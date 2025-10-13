步态失调的治疗
常见问题
治疗
注释
骨骼结构
由于胸椎压缩性骨折或姿势不良引起的驼背姿势
胸部伸展、肩部旋转、收下巴练习
预防新发骨折的骨质疏松症治疗
压缩性骨折可以通过X线诊断，骨质疏松通过骨密度测试诊断
腿长差异
脚跟抬起
通常，后跟提升矫正并非百分之百有效。
严重的膝内翻或外翻
矫形器，支具，加强股四头肌力量
应该查阅膝关节置换标准
足部异常或疼痛
拇外翻（拇趾囊肿）
纵弓消失
矫形器、足部护理、定制鞋
使用单丝尼龙测试足底神经病变，始终用于检测足底溃疡的风险。
关节的活动范围
髋关节内旋减少
伸展内收肌，加强外展肌
试图通过拉伸来增加内旋通常效果不佳，但可能有助于防止活动范围进一步受限。
髋关节伸展减少
伸展臀部屈肌，加强臀部伸肌
俯卧、弓背和伸展髋部通常是推荐的动作。
踝关节背屈减少
伸展小腿肌肉
降低高跟鞋鞋跟高度
拇僵症（大脚趾背屈消失）
足部或骨科转诊
应考虑使用矫形器。
肌肉力量
髋关节伸展薄弱
椅子起身练习
椅子起身测试可帮助诊断
膝关节伸展薄弱
椅子起立练习、踝部负重沙袋的膝关节伸展、深蹲
椅子起身测试可帮助诊断
踝关节跖屈无力
脚跟上抬（利用自身体重）
为了增加脚跟抬高时的阻力，患者可以穿负重背心、背包或腰带；他们可能需要靠墙稳定自己。
踝关节背屈薄弱
肌肉强化（例如，踮脚尖），踝足矫形器用于足下垂
在患者的跖骨上放置沙包。为确保安全，患者背靠墙壁，踮起脚跟（即脚趾离地）。
髋关节外展薄弱
使用踝部负重进行髋关节外展，侧卧于地面
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感觉系统
Romberg测试闭眼时，位置感或平衡下降或受损
穿合适的鞋
需检查维生素B12水平。
Semmes-Weinstein单丝测试时，足底触觉下降或受损
穿合适的鞋
评估糖尿病和酒精使用情况，若无相关因素，可考虑进行神经传导研究。
头晕或眩晕
参见头晕和眩晕：治疗
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运动控制/平衡
串联站立或单腿站立< 5秒，或360度转身°（左右双向）需> 10步，或患者在转身过程中出现不稳
平衡训练包括静态和动态平衡，太极拳或类似的活动
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前倾
运动迟缓
腿部张力增高
帕金森病的迹象
物理治疗训练为保持或改善运动控制/平衡
帕金森病的评估.
CT或MRI检测有无腔隙性脑梗塞，小脑改变以及脑白质病
身体和心血管健康
由于体位性低血压造成的头晕
检查有无药物因素，穿弹力袜
乏力、气短，不能以平常的速度行走> 300m
常规行走训练
需要评价患者有无心绞痛、心力衰竭、肺部疾病和间歇性跛行。
测量6分钟步行距离。