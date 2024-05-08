手部疾病的概述与评估

手部感染通常分为表皮感染或深层感染。浅表感染涉及皮肤和皮下组织。深部感染可能涉及腱鞘、肌腱、深筋膜平面、关节间隙和骨骼。未经治疗的手部浅表感染可能发展为深部感染。及时评估和治疗疑似手部感染对于避免严重感染和残疾至关重要。

常见的手部细菌感染包括甲沟炎、咬伤后感染、瘭疽、手掌脓肿和感染性的屈肌腱鞘炎。疱疹性瘭疽是一种病毒性的手部感染。感染常以持续性的、强烈的、搏动性的疼痛起病，通常可以通过体格检查进行诊断。 某些感染可以行X线检查（例如咬伤、感染性的屈肌腱鞘炎）来检测体内隐藏的异物，但无法检测到小的或射线可以通过的物体。如果怀疑感染来自血源性感染，应进行血培养，如果 化脓性关节炎 被怀疑。

大多数手部感染的治疗包括外科治疗和抗生素。 发病率升高的社区获得性和院内感染性耐甲氧西林的 金黄色葡萄球菌（MRSA）值得重视(1)。不复杂的MRSA感染最好通过切开引流治疗 (2)。如果耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)发病率高且感染严重，建议住院进行静脉抗生素治疗，并咨询传染病专家。对于门诊患者也可以选择甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、克林霉素、多西环素或利奈唑胺口服治疗。一旦培养和药敏排除了MRSA，则可换用萘夫西林、氯唑西林、双氯西林或第1/2代头孢菌素治疗。对于亚急性炎症较重的患者，尤其是免疫抑制患者，应考虑非结核分枝杆菌感染。

其他治疗措施包括抬高手以帮助减少水肿，有时还包括夹板。