胫后肌腱病和胫后肌腱炎

胫后肌腱病，是指胫后肌腱退行性病变，是导致内踝后方疼痛的最常见病因。

胫后肌腱位于内踝后方。退行性变是由长期存在的生物力学问题引起的，如过度内旋(常发生在肥胖人群中)、后足外翻或慢性腱鞘炎。后足跗骨联合会造成僵硬的扁平足畸形并限制胫骨后肌腱的功能。

腱鞘的腱鞘炎始于急性炎症。肌腱病变可由原发性炎症性疾病引起，例如类风湿性关节炎 或痛风。

(参见足和踝部疾病概述。）

症状和体征 早期，患者偶尔感到内踝后方疼痛。随时间延长，疼痛逐渐加剧，并伴有内踝后方的痛性肿胀。正常的站立、行走以及足趾站立也变得困难。 一旦肌腱断裂（例如慢性肌腱变性患者），可立刻出现足部变平（足弓塌陷）以及向足底延伸的疼痛。 在没有破裂的慢性肌腱变性的情况下，内侧柱（弓）高度逐渐降低。跟腱的拉力发生改变并产生后足外翻，进而导致距下关节的退行性变化并发展为关节炎。后期，踝关节会因后足外翻畸形而发生关节炎改变。 腱鞘炎的疼痛通常更急剧，可感到沿着内踝的肌腱增厚肿胀。

诊断 临床评估

射线照片

MRI 临床诊断胫骨后肌腱炎和腱鞘炎。在足内翻、跖屈时触诊该肌腱常引发疼痛。用脚趾站立时常有疼痛感，但当该肌腱撕裂或严重丧失功能时则不能完成。内踝后方胫后肌腱的压痛和肿胀提示有腱鞘炎。单侧足弓塌陷伴内踝凸出，及前掌外展（多足趾畸形）特别提示为进展的肌腱病变，需要进一步排查跟腱断裂。 平足X光检查 图片 Image courtesy of James C.Connors, DPM. 可以进行放射线检查以排除导致踝关节内侧疼痛的其他结构异常（例如，舟骨，一种可能出现症状的副骨）。此外，晚期肌腱病可导致足弓塌陷，在X光片上显示足弓高度降低以及距下关节、距舟关节、舟楔状关节和/或跟骰关节的关节排列不良。跟骨倾斜角消失，距骨倾斜角变平。由于跟骨外翻，距下关节变窄。 MRI或超声可用来明确肌腱周积液（提示腱鞘炎）或慢性肌腱退行性变的范围，或肌腱炎合并的肌腱断裂。 如何检查足部 视频 如何检查脚踝 视频