乳头溢液可发生于未怀孕或哺乳期的妇女，特别是在生育年龄。尽管男性乳头溢液常常为异常，但是绝经后妇女乳头溢液并非均为异常。 自发性单侧乳头溢液无论颜色如何，都被认为是异常的。

乳头溢液(nipple discharge)可以是浆液性的（黄色）、黏液性的（透明或水样）、乳汁状的、血样的，脓性的，多种颜色的及糨糊样或黏液血性（粉红色）。可以表现为自发溢液或认为挤压时。

乳头溢液的病理生理学 乳头溢液可以是乳汁或一些情况下的排液。 非妊娠期或非哺乳期分泌乳汁（溢乳）典型妇女包括：催乳素水平增高，刺激乳腺腺管组织。 但是仅有部分高催乳素血症发展为溢乳。

乳头溢液的病因 大部分情况下，乳头溢乳为良性病变（见表乳头溢液的一些原因）。<10%是由癌症引起的（常是导管内癌或浸润性导管癌）其余可由良性导管疾病（如导管内乳头状瘤，导管扩张、纤维囊性变），内分泌紊乱（例如，垂体肿瘤)，肝脏疾病，乳房脓肿或感染，或使用某些药物引起。这些病因中，乳腺管内乳头状瘤最常见，同样也是不伴有乳腺肿块性血性乳头溢液的主要病因。 表格 乳头溢液的原因 表格

乳头溢液的评估 病史 现病史应包括下述： 分泌物是单侧还是双侧

它的颜色是什么，是带血的还是带血的

它持续多久

无论是自发的还是只有乳头刺激时才发生

无论是 肿块 还是 乳房疼痛 系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括 发热： 乳腺炎 或乳房脓肿

畏寒，便秘或体重增加： 甲状腺功能减退症

闭经，不孕，头痛，视觉障碍： 垂体瘤

腹水 或 黄疸：肝脏疾病 非哺乳期乳腺炎可以是导管周围乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎或结核性乳腺炎。 既往史应包括高催乳素血症的各种病因：慢性肾衰，妊娠，肝功能异常及甲状腺疾病，及不孕史，高血压病史，抑郁症，哺乳期及月经情况、癌症。 应询问特殊药物如引起催乳素分泌的药物如口服避孕药，降压药（甲基多巴、利血平、异搏定），H2-拮抗剂（西咪替丁、雷尼替丁），阿片类药物，多巴胺D2拮抗剂（如很多精神药品包括吩噻嗪及三环抗抑郁药）。 体格检查 体格检查主要是乳房检查。在男性患者中，如果存在男性乳房发育症，则会被注意到。是否对称，皮肤酒窝征，红斑，水肿，乳头及皮肤色泽改变，硬节，溃疡或乳头回缩。触诊乳房是否有结节及腋窝或锁骨上区域是否有淋巴结病。如无自发溢液，乳头周围系统触诊以发现是否有刺激溢液，并且甄别出与溢液相关的特殊部位。 乳头回缩 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY 强光源及放大透镜有助于评估是否乳头溢液是单导管或多导管。 危险信号 以下症状应引起关注： 可触及的乳房肿块或皮肤变化

带血的分泌物

单侧排液

自发排液

年龄≥40

男性 临床表现解析 如果出现肿块或排泄物呈愈创木脂阳性，即使是双侧，也必须考虑癌症。 双侧和/或多导管和愈创木脂阴性的分泌物提示内分泌原因。 出现以下任何情况需要有经验的乳腺外科医生跟进随访： 乳腺肿块

血性（或愈创木隐血试验阳性）溢液

自发的单侧排液

乳房X光检查或乳房超声检查异常史 其他提示表现，见表乳头溢液的一些原因。 辅助检查 如果怀疑内分泌原因，需做下列检查： 催乳素水平

促甲状腺激素(TSH)水平 如果排液隐血实验阳性，需做下列检查： 细胞学检查 如果有可触及的乳房肿块，评估可能包括 超声检查、囊肿抽吸或乳房 X 光检查 如果不是囊块或其他检查不能确诊，而须怀疑乳腺癌，需进行以下项目： 乳房X线 如果成像或细胞学（囊肿抽吸物）结果异常，则进行影像引导活检。 如果乳房X光检查和超声检查不能确定来源，且排泄物是自发的，且来自单个导管或乳房，则评估可能包括 导管造影（乳管的对比增强成像）或图像引导活检

乳头溢液的治疗 乳头溢液需针对病因治疗。如果成像识别出病变，则进行核心针活检。 乳腺癌应酌情治疗。 导管内乳头状瘤是乳头血性溢液的最常见原因，通常在穿刺活检诊断后切除。该程序可防止进一步的乳头溢液，并排除并存癌症的可能性很小。有症状的、可触及的乳头状瘤或伴有异形性的乳头状瘤应被切除。偶然发现的乳头状瘤不需要切除。 高催乳素血症通过药物或手术切除垂体瘤来治疗。肝脏疾病根据具体疾病进行适当治疗。