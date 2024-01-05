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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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乳头溢液

作者：Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

乳头溢液可发生于未怀孕或哺乳期的妇女，特别是在生育年龄。尽管男性乳头溢液常常为异常，但是绝经后妇女乳头溢液并非均为异常。 自发性单侧乳头溢液无论颜色如何，都被认为是异常的。

乳头溢液(nipple discharge)可以是浆液性的（黄色）、黏液性的（透明或水样）、乳汁状的、血样的，脓性的，多种颜色的及糨糊样或黏液血性（粉红色）。可以表现为自发溢液或认为挤压时。

乳头溢液的病理生理学

乳头溢液可以是乳汁或一些情况下的排液。

非妊娠期或非哺乳期分泌乳汁（溢乳）典型妇女包括：催乳素水平增高，刺激乳腺腺管组织。 但是仅有部分高催乳素血症发展为溢乳。

乳头溢液的病因

大部分情况下，乳头溢乳为良性病变（见表乳头溢液的一些原因）。<10%是由癌症引起的（常是导管内癌或浸润性导管癌）其余可由良性导管疾病（如导管内乳头状瘤，导管扩张、纤维囊性变），内分泌紊乱（例如，垂体肿瘤)，肝脏疾病，乳房脓肿或感染，或使用某些药物引起。这些病因中，乳腺管内乳头状瘤最常见，同样也是不伴有乳腺肿块性血性乳头溢液的主要病因。

表格
表格

乳头溢液的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

良性乳房疾病

导管内乳头状瘤（最常见病因）

单侧血性（或隐血实验阳性）或血样分泌物

检查有无乳房肿块

乳腺导管扩张

单侧性或常常为双侧性（或愈创木隐血实验阳性），血样或多色（脓性，灰色，或乳汁样）分泌物

检查有无乳房肿块

纤维囊性改变

肿块，常常橡皮样，柔软，通常发生在绝经前妇女

可能是浆液性，绿色或白色分泌物

既往有其它肿块史

检查有无乳房肿块

脓肿或感染

急性发作出现疼痛，柔软，或红斑

经常发烧

脓肿形成时，柔软肿块伴脓性分泌物

临床评估

如果治疗后仍有分泌物，应检查有无乳房肿块

乳腺癌

通常，导管内癌或浸润性导管癌

可扪及明显肿块，有皮肤改变，或淋巴结肿大

有时伴血性或愈创木隐血实验阳性分泌物

如果怀疑是乳腺癌， 乳房肿块的评估

高泌乳素血症

许多原因（如垂体瘤、甲状腺功能减退症、某些药物 -见表高泌乳素血症的病因

常为双侧性，乳汁样而非血性，累及多导管，没有肿块

可能伴有月经异常和闭经

如果垂体病变是病因，可能有中枢系统肿瘤的症状（视野改变，头痛）或其他内分泌疾病的症状

催乳素水平，TSH，药物使用情况

如果催乳素和TSH水平升高，做头颅MRI

CNS =中枢神经系统； MRI =磁共振成像； 促甲状腺激素 = 促甲状腺激素。

乳头溢液的评估

病史

现病史应包括下述：

  • 分泌物是单侧还是双侧

  • 它的颜色是什么，是带血的还是带血的

  • 它持续多久

  • 无论是自发的还是只有乳头刺激时才发生

  • 无论是 肿块 还是 乳房疼痛

系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括

非哺乳期乳腺炎可以是导管周围乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎或结核性乳腺炎。

既往史应包括高催乳素血症的各种病因：慢性肾衰，妊娠，肝功能异常及甲状腺疾病，及不孕史，高血压病史，抑郁症，哺乳期及月经情况、癌症。 应询问特殊药物如引起催乳素分泌的药物如口服避孕药，降压药（甲基多巴、利血平、异搏定），H2-拮抗剂（西咪替丁、雷尼替丁），阿片类药物，多巴胺D2拮抗剂（如很多精神药品包括吩噻嗪及三环抗抑郁药）。

体格检查

体格检查主要是乳房检查。在男性患者中，如果存在男性乳房发育症，则会被注意到。是否对称，皮肤酒窝征，红斑，水肿，乳头及皮肤色泽改变，硬节，溃疡或乳头回缩。触诊乳房是否有结节及腋窝或锁骨上区域是否有淋巴结病。如无自发溢液，乳头周围系统触诊以发现是否有刺激溢液，并且甄别出与溢液相关的特殊部位。

强光源及放大透镜有助于评估是否乳头溢液是单导管或多导管。

危险信号

以下症状应引起关注：

  • 可触及的乳房肿块或皮肤变化

  • 带血的分泌物

  • 单侧排液

  • 自发排液

  • 年龄40

  • 男性

临床表现解析

如果出现肿块或排泄物呈愈创木脂阳性，即使是双侧，也必须考虑癌症。

双侧和/或多导管和愈创木脂阴性的分泌物提示内分泌原因。

出现以下任何情况需要有经验的乳腺外科医生跟进随访：

  • 乳腺肿块

  • 血性（或愈创木隐血试验阳性）溢液

  • 自发的单侧排液

  • 乳房X光检查或乳房超声检查异常史

其他提示表现，见表乳头溢液的一些原因

辅助检查

如果怀疑内分泌原因，需做下列检查：

  • 催乳素水平

  • 促甲状腺激素(TSH)水平

如果排液隐血实验阳性，需做下列检查：

  • 细胞学检查

如果有可触及的乳房肿块，评估可能包括

  • 超声检查、囊肿抽吸或乳房 X 光检查

如果不是囊块或其他检查不能确诊，而须怀疑乳腺癌，需进行以下项目：

  • 乳房X线

如果成像或细胞学（囊肿抽吸物）结果异常，则进行影像引导活检。

如果乳房X光检查和超声检查不能确定来源，且排泄物是自发的，且来自单个导管或乳房，则评估可能包括

  • 导管造影（乳管的对比增强成像）或图像引导活检

乳头溢液的治疗

乳头溢液需针对病因治疗。如果成像识别出病变，则进行核心针活检。

乳腺癌应酌情治疗。

导管内乳头状瘤是乳头血性溢液的最常见原因，通常在穿刺活检诊断后切除。该程序可防止进一步的乳头溢液，并排除并存癌症的可能性很小。有症状的、可触及的乳头状瘤或伴有异形性的乳头状瘤应被切除。偶然发现的乳头状瘤不需要切除。

高催乳素血症通过药物或手术切除垂体瘤来治疗。肝脏疾病根据具体疾病进行适当治疗。

关键点

  • 乳头排液大部分是良性病变。

  • 双侧多导管隐血实验阴性排液通常是良性且多为内分泌因素引起。

  • 自发的单侧排放要求进行诊断测试;这种类型的排放可能是癌症，特别是如果它是血性（隐血实验阳性）。

  • 出现乳腺肿块、血性（或隐血实验阳性）排液，或异常乳腺X平片病史或B超异常需要有经验的乳腺外科医师随访。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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