金伯克病是月骨无菌缺血性坏死病。症状包括腕关节疼痛和压痛。 诊断依据影像学。治疗包括各种外科干预措施。
（参见手部疾病的概述与评估）。
本病最常见于20～45岁的男性，以优势手居多，多见于从事重体力劳动的工人。总的来说，本病相对少见。病因不明。月骨可能最终塌陷，并导致舟状骨的固定旋转及随后发生的腕关节退行性变。
Kienböck病的症状和体征
最初的症状表现为腕关节疼痛，局限在月骨区；患者往往否认外伤史。10%的病例累及双手。 月骨局部触痛，最常见于腕背侧中线。轻度肿胀是可能的。
Kienböck病的诊断
影像学检查
诊断Kienböck疾病MRI和CT检查最敏感；X线平片后期才能发现异常，通常先表现为月骨的硬化，随后为囊性变，碎裂乃至塌陷。
X-ray courtesy of David R.Steinberg, MD.
X-ray courtesy of David R.Steinberg, MD.
中背部腕部疼痛的鉴别诊断包括手腕背侧腱鞘囊肿、滑膜炎、关节炎或伸肌腱炎。
Kienböck病的治疗
早期阶段的手腕夹板和镇痛药
手术治疗
在 Kienböck 病的早期阶段，手腕夹板可能会降低月骨的压力，缓解疼痛并可能有助于恢复血液流动。 镇痛药用于治疗疼痛。
金伯克病治疗的目的在于缩短桡骨(1) 或加长尺骨来减轻月骨的压力。替代治疗方法是尝试直接重建月骨血管（例如，在血管蒂上植入血管或骨移植）或间接重建月骨血管（例如，桡骨核心减压）（2， 3）。对于晚期受累的月骨，一些外科医生尝试使用来自膝关节的血管化骨移植物来保存骨骼（4)。
一旦腕关节发生退行性变，一些补救措施（如近端腕骨切除术或腕骨融合术）可能有助于保留某些腕关节的功能。
全腕关节固定术为晚期缓解疼痛的最终方法。非手术治疗很少是有效的。
治疗参考文献
1.Shin YH, Kim JK, Han M, et al: Comparison of long-term outcomes of radial osteotomy and nonoperative treatment for Kienböck disease: a systematic review.J Bone Joint Surg 100(14):1231-1240, 2018.doi: 10.2106/JBJS.17.00764.
2.Afshar A, Eivaziatashbeik K: Long-term clinical and radiological outcomes of radial shortening osteotomy and vascularized bone graft in Kienböck disease.J Hand Surg Am 38(2):289-296, 2013.doi: 10.1016/j.jhsa.2012.11.016.
3.Illarramendi AA, De Carli P: Radius decompression for treatment of kienböck disease. Tech Hand Up Extrem Surg.2003;7(3):110-113.doi:10.1097/00130911-200309000-00007
4.Bürger HK, Windhofer C, Gaggl AJ, et al: Vascularized medial femoral trochlea osteochondral flap reconstruction of advanced Kienböck disease.J Hand Surg Am 39(7):1313-1322, 2014.doi: 10.1016/j.jhsa.2014.03.040.