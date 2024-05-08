大多数腱鞘囊肿的病因不明。囊性结构常靠近或附着于（常有蒂结构存在）肌腱鞘与关节囊处。腱鞘囊肿的囊壁光滑，纤维性，厚度不等。囊内充满高粘度的透明凝胶状的粘性或粘液。囊内的这些液体有时纯为透明质酸。

多数腱鞘囊肿是孤立的异常突起。手腕背侧腱鞘囊肿多来自于舟月关节，约占腕、手腱鞘囊肿的65%。腕关节掌面的腱鞘囊肿来源于桡骨远端，约占3%～20%。屈肌腱鞘囊肿和粘液囊肿（来自于远端指间关节的背侧）构成余下的7～12%。腱鞘囊肿可以自发消退。