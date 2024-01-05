乳腺肿块（乳房肿块）

必须评估所有乳腺肿块以排除 乳腺癌，但大多数是非恶性的。最常见的病因包括：

纤维囊性改变

纤维腺瘤

纤维囊性变（以前称为乳腺纤维囊性疾病）是指非增殖性病变，包括乳腺囊肿和非特异性肿块（通常位于乳房的上外侧部分）；这些发现可能单独出现，也可能同时出现。乳房有结节,质地致密,触诊时常常感觉疼痛。乳房可能会感到沉重且不舒服。女性可能会感到乳房灼痛。纤维囊性改变是最常见的乳腺症状的原因。绝经后症状趋于消退。

雌激素和孕激素的复刺激可能有助于纤维囊性变的发展，这在初潮早期、>30岁首次活产或未经产的女性中更为常见。纤维囊性变与癌症风险增加无关。

纤维腺瘤 通常是光滑，圆润，活动的，无痛性肿块;它们可能会被误认为是癌症。纤维腺瘤往往好发于生育年龄妇女，随着时间的推移可能会缩小。单纯性纤维腺瘤 似乎没有增加乳腺癌的风险。复杂性纤维腺瘤 与乳腺癌风险略有增加有关（1）。青少年纤维腺瘤是发生于青少年的一种变异型，与老年女性的纤维腺瘤不同，这些纤维腺瘤会随着时间的推移继续生长。

乳房肿块（纤维腺瘤） 图片 GIRAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

乳腺感染（乳腺炎）引起疼痛，红斑和肿胀，一个脓肿可产生一个孤立的肿块。产后乳腺炎病原体多为金黄色葡萄球菌，可引起大面积炎症和乳腺痛，有时形成脓肿。感染很少见，除非在产后或穿透性外伤时。也可发生在胸部手术后。若感染在其他情况下发生，应立即检查有无潜在的乳腺癌。良性非哺乳期乳腺炎的类型有导管周围乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎和结核性乳腺炎（见 肺外结核);这些类型主要发生在年轻女性身上。

乳腺肿块 图片 MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

乳腺囊肿常在停止哺乳后的6～10个月发生，表现为圆形、活动度好、充满乳汁的囊肿。这种囊肿很少发生感染。

乳房肿块（乳腺癌） 图片 DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

各种类型的癌都可表现为肿块。