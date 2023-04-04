催乳素腺瘤是由催乳素分泌腺瘤组成的非癌性肿瘤。催乳素由占腺垂体约30%的催乳素细胞产生。在人类，催乳素的主要功能是刺激乳汁分泌。催乳素是垂体肿瘤最常见的过量产生的激素。与其他垂体前叶激素不同，催乳素主要通过抑制 多巴胺来调节，而非通过外周激素的负反馈来调节。

乳溢症通常由分泌催乳素的垂体腺瘤（催乳素瘤）引起 但也可能由任何原因引起的高催乳素血症引起（见表高催乳素血症的原因）。在女性中，大多数肿瘤为微腺瘤（直径<10mm），但有一小部分在诊断时即为大腺瘤（>10mm）。微腺瘤在男性中的发生率要低得多，这可能是因为后来才发现；然而，由于尚不清楚的原因，泌乳素分泌性腺瘤的生长更具侵略性，并引起更严重的占位效应症状（例如头痛或视觉不适），男性与激素缺乏相关的症状更少。无功能性垂体瘤如压迫垂体柄，则能减少多巴胺的作用，增加泌乳素水平。多巴胺能抑制泌乳素分泌。

高催乳素血症和乳溢症也可由某些药物引起，包括吩噻嗪、一些其他类的抗精神病药物、某些抗高血压药（特别是甲基多巴和维拉帕米），以及阿片类药物。原发性 甲状腺功能减退 也能引起高催乳素血症和乳溢症，这是因为促甲状腺素释放激素分泌增多，能使促甲状腺素（TSH）和催乳素二者都增高。由于泌乳素的肾脏清除受损导致肾功能不全，循环中泌乳素水平可能会升高。乳头刺激和怀孕是催乳素分泌增加的生理原因。高催乳素血症可能通过抑制促性腺激素释放激素（GnRH）释放或作用于垂体促性腺激素而与促性腺激素缺乏症和性腺功能减退相关（见表 高泌乳素血症的原因)。