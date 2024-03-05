胸廓出口受压综合征(TOS)

胸廓出口综合征（thoracic outlet compression syndromes）是一组以颈、肩、臂和手部疼痛和感觉异常为特征，概念尚不明确的疾病。臂丛神经（可能包括锁骨下血管）等穿过胸廓出口的结构受到压迫引起本病，但是其具体机制尚不明确。目前尚无特定的诊断方法。治疗包括理疗、镇痛，严重病例可行手术治疗。

发病机制尚不明确，但有时是由于臂丛神经下干（可能包括锁骨下血管）等结构在穿过第1胸肋、斜角肌间的胸廓出口而未入腋窝前受到压迫所致。 压迫可能由下列因素引起：

颈肋

异常的第1胸肋

斜角肌位置异常

锁骨骨折愈合不良

该综合征在女性多见，且多在25～55岁发病 (1)。

参考文献 1.Serra R, Grande R, Perri P: Epidemiology, diagnosis and treatment of thoracic outlet syndrome: A systematic review.Acta Phlebologica 16 (2), 2015.

胸廓出口受压综合征的症状和体征 疼痛和感觉异常多起自颈肩部，逐渐累及手臂和手掌的尺侧，有时会发展到邻近的前胸壁。 多数患者在疼痛侧C8～T1支配区域有轻微至中等程度的感觉障碍；少数患者手部会出现明显的血管-自主神经改变（如发绀、肿胀）。整个受累手出现肌无力的情况较为少见。 胸廓出口压迫综合征的罕见并发症包括 雷诺综合征 局限于受影响的手臂和远端坏疽。

胸廓出口受压综合征的诊断 临床评估

电生理检查及臂丛和/或颈椎MRI检查 症状的累及范围来诊断胸廓出口受压综合征。 多种手法可用以明确是否存在血管结构受压（如，拉伸臂丛神经就像通过外展肢体把肢体举过头顶），但这些方法的敏感性和特异性还不确定。锁骨或腋窝顶部听到杂音或X线发现颈肋有助于诊断。 尽管血管造影可发现腋动脉或腋静脉扭折或部分性梗阻，这些发现都不是诊断本病的铁证。 所有具有提示性症状的患者都应进行电生理检查及臂丛、颈椎MRI，二者都做通常也是有必要的。

胸廓出口受压综合征的治疗 物理治疗、镇痛药和三环类抗抑郁药

严重的手术治疗 对于大多数没有客观神经系统损害的胸出口压迫综合征患者，理疗、非甾体抗炎药和小剂量三环类抗抑郁药等治疗有效。 如果明确存在颈肋或锁骨下动脉压迫，需有经验的专家决定是否需要行手术治疗。除少数病例外，手术治疗仅用于有明显症状的或进行性神经血管功能损害的患者以及对保守治疗无反应的患者。