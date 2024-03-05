脊肌萎缩症（SMAs）

脊肌萎缩症（spinal muscular atrophies，SMA）是一类包括数种类型的遗传性疾病，特征表现为脊髓前角细胞和脑干运动核进行性变性所致肌肉萎缩。本病可于婴儿期或儿童期起病。症状因类型而异，包括肌张力减低；反射减退；吸吮、吞咽和呼吸困难；生长发育迟滞；在严重类型中，患者早亡。该病的诊断有赖于基因检测。治疗多为对症支持治疗。

脊髓性肌肉萎缩通常是由影响5号染色体长臂上存活运动神经元1（SMN1）基因的常染色体隐性突变引起的，最常导致外显子7的纯合缺失。脊髓性肌肉萎缩可能涉及中枢神经系统，因此并非纯粹的周围神经系统疾病。SMN2 是修饰基因；它与 99% 相同 SMN1 基因，位于5q；如果存在多个副本， SMN2 可能会改变疾病的严重程度并解释 SMA 儿童之间的表型差异。此外，还有一些罕见的 SMA 形式不是由 5q 突变引起的。

脊髓性肌萎缩有五种主要类型。

0型脊髓性肌萎缩症， 发病是产前的；表现为妊娠晚期胎动减少，出生时严重虚弱和肌张力低下。受影响的新生儿有面部双侧瘫痪、反射消失、心脏缺陷，有时还有关节弯曲。 因呼吸衰竭导致的死亡发生在前 6 个月内。

脊髓性肌萎缩1型 （婴儿脊髓性肌萎缩症或 Werdnig-Hoffmann 病）也存在于子宫内，并在大约 6 个月大时出现症状。 死因通常是呼吸衰竭。95%的患儿在1岁内死亡，其余的多在4岁时死亡。

2型脊肌萎缩症（中间型或杜博维茨病），症状通常在出生后3至15个月内出现；<25%的患儿能学会端坐，不会行走或爬行。患儿的肌肉松弛无力并且有肉跳，但在年幼患儿中可能较难察觉。患者深反射消失，可能存在吞咽困难。大多数患儿在2-3岁时仅能依靠轮椅行走。患儿多在年幼时死亡，死因通常是呼吸系统并发症。但有时本病可能会自发停止发展，仅遗留下永久性无进展的肌无力，极可能伴有严重的脊柱侧弯和其他并发症。

3型脊肌萎缩症（幼年型或Wohlfart-kugelberg-Welander病）通常在患儿出生后15个月到19岁间发病。临床表现类似I型，但进展缓慢且预期寿命较长；部分患者的生存期与常人相同。 部分家族性病例继发于特殊酶的缺乏（如己糖胺酶缺乏症）。对称性的肌无力和肌萎缩大多从肢体近端发展到远端，且下肢更明显。症状多从股四头肌和屈髋肌开始，随后逐渐累及双上肢。患者的生存期与是否存在呼吸系统并发症直接相关。

4型脊肌萎缩症（晚发xing）可以是常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传或X伴性遗传，多为成年起病（起病年龄在30～60岁），症状主要是缓慢进展的近端肌无力和萎缩。本病较难与涉及下运动神经元受损为主的肌萎缩性侧束硬化症相鉴别。

SMAs的诊断 电生理检查

遗传检测 肌肉萎缩和迟缓性瘫痪的患者需要考虑此病可能，尤其是婴儿和儿童。 需行针极肌电图和神经传导速度的检查；检查需包含脑神经支配的肌群。神经传导多为正常，尽管受累肌临床上没有任何症状，但肌电图上可表现为失神经支配。 确诊需行基因检查，约95%的患者可以检测到致病基因突变 (1)。 偶尔可行肌肉组织活检以排除可治疗的病因，并确定病因是否致命。 血清酶（如肌酸激酶、醛缩酶）可能会轻度升高。 如有家族史，行羊膜腔穿刺术也具有诊断意义。 诊断参考文献 1.Ogino S, Wilson RB: Genetic testing and risk assessment for spinal muscular atrophy (SMA).Hum Genet 111 (6):477–500, 2002. doi: 10.1007/s00439-002-0828-x