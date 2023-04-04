催乳素瘤是由垂体中的催乳素组成的非癌性肿瘤。泌乳素瘤最常见的症状是溢乳。诊断依据催乳素测定和影像检查。诊断依据催乳素测定和影像检查。治疗方法为用多巴胺促效剂抑制肿瘤，有时则切除或毁坏腺瘤。
溢乳涉及乳腺的分泌。参见 乳头溢液。
泌乳素瘤的病因
催乳素腺瘤是由催乳素分泌腺瘤组成的非癌性肿瘤。催乳素由占腺垂体约30%的催乳素细胞产生。在人类，催乳素的主要功能是刺激乳汁分泌。催乳素是垂体肿瘤最常见的过量产生的激素。与其他垂体前叶激素不同，催乳素主要通过抑制 多巴胺来调节，而非通过外周激素的负反馈来调节。
乳溢症通常由分泌催乳素的垂体腺瘤（催乳素瘤）引起 但也可能由任何原因引起的高催乳素血症引起（见表高催乳素血症的原因）。在女性中，大多数肿瘤为微腺瘤（直径<10mm），但有一小部分在诊断时即为大腺瘤（>10mm）。微腺瘤在男性中的发生率要低得多，这可能是因为后来才发现；然而，由于尚不清楚的原因，泌乳素分泌性腺瘤的生长更具侵略性，并引起更严重的占位效应症状（例如头痛或视觉不适），男性与激素缺乏相关的症状更少。无功能性垂体瘤如压迫垂体柄，则能减少多巴胺的作用，增加泌乳素水平。多巴胺能抑制泌乳素分泌。
高催乳素血症和乳溢症也可由某些药物引起，包括吩噻嗪、一些其他类的抗精神病药物、某些抗高血压药（特别是甲基多巴和维拉帕米），以及阿片类药物。原发性 甲状腺功能减退 也能引起高催乳素血症和乳溢症，这是因为促甲状腺素释放激素分泌增多，能使促甲状腺素（TSH）和催乳素二者都增高。由于泌乳素的肾脏清除受损导致肾功能不全，循环中泌乳素水平可能会升高。乳头刺激和怀孕是催乳素分泌增加的生理原因。高催乳素血症可能通过抑制促性腺激素释放激素（GnRH）释放或作用于垂体促性腺激素而与促性腺激素缺乏症和性腺功能减退相关（见表 高泌乳素血症的原因)。
高催乳素血症的病因
病因
举例
生理性
婴儿早期（3个月内）
摄食
乳头乳头刺激（包括男性和女性）
妊娠
产后
性交（有些妇女）
睡眠
应激
下丘脑病变
脑外伤
下丘脑肿瘤
特发性 乳溢症（推测由多巴胺分泌异常引起）
非肿瘤性下丘脑浸润： 结节病，结核，Langerhans细胞组织细胞增多症
脑炎后
垂体疾病
分泌催乳素的垂体腺瘤
手术切断垂体柄与其他原因引起的垂体柄损伤
肿瘤压迫垂体柄
其他内分泌疾病
原发性 甲状腺功能减退
其他系统疾病
催乳素异位分泌：支气管癌（非鳞状上皮细胞癌，大多数为未分化小细胞癌）
肾上腺样瘤
肝病
胸壁损伤
手术瘢痕
外伤
肿瘤
药理性
抗高血压药：α-甲基多巴、阿替洛尔、可乐定、拉贝洛尔、利血平、维拉帕米
H2-拮抗剂
口服避孕药和雌激素
阿片类
精神药物，例如苯甲酰胺（甲氧氯普胺、舒必利）、丁苯酮（氟哌啶醇）、吩噻嗪、三环类药物和一些其他抗抑郁药
促甲状腺素释放激素
Data from Rebar RW: Practical evaluation of hormonal status.In Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology and Clinical Management, edited by SSC Yen and RB Jaffe.Philadelphia, WB Saunders Company, 1978, p.493.
催乳素瘤的症状和体征
泌乳异常并没有从量上加以定义；这是一种不适当的，持续的，使人烦恼的乳汁流溢。与用手按压后乳汁流出相比，自发性泌乳比较少见。乳汁是白色的，当用显微镜检查样品时可以看到脂肪球。患乳溢症的妇女常有闭经或月经过少。患乳溢症和闭经的妇女也可有 雌激素缺乏的症状与体征，包括性交困难和性欲减退，因为高催乳素抑制了黄体生成素和卵泡刺激素的脉冲性释放。但是 雌激素 的分泌可以正常，一些高催乳素血症妇女可有雄激素过多的体征，包括多毛症。除闭经外，高催乳素血症还可引起其他类型的月经不调，如排卵减少，黄体功能失调。
男性患有分泌催乳素的垂体肿瘤时，典型的症状为头痛或视物困难。约2/3男性患者丧失性欲， 勃起困难。
泌乳素瘤的诊断
催乳素水平
甲状腺素（T4）和促甲状腺激素（TSH）水平
CT或MRI检查
溢乳的诊断由垂体催乳素瘤引起的乳溢症主要根据血催乳素增高（通常高于正常值5倍，有时可能更高）。 当催乳素水平升高到模棱两可的范围时，病灶大小对药物治疗的反应可以帮助确认诊断。一般说来，催乳素的水平和垂体瘤的大小相关，因而可用为随访患者时的观察指标。垂体无功能瘤引起的泌乳素水平升高通常不超过正常上限的3至4倍。1项研究使用了 多巴胺 激动剂来帮助鉴别泌乳素瘤与垂体无功能瘤。治疗后，这两种类型的泌乳素水平均降低。泌乳素瘤的病灶变小，垂体无功能瘤的大小没有变化。
在高催乳素血症妇女中，血清促性腺激素和雌二醇可低于正常或在正常范围内，而男性的睾酮水平可能较低。如TSH不高，可排除原发性甲状腺功能减退。在已知垂体瘤的情况下，应测量TSH和游离甲状腺素水平，以评估 可能的中枢性甲状腺功能减退症。
MRI 是识别微腺瘤的首选方法。 当 MRI 有禁忌或不可用时，可以使用高分辨率 CT。 所有垂体大腺瘤患者和任何只选择接受监测观察的患者都shi'yong视野检查。
泌乳素瘤的治疗
治疗方案取决于性别、病因、症状及其他因素
当有指征时，初始治疗通常是 多巴胺 激动剂
微腺瘤
微泌乳素瘤 可以通过多种方式处理。如患者无症状，催乳素<100mcg/L(4,348 pmol/L)，CT或MRI扫描结果正常，或患者仅为微腺瘤，可先观察；血清催乳素常在数年内恢复正常。如患者有高催乳素血症，应每季度测定催乳素，每年进行蝶鞍部位MRI或CT检查至少持续两年。以后，如催乳素水平没有上升，鞍部影像检查的次数可减少。
女性接受治疗的指征包括
有怀孕打算
闭经或严重的月经稀发（由于骨质疏松症的风险增加）
多毛症
性欲
溢乳
在男性, 溢乳很少严重到需要治疗。治疗的指征包括：
性腺功能减退症（由于骨质疏松症风险增加）
勃起功能障碍
性欲
不育
开始男女tong'zhi时通常使用多巴胺促效剂如溴隐亭（1.25～5mg口服，一天2次），硫丙麦角林（0.05～0.25mg口服，每天1次或一天2次），或用长效制剂卡麦角林（0.25～1.0mg口服，每周1次或2次）。 卡麦角林是首选的治疗方法，因为它比溴隐亭更容易耐受（不良反应频率更低）并且更有效。 试图怀孕的妇女应在妊娠试验结果呈阳性时停止使用卡麦角林或溴隐亭。
Quinagolide是一种非麦角衍生物类 多巴胺 激动剂，也可用于治疗高泌乳素血症。起始剂量为每日口服1次，每次25mcg。7天后可以调整剂量，常用的维持量是75mcg/日(可每周增加75 - 150 mcg，最大剂量600mcg/天）。喹高利特不能用于孕妇。
同时伴发性腺功能减退的患者不使用多巴胺 激动剂疗法，可以用雌激素（有或没有 孕激素，视情况而定）或睾酮治疗。微腺瘤女性患者，其临床雌激素水平低或 雌二醇水平低，可给予外源性雌激素。 外源性雌激素不太可能导致肿瘤扩大。
大腺瘤
患者 大腺瘤 一般应首先治疗 多巴胺 激动剂，即使在具有侵袭和视交叉压迫的大肿瘤的情况下。 多巴胺 激动剂通常会使分泌催乳素的肿瘤缩小。 尽管催乳素水平会降低，但多巴胺激动剂不会使无功能的肿瘤萎缩，导致垂体柄受压。如果催乳素水平下降，肿瘤压迫的症状和体征缓解，可能不再需要其他治疗。除了多巴胺激动剂外，较大的垂体无功能瘤还需要其他治疗，通常是外科手术。虽然多巴胺受体激动剂治疗通常需要长期持续，催乳激素分泌肿瘤有时会缓解，无论是自发或者辅助药物治疗。因此，有时候，多巴胺受体激动剂可以停止即使无肿瘤复发或催乳素水平上升；微腺瘤缓解比腺瘤更容易。怀孕后也更容易缓解。
高剂量的多巴胺受体激动剂，特别是cabergoline和pergolide，被认为是造成一些 帕金森氏症患者心脏瓣膜病的原因。 评估较低剂量的研究 多巴胺 用于高催乳素血症的激动剂尚未证明会增加心脏瓣膜病的风险，但应与患者讨论这种可能性，并应考虑超声心动图监测，尤其是当使用剂量 > 3 mg 每周时。 溴隐亭或非麦角碱衍生的多巴胺受体激动剂风险较小。多巴胺激动剂用于高泌乳素血症时，有时可导致行为与精神异常，表现为冲动行为，偶可出现精神症状，需要重视。
手术是对多巴胺 激动剂耐药或不能耐受药物治疗的肿瘤患者的二线治疗方法。
放射治疗只应用于病情进展，用其他方法不能控制的患者。放疗后数年，常出现垂体功能减退。应终身定期检查内分泌功能和蝶鞍形态，每年一次。
治疗孕期患者
女人应该停下来 多巴胺 在妊娠试验结果呈阳性时使用激动剂（卡麦角林或溴隐亭），因为不再需要降低催乳素水平，并且临床上显着的垂体瘤生长的风险很小。停止用药可以使泌乳素水平在怀孕期间自然升高。然而，如果肿瘤是浸润性的或邻接视交叉，则在整个妊娠期间继续多巴胺激动剂治疗可能需要谨慎。在怀孕期间，大约 30% 的大腺瘤会增大；正常垂体组织扩张。如果患者有肿瘤扩张的临床证据（头痛和/或视野丧失），并经MRI证实扩大，则应重新开始多巴胺激动剂能治疗。内分泌学会指南建 (1) 议使用溴隐亭，但许多专家使用卡麦角林，尤其是在怀孕前使用卡麦角林，没有证据表明对胎儿或母亲有不良后果。
治疗参考文献
1.Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, et al: Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.J Clin Endocrinol Metab 96(2): 273–288, 2011.
关键点
溢乳是泌乳素瘤最常见的症状。
最常见的原因是垂体瘤，此外，许多药物，内分泌疾病，下丘脑病变，或其它病症也可能引起溢乳。
测量催乳素水平，完善中枢神经系统影像学检查，寻找致病肿瘤。
对于泌乳素微腺瘤，可予 多巴胺 激动剂口服。
对于大腺瘤，给出 多巴胺 激动剂并在药物无法达到治疗目标时考虑手术消融或有时放疗。
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