常见的手部疾病包括各种畸形、腱鞘囊肿、感染、金伯克（Kienböck ）病、神经压迫综合征、非感染性腱鞘炎和 骨关节炎。（参见复杂的局限性疼痛综合征[反射性交感神经性营养不良]，和 手外伤）。
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手部畸形
手部感染
手部感染通常分为表皮感染或深层感染。浅表感染涉及皮肤和皮下组织。深部感染可能涉及腱鞘、肌腱、深筋膜平面、关节间隙和骨骼。未经治疗的手部浅表感染可能发展为深部感染。及时评估和治疗疑似手部感染对于避免严重感染和残疾至关重要。
常见的手部细菌感染包括甲沟炎、咬伤后感染、瘭疽、手掌脓肿和感染性的屈肌腱鞘炎。疱疹性瘭疽是一种病毒性的手部感染。感染常以持续性的、强烈的、搏动性的疼痛起病，通常可以通过体格检查进行诊断。 某些感染可以行X线检查（例如咬伤、感染性的屈肌腱鞘炎）来检测体内隐藏的异物，但无法检测到小的或射线可以通过的物体。如果怀疑感染来自血源性感染，应进行血培养，如果 化脓性关节炎 被怀疑。
大多数手部感染的治疗包括外科治疗和抗生素。 发病率升高的社区获得性和院内感染性耐甲氧西林的 金黄色葡萄球菌（MRSA）值得重视(1)。不复杂的MRSA感染最好通过切开引流治疗 (2)。如果耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)发病率高且感染严重，建议住院进行静脉抗生素治疗，并咨询传染病专家。对于门诊患者也可以选择甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、克林霉素、多西环素或利奈唑胺口服治疗。一旦培养和药敏排除了MRSA，则可换用萘夫西林、氯唑西林、双氯西林或第1/2代头孢菌素治疗。对于亚急性炎症较重的患者，尤其是免疫抑制患者，应考虑非结核分枝杆菌感染。
其他治疗措施包括抬高手以帮助减少水肿，有时还包括夹板。
手部神经压迫综合征
非感染性腱鞘炎
（也可以看看 肌腱炎和腱鞘炎。
腱鞘炎可能累及手中或手周围的任何肌腱。 常见情况包括 指屈肌腱炎和腱鞘炎 （触发手指）和 De Quervain综合征。
参考文献
1.O'Malley M, Fowler J, Ilyas AM: Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections of the hand: Prevalence and timeliness of treatment.J Hand Surg Am 34(3):504–508, 2009.doi: 10.1016/j.jhsa.2008.11.021.
2.Chen WA, Plate JF, Li Z: Effect of setting of initial surgical drainage on outcome of finger infections.J Surg Orthop Adv 24(1):36–41, 2015.PMID: 25830261.
手部疾病的概述与评估
病史和体格检查结果在手部疾病具有诊断意义。
病史
病史应包括任何可能与症状相关的创伤或其他事件的信息。要注明畸形出现、持续时间以及出现运动困难的具体情况。列出疼痛的出现、持续时间、严重程度和加重或缓解疼痛的因素。相关症状，如发烧、肿胀、皮疹、 雷诺综合征、感觉异常、晨僵、其他关节受累、腰痛和虚弱等症状也被记录下来。
体格检查
检查
实验室检查可以帮助炎性关节疾病（如类风湿关节炎）的诊断，但在其他方面的作用有限。滑液分析 仍然是确诊的 结晶性关节炎 （例如， 痛风 或者 焦磷酸钙关节炎） 和 传染性关节炎的金标准。
对于疑似痛风的患者，超声和双能 CT 成像可提供尿酸沉积的放射学证据，特别是在无法进行关节抽吸或关节抽吸不成功的情况下。
X 光和 MRI 有助于检测损伤、某些类型的关节炎（例如 骨关节炎， 侵蚀性类风湿性关节炎）， 和 金伯克病 或者排除可能成为感染源的隐藏异物。
MRI和超声检查可以帮助评估肌腱结构和完整性，并探测深部脓肿。高分辨率超声允许实时运动成像，特别有助于评估肌腱和滑膜炎。
神经传导检查有助于诊断神经压迫综合征。MRI 和超声是可以确认周围神经受压的替代诊断测试，尽管它们不能提供有关神经功能的直接信息（1-3）。
骨扫描在诊断隐匿性骨折时可作为MRI的替代检查手段，也可以帮助复合性局部疼痛综合征的诊断。
评估参考文献
1.Park JS, Won HC, Oh JY, Kim DH, et al: Value of cross-sectional area of median nerve by MRI in carpal tunnel syndrome.Asian J Surg 43(6):654-659, 2020.doi: 10.1016/j.asjsur.2019.08.001.Epub 2019 Aug 28.PMID: 31473048.
2.Wiesler ER, Chloros GD, Cartwright MS, et al: Ultrasound in the diagnosis of ulnar neuropathy at the cubital tunnel.J Hand Surg Am 31(7):1088-93, 2006.doi: 10.1016/j.jhsa.2006.06.007.PMID: 16945708.
3.Fowler JR, Munsch M, Tosti R, et al: Comparison of ultrasound and electrodiagnostic testing for diagnosis of carpal tunnel syndrome: study using a validated clinical tool as the reference standard.J Bone Joint Surg Am 96(17):e148, 2014.doi: 10.2106/JBJS.M.01250.PMID: 25187592.