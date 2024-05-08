腱鞘囊肿是指通常发生在手部的囊性肿胀，尤其好发于手腕的背侧。有症状的腱鞘囊肿有指征行抽吸或手术切除。
(参见手部疾病的概述与评估）。
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腱鞘囊肿是影响手部和腕部的软组织肿胀的最常见原因。通常自发出现在20～50岁的成人，女性与男性之比为3：1 (1) 。囊肿的大小可随着时间和手的使用而变化。
参考文献
1.Kuliński S, Gutkowska O, Mizia S, Gosk J: Ganglions of the hand and wrist: Retrospective statistical analysis of 520 cases. Adv Clin Exp Med.2017;26(1):95-100.doi:10.17219/acem/65070
神经节的病因
大多数腱鞘囊肿的病因不明。囊性结构常靠近或附着于（常有蒂结构存在）肌腱鞘与关节囊处。腱鞘囊肿的囊壁光滑，纤维性，厚度不等。囊内充满高粘度的透明凝胶状的粘性或粘液。囊内的这些液体有时纯为透明质酸。
多数腱鞘囊肿是孤立的异常突起。手腕背侧腱鞘囊肿多来自于舟月关节，约占腕、手腱鞘囊肿的65%。腕关节掌面的腱鞘囊肿来源于桡骨远端，约占3%～20%。屈肌腱鞘囊肿和粘液囊肿（来自于远端指间关节的背侧）构成余下的7～12%。腱鞘囊肿可以自发消退。
神经节的诊断
检查
查体时腱鞘囊肿很容易分辨。因为它们是囊性的，所以它们是透照的。在患有炎性腱鞘炎或类风湿性关节炎的患者中发生背侧手腕上的另一种类型的肿块（即实性）；它很容易通过其柔软的不规则外观、缺乏透照以及与增生性伸肌腱鞘炎（即在手指屈伸过程中随着肌腱偏移而移动）的关系来区分。
治疗神经节
如引起患者不适或影响活动，可以抽吸或切除
多数腱鞘囊肿不需要治疗。但如果患者自觉影响美观，或者出现疼痛、触痛，可行囊液抽吸术，50％的患者一次抽吸即有效。以硬物撞击促使囊肿破裂的方法可能会造成局部的损伤，且疗效不如囊液抽吸术佳。
超过50%的患者非手术治疗无效，需行外科手术摘除(1)。切除可以通过关节镜或标准开放手术来完成。手术切除后的复发率约为5％～15％ (2)。
治疗参考文献
1.Dias JJ, Dhukaram V, Kumar P: The natural history of untreated dorsal wrist ganglia and patient reported outcome 6 years after intervention. J Hand Surg Eur Vol.2007;32(5):502-508.doi:10.1016/J.JHSE.2007.05.007
2.Thornburg LE: Ganglions of the hand and wrist. J Am Acad Orthop Surg.1999;7(4):231-238.doi:10.5435/00124635-199907000-00003