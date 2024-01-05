乳腺肿块（乳房肿块）

乳房肿块（隆起）可能是病人偶然发现的，也可能是在乳房自我检查时发现的，也可能是临床医生在体检时发现的。
肿块无痛或伴有疼痛并有时伴有 乳头排液 或皮肤改变。
乳房肿块的病因
必须评估所有乳腺肿块以排除 乳腺癌，但大多数是非恶性的。最常见的病因包括：
纤维囊性改变
纤维腺瘤
纤维囊性变（以前称为乳腺纤维囊性疾病）是指非增殖性病变，包括乳腺囊肿和非特异性肿块（通常位于乳房的上外侧部分）；这些发现可能单独出现，也可能同时出现。乳房有结节,质地致密,触诊时常常感觉疼痛。乳房可能会感到沉重且不舒服。女性可能会感到乳房灼痛。纤维囊性改变是最常见的乳腺症状的原因。绝经后症状趋于消退。
雌激素和孕激素的复刺激可能有助于纤维囊性变的发展，这在初潮早期、>30岁首次活产或未经产的女性中更为常见。纤维囊性变与癌症风险增加无关。
纤维腺瘤 通常是光滑，圆润，活动的，无痛性肿块;它们可能会被误认为是癌症。纤维腺瘤往往好发于生育年龄妇女，随着时间的推移可能会缩小。单纯性纤维腺瘤 似乎没有增加乳腺癌的风险。复杂性纤维腺瘤 与乳腺癌风险略有增加有关（1）。青少年纤维腺瘤是发生于青少年的一种变异型，与老年女性的纤维腺瘤不同，这些纤维腺瘤会随着时间的推移继续生长。
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乳腺感染（乳腺炎）引起疼痛，红斑和肿胀，一个脓肿可产生一个孤立的肿块。产后乳腺炎病原体多为金黄色葡萄球菌，可引起大面积炎症和乳腺痛，有时形成脓肿。感染很少见，除非在产后或穿透性外伤时。也可发生在胸部手术后。若感染在其他情况下发生，应立即检查有无潜在的乳腺癌。良性非哺乳期乳腺炎的类型有导管周围乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎和结核性乳腺炎（见 肺外结核);这些类型主要发生在年轻女性身上。
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乳腺囊肿常在停止哺乳后的6～10个月发生，表现为圆形、活动度好、充满乳汁的囊肿。这种囊肿很少发生感染。
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各种类型的癌都可表现为肿块。
病因参考文献
1.Nassar A, Visscher DW, Degnim AC, et al: Complex fibroadenoma and breast cancer risk: a Mayo Clinic Benign Breast Disease Cohort Study. Breast Cancer Res Treat 153(2):397-405, 2015.doi:10.1007/s10549-015-3535-8
乳腺肿物的评估
病史
现病史应包括肿块存在的时间、大小是否恒定或变化，以及肿块是否疼痛。应询问既往是否出现肿块及其结局。
系统回顾应确定是否存在乳头溢液，如果存在，则明确是单侧的、自发的还是仅仅是对乳房操作的反应，以及是清澈的、乳白色的还是带血的。 应注意晚期乳腺癌的体征（如：体重减少，乏力，骨头痛）。
既往史应包括 乳腺癌高危因素，包括既往乳腺癌病史，30岁之前接受胸部放疗史（如霍奇金淋巴瘤）。 注意一级亲属（母亲，姐妹，女儿）乳腺癌家族史，如果有家族史，是否携带乳腺癌相关基因tu'b，BRCA1或BRCA2。
体格检查
检查乳腺周围组织。检查肿块表面皮肤是否改变，乳头内翻（收缩）和乳头溢液。皮肤变化可能包括红斑、湿疹、水肿或凹陷（有时称为橘皮）。
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触诊肿块的大小、压痛、一致性（即，硬或软、光滑或不规则）、边界（清晰或不清晰）和移动性（无论其感觉是否自由移动或固定在皮肤或胸壁上）。
检查腋窝，锁骨上及锁骨下区域是否有肿块及腺病。
危险信号
须注意以下特殊体征：
肿块固定于皮肤或胸壁
坚硬如石，不规则肿块
酒窝征
增厚，皮肤红斑
血性或自发性乳头溢液
不光滑或固定于腋窝淋巴结
临床表现解析
年轻妇女出现疼痛、触痛、有弹性的肿块和以前有过类似病史者，常提示有纤维囊性变。
红斑常提示癌。然而良恶性肿瘤的表现以及高危因素常有相当一部分是重出于这个原因，由于无法识别癌症会产生严重后果，患者需要进行检测以更明确地排除乳腺癌。
检查
医师首先应区分实性和囊性肿块，因为囊性肿块很少为恶性的。通常，首先进行超声检查。可能会吸出呈囊性的病变（例如，当它们引起症状时）。
从囊肿抽吸的液体被送去细胞学检查，如果
这是混浊或严重血性。
抽取极少量积液
穿刺抽吸之后仍有肿块。
如果存在这些发现，则进行乳房 X 线摄影，然后进行成像引导的核心针活检。
患者需要在4~8周后复查。如果囊肿触知不明显，则是良性的。如果囊肿复发了，需要重新穿刺抽吸，任何吸出来的液体不管外观如何都需要送细胞学检查。囊肿第三次复发或第一次抽吸后肿块一直存在（即使细胞学检查阴性）都应该进行活检。
用乳房 X 线摄影术评估实性肿块，然后使用成像引导的核心针 活检。 如果由于病变太靠近皮肤或胸壁而无法进行影像引导活检，如果患者无法保持针刺活检所需的位置，或者如果患者更喜欢手术活检，则进行手术活检。
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乳房肿块的治疗
乳房肿块的治疗需针对病因。
如果纤维腺瘤在长大或引起症状应该切除。纤维腺瘤通常可以通过手术切除，或者如果<3 cm，在患者接受局部麻醉后冷冻消融，但纤维腺瘤经常复发。美国乳腺外科医师协会建议，如果腺瘤具有以下任何特征，则应切除：基质有丝分裂、基质过度生长、核多形性、碎裂或脂肪组织浸润（1）。乳腺纤维腺瘤尚未切除的患者应定期进行检查了解纤维腺瘤的变化。有多个确定为良性的纤维瘤的患者可能不愿意将后发的切除。由于幼年纤维腺瘤容易生长，因此仅仅因为其体积增大就应将其切除。
应用对乙酰氨基芬、非甾体抗炎药（NSAIDs）和使用运动防护乳罩避免外伤可以缓解纤维囊性变的症状。月见草胶囊可能在某种程度上是有效的。
一个 乳突 通常在抽吸后解决。
乳腺癌 被适情况处理。
治疗参考文献
1.The American Society of Breast Surgeons: Consensus guideline on concordance assessment of image-guided breast biopsies and management of borderline or high-risk lesions; 2016.访问日期：2023 年 12 月 18 日。
关键点
大部分乳腺肿块并非癌症。
乳腺肿块通常首先通过超声检查进行评估。
如果液体混浊或血性、获得的液体很少或肿块没有消退，则需要进一步评估囊性肿块。
实性肿块通过乳房X线照相术和活检进行评估。