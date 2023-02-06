遗传性痉挛性截瘫是一组罕见的遗传性疾病，特征表现为进行性、脊髓性、非节段性的双下肢痉挛性瘫痪，有时伴有智力障碍、癫痫和其他脊髓外神经缺损表现。 诊断依靠临床，有时需做基因检测。 治疗是控制症状，包括药物缓解痉挛。

(参见脊髓病变概述。）

遗传性痉挛性截瘫的遗传基础各种各样，有许多未知的形式。

在所有类型中都存在皮质脊髓束受累，部分出现后索和脊髓小脑束变性，有时伴前角细胞的丢失。

任何年龄均可发病，从出生后第1年到老年；起病年龄与特定的遗传方式相关。遗传性痉挛性截瘫男女皆可患病。

遗传性痉挛性截瘫的症状和体征 遗传性痉挛性麻痹的症状和体征包括双下肢痉挛性麻痹，伴渐进性行走困难、反射亢进、阵挛和跖伸肌反射。感觉和括约肌功能通常是正常的。双上肢也可受累。神经缺损症状并不局限于单个脊髓节段。 在某些类型中，患者还会出现脊髓外的神经系统缺损表现（如脊髓小脑症状和眼部症状、锥体外系症状、视神经萎缩、视网膜变性、智力障碍、痴呆、多发性周围神经病等）。

遗传性痉挛性截瘫的诊断 临床评估

有时需进行基因检测 对有家族史且临床表现为痉挛性截瘫的患者，需怀疑为遗传性痉挛性截瘫。 诊断遗传性痉挛性麻痹需除外其他疾病，有时(如病因不明)需行基因检测。建议咨询遗传咨询师。

遗传性痉挛性截瘫的治疗 有症状的，包括缓解痉挛的药物 所有类型的遗传性痉挛性麻痹的治疗都是对症治疗。巴氯芬用于缓解痉挛；用法10mg口服，一天两次，根据需要缓慢加量至40mg，一天两次。其他可选用药物包括安定、氯硝安定、丹曲林、肉毒素（肉毒素A或肉毒素B）、替扎尼定等。 物理治疗和锻炼有助于保持灵活性和肌肉力量，提高运动范围和耐力，减轻疲劳，防止痉挛。 一些患者能通过夹板、手杖、学步车获益。