早期阶段的手腕夹板和镇痛药

手术治疗

在 Kienböck 病的早期阶段，手腕夹板可能会降低月骨的压力，缓解疼痛并可能有助于恢复血液流动。 镇痛药用于治疗疼痛。

金伯克病治疗的目的在于缩短桡骨(1) 或加长尺骨来减轻月骨的压力。替代治疗方法是尝试直接重建月骨血管（例如，在血管蒂上植入血管或骨移植）或间接重建月骨血管（例如，桡骨核心减压）（2， 3）。对于晚期受累的月骨，一些外科医生尝试使用来自膝关节的血管化骨移植物来保存骨骼（4)。

一旦腕关节发生退行性变，一些补救措施（如近端腕骨切除术或腕骨融合术）可能有助于保留某些腕关节的功能。

全腕关节固定术为晚期缓解疼痛的最终方法。非手术治疗很少是有效的。