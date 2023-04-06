药物过度使用性头痛是一种慢性头痛，在经常过度使用头痛药物( > 15 天/月)超过 3 个月的患者中发生。它通常发生在患有偏头痛或紧张型头痛的人身上。治疗包括停止过度使用的头痛药物，控制戒断症状，并使用药物预防潜在的头痛疾病。
(参见头痛病人的诊断路径）
频繁或每天使用药物治疗急性头痛会增加头痛频率，并导致发作性头痛变为慢性头痛。
在一般人群中，药物过度使用性头痛的患病率为 1% 至 2%。 女性比男性更常见；大多数患有这种头痛的人都有潜在的阵发性偏头痛或紧张型头痛。
发生这种疾病的患者频繁或过量服用镇痛剂（例如，曲坦类药物，≥ 10 天/月），通常不能完全缓解。
药物滥用性头痛的病因
药物过度使用性头痛患者最常用的药物是
阿片类
含有异丁巴比妥的镇痛剂
阿司匹林或对乙酰氨基酚与咖啡因一起服用
麦角胺
曲普坦
其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 也会导致药物过度使用性头痛。
药物过度使用性头痛的机制被认为包括中枢神经系统的敏感化，类似于偏头痛中发生的情况。
药物过度使用性头痛患者物质依赖的患病率更高，这表明存在行为成分。 也可能涉及遗传倾向。
药物滥用性头痛的症状和体征
头痛每天或几乎每天发生，通常在醒来时发生。可能会出现恶心、易怒和难以集中注意力。疼痛的部位和特点各不相同。
药物滥用性头痛的诊断
临床标准
很少通过 CT 或 MRI 排除其他疾病
药物过度使用性头痛的诊断是临床的，基于头痛的频率和缓解头痛的药物的使用。
根据国际头痛疾病分类（1, 2), 药物过度使用性头痛的诊断标准包括
先前存在头痛疾病的患者头痛发生 ≥ 15 天/月
经常过度使用一种或多种用于急性或预防性头痛治疗的药物超过 3 个月（药物包括麦角胺、曲坦类药物、阿片类药物或联合镇痛药，服用 ≥ 10 天/月或单一镇痛药，如对乙酰氨基酚、阿司匹林或另一种非甾体抗炎药≥ 15 天/月）
没有其他头痛类型更能说明临床表现
药物过度使用性头痛必须与原发性头痛症区分开来，后者通常会导致并发症状。
很少进行 CT 或 MRI 以排除其他疾病。 常规神经影像学检查是不必要的。
诊断参考
1.Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition.Cephalalgia 38 (1):1–211, 2018.
2.Diener H-C, Kropp P, Dresler T, et al: Management of medication overuse (MO) and medication overuse headache (MOH) S1 guideline.Neurol Res Pract 4 (1):37, 2022.doi: 10.1186/s42466-022-00200-0
药物滥用性头痛的治疗
预防潜在头痛疾病的药物
停用过度使用的头痛药
在停药期间使用救援药物（如抗精神病药、皮质类固醇、双氢麦角胺）治疗头痛
认知疗法
生物反馈
教育
药物过度使用的头痛患者可以在门诊或住院治疗；有时需要静脉注射药物。因阿片类药物过度使用而头痛的患者应住院治疗。
预防药物 （例如，托吡酯、肉毒杆菌毒素 A、erenumab、epitinezumab、fremanezumab、galcanezumab）通常首先开始，过度使用的药物后来停止，通常是突然的；服用高剂量阿片类药物、巴比妥类药物或苯二氮卓类药物的患者除外；对于这些患者，药物可能需要逐渐减量（超过 2 到 4 周）。
停用阿片类药物、巴比妥类药物或苯二氮卓类药物后的早期症状包括恶心、烦躁、焦虑和睡眠不佳。此外，停止使用任何类型的镇痛药都会导致头痛的频率、持续时间和/或强度增加。 这些症状可能会持续几天或长达 4 周。
A 抢救药物 用于治疗戒断性头痛；救援药物与过渡药物相同。
过渡（桥接）药物 如果戒断过度使用的药物、使用救援药物和预防药物不太可能成功，则用于帮助预防戒断性头痛症状。过渡药物包括
非甾体类抗炎药
皮质类固醇
双氢麦角胺
丙氯拉嗪
可乐定（如果过度使用的药物是阿片类药物，则首选）
苯巴比妥（如果过度使用的药物是巴比妥类药物，则用于防止戒断发作）
药物过度使用性头痛治疗后，应指导患者将所有头痛药物的急性使用限制在，如下：
非甾体抗炎药：< 6 天/月
曲坦类、麦角胺或联合镇痛药：< 4 天/月
不鼓励使用以前过度使用的药物。
认知疗法、生物反馈（例如，额叶肌电生物反馈）和教育是有帮助的。
药物过度使用性头痛的预后
通过治疗，大约 50% 的患者在 10 年后药物过度使用性头痛可能会得到缓解。
治疗 1 年后，头痛天数/月的减少预示着更长的缓解期。