的一些原因）。<10%是由癌症引起的（常是导管内癌或浸润性导管癌）其余可由良性导管疾病（如导管内乳头状瘤，导管扩张、纤维囊性变），内分泌紊乱（例如，垂体肿瘤)，肝脏疾病，乳房脓肿或感染，或使用某些药物引起。这些病因中，乳腺管内乳头状瘤最常见，同样也是不伴有乳腺肿块性血性乳头溢液的主要病因。
乳头溢液的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
良性乳房疾病
导管内乳头状瘤（最常见病因）
单侧血性（或隐血实验阳性）或血样分泌物
乳腺导管扩张
单侧性或常常为双侧性（或愈创木隐血实验阳性），血样或多色（脓性，灰色，或乳汁样）分泌物
纤维囊性改变
肿块，常常橡皮样，柔软，通常发生在绝经前妇女
可能是浆液性，绿色或白色分泌物
既往有其它肿块史
脓肿或感染
急性发作出现疼痛，柔软，或红斑
经常发烧
脓肿形成时，柔软肿块伴脓性分泌物
临床评估
如果治疗后仍有分泌物，应检查有无乳房肿块
乳腺癌
通常，导管内癌或浸润性导管癌
可扪及明显肿块，有皮肤改变，或淋巴结肿大
有时伴血性或愈创木隐血实验阳性分泌物
如果怀疑是乳腺癌， 乳房肿块的评估
高泌乳素血症
许多原因（如垂体瘤、甲状腺功能减退症、某些药物 -见表高泌乳素血症的病因）
常为双侧性，乳汁样而非血性，累及多导管，没有肿块
可能伴有月经异常和闭经
如果垂体病变是病因，可能有中枢系统肿瘤的症状（视野改变，头痛）或其他内分泌疾病的症状
催乳素水平，TSH，药物使用情况
如果催乳素和TSH水平升高，做头颅MRI
CNS =中枢神经系统； MRI =磁共振成像； 促甲状腺激素 = 促甲状腺激素。
乳头溢液的评估
病史
现病史应包括下述：
系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括
非哺乳期乳腺炎可以是导管周围乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎或结核性乳腺炎。
既往史应包括高催乳素血症的各种病因：慢性肾衰，妊娠，肝功能异常及甲状腺疾病，及不孕史，高血压病史，抑郁症，哺乳期及月经情况、癌症。 应询问特殊药物如引起催乳素分泌的药物如口服避孕药，降压药（甲基多巴、利血平、异搏定），H2-拮抗剂（西咪替丁、雷尼替丁），阿片类药物，多巴胺D2拮抗剂（如很多精神药品包括吩噻嗪及三环抗抑郁药）。
体格检查
危险信号
以下症状应引起关注：
可触及的乳房肿块或皮肤变化
带血的分泌物
单侧排液
自发排液
年龄≥40
男性
临床表现解析
如果出现肿块或排泄物呈愈创木脂阳性，即使是双侧，也必须考虑癌症。
双侧和/或多导管和愈创木脂阴性的分泌物提示内分泌原因。
出现以下任何情况需要有经验的乳腺外科医生跟进随访：
乳腺肿块
血性（或愈创木隐血试验阳性）溢液
自发的单侧排液
乳房X光检查或乳房超声检查异常史
其他提示表现，见表乳头溢液的一些原因。
辅助检查
如果怀疑内分泌原因，需做下列检查：
催乳素水平
促甲状腺激素(TSH)水平
如果排液隐血实验阳性，需做下列检查：
细胞学检查
如果有可触及的乳房肿块，评估可能包括
超声检查、囊肿抽吸或乳房 X 光检查
如果不是囊块或其他检查不能确诊，而须怀疑乳腺癌，需进行以下项目：
乳房X线
如果成像或细胞学（囊肿抽吸物）结果异常，则进行影像引导活检。
如果乳房X光检查和超声检查不能确定来源，且排泄物是自发的，且来自单个导管或乳房，则评估可能包括
导管造影（乳管的对比增强成像）或图像引导活检
乳头溢液的治疗
乳头溢液需针对病因治疗。如果成像识别出病变，则进行核心针活检。
乳腺癌应酌情治疗。
导管内乳头状瘤是乳头血性溢液的最常见原因，通常在穿刺活检诊断后切除。该程序可防止进一步的乳头溢液，并排除并存癌症的可能性很小。有症状的、可触及的乳头状瘤或伴有异形性的乳头状瘤应被切除。偶然发现的乳头状瘤不需要切除。
高催乳素血症通过药物或手术切除垂体瘤来治疗。肝脏疾病根据具体疾病进行适当治疗。
关键点
乳头排液大部分是良性病变。
双侧多导管隐血实验阴性排液通常是良性且多为内分泌因素引起。
自发的单侧排放要求进行诊断测试;这种类型的排放可能是癌症，特别是如果它是血性（隐血实验阳性）。
出现乳腺肿块、血性（或隐血实验阳性）排液，或异常乳腺X平片病史或B超异常需要有经验的乳腺外科医师随访。