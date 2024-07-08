脑炎也可为特定病毒感染或疫苗接种后引起的继发性免疫性并发症。脑和脊髓的炎性脱髓鞘可在病毒感染或注射疫苗后1至3周发生（急性播散性脑脊髓炎）；免疫系统攻击脑内与病原相似的一种或多种抗原。 这种并发症最常见的病因曾包括麻疹病毒、风疹、水痘病毒和腮腺炎病毒（因儿童普遍疫苗接种而日趋少见）；天花疫苗、活病毒疫苗（如以前从绵羊或山羊大脑中获取的狂犬病毒疫苗）。在美国，大多数病例目前是由流感A型或B型病毒、肠病毒、EB病毒（1）、疱疹病毒（2）、甲型肝炎或乙型肝炎病毒或HIV引起的。免疫介导的脑炎也发生在癌症和其他自身免疫性疾病患者中。

很少见，新冠肺炎患者出现了明显的脑炎，这是由新型流行性严重急性呼吸系统综合症冠状病毒病毒（SARS-CoV2）引起的；其机制尚不清楚，但免疫学因素可能对明显的脑炎机制有所贡献（2）。

神经元膜蛋白的自身抗体引起的脑病（如N-甲基-d-天冬氨酸受体[NMDA]）与病毒性脑炎类似。研究表明，抗 NMDAR 脑炎比病毒性脑炎更常见。抗 NMDAR 脑炎最早见于患有卵巢畸胎瘤的年轻女性，但可以发生在男女和任何年龄。抗 NMDAR 脑炎也作为 HSV 脑炎的感染后并发症发生，导致 HSV 感染后数周内临床症状下降。