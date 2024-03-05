慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病（CIDP）

CIDP的症状和体征

CIDP的症状和体征

CIDP通常隐匿起病、缓慢进展或呈现一种复发缓解的模式，缓解可能是部分或完全的。 大多患者的主要表现是弛缓性肢体无力；无力往往比手足的感觉异常更为显著。 深腱反射消失。

在大多数CIDP患者中，自主神经功能受累程度不及格林 - 巴利综合征。此外，无力可能是不对称的，且进展比格林 - 巴利综合征慢。