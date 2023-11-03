胫后肌腱病和胫后肌腱炎

胫后肌腱病，是指胫后肌腱退行性病变，是导致内踝后方疼痛的最常见病因。
胫后肌腱位于内踝后方。退行性变是由长期存在的生物力学问题引起的，如过度内旋(常发生在肥胖人群中)、后足外翻或慢性腱鞘炎。后足跗骨联合会造成僵硬的扁平足畸形并限制胫骨后肌腱的功能。
腱鞘的腱鞘炎始于急性炎症。肌腱病变可由原发性炎症性疾病引起，例如类风湿性关节炎 或痛风。
(参见足和踝部疾病概述。）
症状和体征
早期，患者偶尔感到内踝后方疼痛。随时间延长，疼痛逐渐加剧，并伴有内踝后方的痛性肿胀。正常的站立、行走以及足趾站立也变得困难。 一旦肌腱断裂（例如慢性肌腱变性患者），可立刻出现足部变平（足弓塌陷）以及向足底延伸的疼痛。
在没有破裂的慢性肌腱变性的情况下，内侧柱（弓）高度逐渐降低。跟腱的拉力发生改变并产生后足外翻，进而导致距下关节的退行性变化并发展为关节炎。后期，踝关节会因后足外翻畸形而发生关节炎改变。
腱鞘炎的疼痛通常更急剧，可感到沿着内踝的肌腱增厚肿胀。
诊断
临床评估
射线照片
MRI
临床诊断胫骨后肌腱炎和腱鞘炎。在足内翻、跖屈时触诊该肌腱常引发疼痛。用脚趾站立时常有疼痛感，但当该肌腱撕裂或严重丧失功能时则不能完成。内踝后方胫后肌腱的压痛和肿胀提示有腱鞘炎。单侧足弓塌陷伴内踝凸出，及前掌外展（多足趾畸形）特别提示为进展的肌腱病变，需要进一步排查跟腱断裂。
Image courtesy of James C.Connors, DPM.
可以进行放射线检查以排除导致踝关节内侧疼痛的其他结构异常（例如，舟骨，一种可能出现症状的副骨）。此外，晚期肌腱病可导致足弓塌陷，在X光片上显示足弓高度降低以及距下关节、距舟关节、舟楔状关节和/或跟骰关节的关节排列不良。跟骨倾斜角消失，距骨倾斜角变平。由于跟骨外翻，距下关节变窄。
MRI或超声可用来明确肌腱周积液（提示腱鞘炎）或慢性肌腱退行性变的范围，或肌腱炎合并的肌腱断裂。
治疗
矫正器及支具或手术治疗
如果要恢复正常功能，则胫骨后肌腱完全断裂需要手术治疗。对于年轻活跃患者的急性撕裂，手术治疗尤其重要。
保守治疗包括使用经过加深的足跟杯改良的矫形器以及适当的内侧楔入或在不太严重的病理情况下张贴，以机械方式减轻肌腱的负荷。在更严重的病理情况下，需要使用定制模制的脚踝和足部支撑来延长腿部以增加稳定性。
皮质类固醇注射剂会加快退化过程（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。
对于腱鞘炎，休息和积极的抗炎治疗是有必要的。