预防潜在头痛疾病的药物

停用过度使用的头痛药

在停药期间使用救援药物（如抗精神病药、皮质类固醇、双氢麦角胺）治疗头痛

认知疗法

生物反馈

教育

药物过度使用的头痛患者可以在门诊或住院治疗；有时需要静脉注射药物。因阿片类药物过度使用而头痛的患者应住院治疗。

预防药物 （例如，托吡酯、肉毒杆菌毒素 A、erenumab、epitinezumab、fremanezumab、galcanezumab）通常首先开始，过度使用的药物后来停止，通常是突然的；服用高剂量阿片类药物、巴比妥类药物或苯二氮卓类药物的患者除外；对于这些患者，药物可能需要逐渐减量（超过 2 到 4 周）。

停用阿片类药物、巴比妥类药物或苯二氮卓类药物后的早期症状包括恶心、烦躁、焦虑和睡眠不佳。此外，停止使用任何类型的镇痛药都会导致头痛的频率、持续时间和/或强度增加。 这些症状可能会持续几天或长达 4 周。

A 抢救药物 用于治疗戒断性头痛；救援药物与过渡药物相同。

过渡（桥接）药物 如果戒断过度使用的药物、使用救援药物和预防药物不太可能成功，则用于帮助预防戒断性头痛症状。过渡药物包括

非甾体类抗炎药

皮质类固醇

双氢麦角胺

丙氯拉嗪

可乐定（如果过度使用的药物是阿片类药物，则首选）

苯巴比妥（如果过度使用的药物是巴比妥类药物，则用于防止戒断发作）

药物过度使用性头痛治疗后，应指导患者将所有头痛药物的急性使用限制在，如下：

非甾体抗炎药：< 6 天/月

曲坦类、麦角胺或联合镇痛药：< 4 天/月

不鼓励使用以前过度使用的药物。

认知疗法、生物反馈（例如，额叶肌电生物反馈）和教育是有帮助的。