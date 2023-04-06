目前认为偏头痛是中枢神经活动改变和三叉神经血管系统受累引起的神经血管性头痛，前者为脑干核团的激活，皮层的活动性增强以及皮层抑制的扩展，后者为神经肽激活释放，导致颅内血管和硬脑膜的炎性疼痛。

多种偏头痛的潜在触发因素已并被证实，包括：

饮红酒

不吃正餐

过度的传入性刺激（如闪光、强烈的气味）

天气改变

睡眠剥夺

应激

激素水平，如月经期。

某些食物

食物诱因因人而异。

脑外伤、颈部疼痛或颞颌关节功能异常有时会诱发或加重偏头痛。

雌激素水平的波动也是偏头痛的一个诱发因素。许多女性病人在月经初潮时首次发作，在经期有严重的偏头痛发作（经期偏头痛），或在停经时加重。很多女性患者在怀孕后症状减轻（但部分女性在最初的1～2个月可能有所加重）；生产后头痛会加重，当雌激素 水平迅速下降时。

口服避孕药和其他激素偶尔会诱发或加重偏头痛，并与有先兆的偏头痛患者的卒中有关。

家族性偏瘫性偏头痛是一种罕见的偏头痛亚型。该病与1，2和19号染色体基因缺失相关。常见类型中基因的作用正在研究中。在一些家庭中，偏头痛表型差异很大，主要引起一些家庭成员的头痛，其他人的眩晕，以及偏瘫或先兆。这一发现表明，偏头痛实际上可能是一种更广泛的疾病，而不仅仅是一种头痛疾病。